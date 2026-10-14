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Kapitány István bejelentette: indul a Ganz Ábrahám Hitelprogram
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Kapitány István bejelentette: indul a Ganz Ábrahám Hitelprogram

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Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes európai uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám-program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz- és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől – jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Frissítés: kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a Ganz Ábrahám Hitelprogramról.
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Kapitány emlékeztetett: szeptemberben már mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás – köztük éttermek, cukrászdák és családi cégek – jutott egyenként 10 millió forintos forráshoz. Most a teljes hazai kkv-szektor számára megnyitnak egy lehetőséget, a mikrovállalkozásoktól egészen a középvállalatokig, a fővárosban és vidéken egyaránt.

A Ganz Ábrahám-program forrásainak kihelyezése két lépcsőben történik:

  • első lépésben 30 milliárd forinttal emelik meg a keretet azok számára, akik már korábban benyújtották forgóeszközhitel-kérelmüket; ezt az összeget a cégek alapanyag- és készletvásárlásra, illetve a beszállítóik kifizetésére fordíthatják.
  • A második szakasz a tényleges fejlesztéseket célozza, így gépbeszerzésre, kapacitásbővítésre, digitalizációra és energiahatékonysági beruházásokra is igényelhető a 0 százalékos hitel.

A konstrukció fő előnye, hogy a megtermelt nyereséget nem emészti fel a kamattörlesztés, így az teljes mértékben a vállalkozásoknál hasznosulhat.

A nagyobb léptékű beruházásokat tervező beszállítók és exportőrök akár 1 milliárd forintos forráshoz is hozzájuthatnak, amely egy kamatmentes hitelből és vissza nem térítendő támogatásból álló csomagot takar.

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Az igényléseket a kereskedelmi bankok MFB Pont Plusz hálózatában lehet benyújtani, a részletes feltételekről pedig a Magyar Fejlesztési Bank weboldala nyújt tájékoztatást.

Nem világos egyelőre, milyen arányban szól a bejelentés az előző kormány által elindított MFB-s kamatmentes hitelprogramok (pl. KKV Technológia Plusz és Nemzeti Bajnokok) ráncfelvarrásáról és átnevezéséről, és milyen arányban az újonnan megnyílt uniós források kihelyezéséről. Az MFB Pontok bevonása és a kamatmentes kondíciók alapján az előbbiek aránya is magas lehet még a Ganz Ábrahám Hitelprogramban. Ezek iránt a túlzott adminisztrációs igény miatt viszonylag szerény volt eddig a vállalkozói kereslet. Hogy pontosan miként változnak a meglévő programok és milyen új hitelprogramok érkeznek, azt várhatóan az MFB jövőbeni tájékoztatásából ismerhetjük meg részletesebben.

Frissítés: a Magyar Fejlesztési Bank alig egy órával Kapitány István bejelentése után új részleteket ismertetett a Ganz Ábrahám Hitelprogramról.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Vajda János

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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