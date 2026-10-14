Hivatalos: a Revolut csatlakozott a Magyar Bankszövetséghez

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Az Európai Gazdasági Térségben több mint 55 millió felhasználót kiszolgáló bank a tagsággal szorosabbra fűzi kapcsolatát a magyar pénzügyi szektorral. Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepének országigazgatója a lépés kapcsán elmondta, hogy

a vállalat a digitális bankolás és a pénzügyi innovációk terén szerzett nemzetközi tapasztalatait kívánja megosztani a hazai iparági partnerekkel és döntéshozókkal.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára az új tag érkezése kapcsán kiemelte, hogy a bővülés kiszélesíti a szervezetben jelen lévő szakmai szempontok és vélemények körét. Hozzátette, mindez segíti a szövetséget abban, hogy a teljes magyar bankszektor érdekeit szélesebb alapokon, hatékonyan és egységesen képviselhesse.

A tagság révén a Revolut a jövőben közvetlenül bekapcsolódik a szabályozási változásokat, a digitalizációt és a hazai pénzügyi szolgáltatások fejlesztését érintő iparági egyeztetésekbe, miközben folytatja magyarországi tevékenységének és ügyfélkörének bővítését.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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