Megjelentek az első banki gyorsjelentések, így értékelik az elemzők a helyzetet

Vegyes harmadik negyedéves eredményeket közöltek eddig a Wall Street legnagyobb nagybankjai, miután az iráni háborús feszültségek, az emelkedő infláció és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas beruházások bizonytalanságai egyaránt rányomták a bélyegüket a kötvény- és részvénypiacokra - összegezte az első banki gyorsjelentéseket a Reuters.

A JPMorgan, a Citigroup, a Goldman Sachs és a Wells Fargo gyorsjelentései arra utalnak, hogy

az első félévben még rekorderedményeket hozó tranzakciós és kereskedési hullám lassulni kezdett.

A bankvezérek szerint különösen szeptember végén volt érezhető a megtorpanás, amit a kötvénypiaci eladási hullám és a részvénypiaci volatilitás felerősödése váltott ki. A hosszan tartó hozamemelkedés – amely világszerte évtizedes csúcsokra hajtotta a kötvényhozamokat – megzavarta a tranzakciós piacot, miközben az IPO-piac is veszített a lendületéből az utóbbi hetekben.

Ennek ellenére a harmadik negyedév összességében még így is szilárd tranzakciós aktivitást hozott, és a pénzintézetek bőséges üzleti állományról (pipeline) számoltak be. A JPMorgan pénzügyi igazgatója, Jeremy Barnum hangsúlyozta, hogy a piaci turbulenciák miatt az ügyletek többségét nem törölték, csupán elhalasztották. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója szintén megerősítette, hogy a tőzsdei bevezetések piaca továbbra is jó állapotban van, és az elhalasztott kibocsátások a negyedik negyedévben megvalósulhatnak, amennyiben a piaci feltételek stabilizálódnak.

A részvénykereskedési üzletág ugyanakkor kifejezetten erős teljesítményt nyújtott, mivel az ügyfelek a kamatkörnyezet bizonytalansága és az energiaárak emelkedése miatt átrendezték portfólióikat. A JPMorgan piaci divíziójának bevétele 15 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ezen belül a részvénypiaci bevételek 49 százalékkal ugrottak meg. A Goldman Sachs a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó volatilitás kihasználásával szintén felülmúlta az elemzői várakozásokat a részvénykereskedésben, miközben a kötvény-, deviza- és árupiaci (FICC) bevételei 1 százalékkal mérséklődtek.

Az emelkedő árak és a magasabb hitelfelvételi költségek ellenére a lakossági és a vállalati hitelfelvevők helyzete továbbra is stabil, a hitelminőségben nem mutatkozik érdemi romlás – közölte a JPMorgan és a Wells Fargo. A Goldman vezére úgy véli, hogy a gazdaság rendkívül ellenálló, a technológiai szuperciklus és a szabályozói környezet pedig kedvez a stratégiai tranzakciók lebonyolításának.

A bankok részvényei vegyesen reagáltak a közzétett számokra. A Wells Fargo és a Citigroup árfolyama gyengült, míg a JPMorgan és a Goldman Sachs papírjai erősödtek. Chris Kotowski, az Oppenheimer & Co elemzője figyelmeztetett, hogy

a pozitív meglepetések nagyrészt a részvénykereskedési szegmensre korlátozódtak,

így kérdéses, hogy ezek a bevételek mennyire bizonyulnak majd fenntarthatónak.

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