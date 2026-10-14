Megszólalt a Magyar Fejlesztési Bank: ezt kell tudni a Ganz Ábrahám Hitelprogramról

Az MFB közölte: a jövőben Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok márkanév alatt egységesítik a Nemzeti Bajnokok, a KKV Technológia Plusz és a KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogramok keretében még elérhető uniós társfinanszírozású forrásokat. Az egységes márkanév bevezetése megkönnyíti a vállalkozások tájékozódását.
A Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programban
az egyelőre le nem szerződött uniós vállalkozásfejlesztési kerethez férhetnek majd hozzá a hazai kis- és középvállalkozások.
A „Ganz Nullás Hitelek” versenyképességük növelésben, technológiai megújulásukban és fejlesztéseik megvalósításában segítik a KKV-kat. Valamennyi program kamat-, és banki költségektől mentes, és akár 10 százalékos önerő mellett, alacsony biztosítéki elvárásokkal igényelhető.
- A KKV Technológia Plusz Hitelprogramok keretében a vállalkozások 5-150 millió forintot igényelhetnek technológiai megújulást eredményező eszközbeszerzésre, infrastrukturális beruházásra, elektromos járművek beszerzésére, infokommunikációs technológiák, szoftverek és digitális rendszerek bevezetésére, megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák alkalmazására (például napelemek, hőszivattyúk telepítésére). A programok a kezdő vállalkozások számára is lehetőséget biztosítanak, akár 25 millió forintos hitelösszegig.
- A Nemzeti Bajnokok program a komplexebb, 150 millió forint - 1 milliárd forintos összértékű beruházások megvalósítását támogatja. Előnye, hogy az igényelt hitel akár 45 százaléka vissza nem térítendő támogatásként is igényelhető, azaz vissza sem kell fizetni az elvárt feltételek teljesítése esetén. A konstrukció kísérleti fejlesztések megvalósítására is lehetőséget nyújt.
A Ganz Nullás Hitelek az MFB Pont Plusz hálózatban igényelhetők.
A közlemény hozzáteszi: a Gazdasági és Energetikai Minisztérium és az MFB folyamatosan nyomon követi a vállalkozások finanszírozási igényeinek változását. A piaci visszajelzések és a szélesebb körű elérhetőség biztosítása érdekében a hitelprogramok kapcsán további, kedvező irányú módosítások várhatók.
Kapitány István szerdai bejelentéséről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Portfolio
Nagy létszámleépítés jön a Netflixnél
A munkaerő 6 százalékát érinti.
Egyre több elektronikai eszköz kerül piacra az EU-ban, de a hulladékgyűjtés lemarad
Az új berendezések tömege több mint két és félszerese volt a begyűjtött e-hulladékénak.
Bekövetkezett, amitől a magyar gazdák tartottak: hatalmasat zuhant az egyik legfontosabb növény termése
A napraforgó sem csodanövény.
Reagált az MKIK Parragh László kiszivárgott levelére
Az elnökség megdöbbenéssel értesült a levélről.
Beszakadt az egyik legnagyobb amerikai bank árfolyama
Gyenge lett a gyorsjelentés, ráadásul pénzmosási botrány is felmerült.
Riasztó kutatási eredmények: négy ismert fertőzés állhat a rákos megbetegedések jelentős része mögött
Nem javul a megelőzés ezen a téren.
Megszólalt a Magyar Fejlesztési Bank: ezt kell tudni a Ganz Ábrahám Hitelprogramról
Kapitány István bejelentéséhez tesz hozzá az MFB.
Átadták a Mol első biometánüzemét Szarvason
7 millió köbméter földgázt váltanak ki.
Tao- és Áfa-csoport együttes alkalmazása: adóelőnyök, megtakarítások és határidők 2026-ban
A csoportos adózás megfelelő alkalmazásával a vállalatcsoportok mérsékelhetik adóterheiket, csökkenthetik az adminisztrációt és javíthatják pénzforgalmi pozíciójukat. A Tao- és Áfa-csop
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól
Ez lehet a következő nagy lépés.
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?
Éles a helyzet Szaúd-Arábiában.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!