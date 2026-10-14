Kapitány István bejelentette: indul a Ganz Ábrahám Hitelprogram

Frissítés: kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a Ganz Ábrahám Hitelprogramról.
Kapitány emlékeztetett: szeptemberben már mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás – köztük éttermek, cukrászdák és családi cégek – jutott egyenként 10 millió forintos forráshoz. Most a teljes hazai kkv-szektor számára megnyitnak egy lehetőséget, a mikrovállalkozásoktól egészen a középvállalatokig, a fővárosban és vidéken egyaránt.
A Ganz Ábrahám-program forrásainak kihelyezése két lépcsőben történik:
- első lépésben 30 milliárd forinttal emelik meg a keretet azok számára, akik már korábban benyújtották forgóeszközhitel-kérelmüket; ezt az összeget a cégek alapanyag- és készletvásárlásra, illetve a beszállítóik kifizetésére fordíthatják.
- A második szakasz a tényleges fejlesztéseket célozza, így gépbeszerzésre, kapacitásbővítésre, digitalizációra és energiahatékonysági beruházásokra is igényelhető a 0 százalékos hitel.
A konstrukció fő előnye, hogy a megtermelt nyereséget nem emészti fel a kamattörlesztés, így az teljes mértékben a vállalkozásoknál hasznosulhat.
A nagyobb léptékű beruházásokat tervező beszállítók és exportőrök akár 1 milliárd forintos forráshoz is hozzájuthatnak, amely egy kamatmentes hitelből és vissza nem térítendő támogatásból álló csomagot takar.
Az igényléseket a kereskedelmi bankok MFB Pont Plusz hálózatában lehet benyújtani, a részletes feltételekről pedig a Magyar Fejlesztési Bank weboldala nyújt tájékoztatást.
Nem világos egyelőre, milyen arányban szól a bejelentés az előző kormány által elindított MFB-s kamatmentes hitelprogramok (pl. KKV Technológia Plusz és Nemzeti Bajnokok) ráncfelvarrásáról és átnevezéséről, és milyen arányban az újonnan megnyílt uniós források kihelyezéséről. Az MFB Pontok bevonása és a kamatmentes kondíciók alapján az előbbiek aránya is magas lehet még a Ganz Ábrahám Hitelprogramban. Ezek iránt a túlzott adminisztrációs igény miatt viszonylag szerény volt eddig a vállalkozói kereslet. Hogy pontosan miként változnak a meglévő programok és milyen új hitelprogramok érkeznek, azt várhatóan az MFB jövőbeni tájékoztatásából ismerhetjük meg részletesebben.
Frissítés: a Magyar Fejlesztési Bank alig egy órával Kapitány István bejelentése után új részleteket ismertetett a Ganz Ábrahám Hitelprogramról.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Vajda János
AI ide vagy oda, a magyar kkv-k versenyképessége a saját gyenge pontjaikon múlhat
Már nem elég jelen lenni a piacon, láthatónak, gyorsnak és ellenállóbbnak is kell lenni.
Parragh László: "Ne támogassatok egy senkiházit, egy fehér galléros bűnözőt"
Belső levélben bírálta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelenlegi elnökét a volt vezető.
Valósággal kilőttek a bevételek: nagyot ugrott a Morgan Stanley profitja
A részvénykereskedési a vagyonkezelési üzletág is nagyot ment.
Trump iszonyatosan ki van borulva Zelenszkijre: bénító ütést vihet be Ukrajnának
Fontolgatja, mi legyen a következő lépés - Kijev ennek nagyon nem fog örülni.
Karácsony Gergely az olimpiáról: "Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker"
A főpolgármester a párizsi játékok szervezőivel beszélgetett a sikeres esemény receptjéről.
Elmondta Gajdos László, miért mondott le a vízügy vezetője
Stratégiaváltás jön a területen.
Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője
Kijött a BlackRock negyedéves gyorsjelentése.
Szenved a Bank of America, ütik a részvényeket
Az 1,2 milliárd dolláros bírságon túl is vannak bajok a banknál.
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Tao- és Áfa-csoport együttes alkalmazása: adóelőnyök, megtakarítások és határidők 2026-ban
A csoportos adózás megfelelő alkalmazásával a vállalatcsoportok mérsékelhetik adóterheiket, csökkenthetik az adminisztrációt és javíthatják pénzforgalmi pozíciójukat. A Tao- és Áfa-csop
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól
Ez lehet a következő nagy lépés.
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?
Éles a helyzet Szaúd-Arábiában.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!