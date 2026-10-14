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Megszólalt a Magyar Fejlesztési Bank: ezt kell tudni a Ganz Ábrahám Hitelprogramról
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Megszólalt a Magyar Fejlesztési Bank: ezt kell tudni a Ganz Ábrahám Hitelprogramról

Portfolio
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A jövőben Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok (Ganz nullás hitelek) márkanéven érhetők el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) még nyitott, kedvező finanszírozást biztosító uniós hitelprogramok – közölte a bank. A konstrukciók széles körű beruházási célokra vehetők igénybe 0 százalékos kamattal és banki költségektől mentesen. A nap folyamán korábban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a Ganz Ábrahám Hitelprogram indulását.

Az MFB közölte: a jövőben Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok márkanév alatt egységesítik a Nemzeti Bajnokok, a KKV Technológia Plusz és a KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogramok keretében még elérhető uniós társfinanszírozású forrásokat. Az egységes márkanév bevezetése megkönnyíti a vállalkozások tájékozódását.

A Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programban

az egyelőre le nem szerződött uniós vállalkozásfejlesztési kerethez férhetnek majd hozzá a hazai kis- és középvállalkozások.

A „Ganz Nullás Hitelek” versenyképességük növelésben, technológiai megújulásukban és fejlesztéseik megvalósításában segítik a KKV-kat. Valamennyi program kamat-, és banki költségektől mentes, és akár 10 százalékos önerő mellett, alacsony biztosítéki elvárásokkal igényelhető.

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  • A KKV Technológia Plusz Hitelprogramok keretében a vállalkozások 5-150 millió forintot igényelhetnek technológiai megújulást eredményező eszközbeszerzésre, infrastrukturális beruházásra, elektromos járművek beszerzésére, infokommunikációs technológiák, szoftverek és digitális rendszerek bevezetésére, megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák alkalmazására (például napelemek, hőszivattyúk telepítésére). A programok a kezdő vállalkozások számára is lehetőséget biztosítanak, akár 25 millió forintos hitelösszegig.
  • A Nemzeti Bajnokok program a komplexebb, 150 millió forint - 1 milliárd forintos összértékű beruházások megvalósítását támogatja. Előnye, hogy az igényelt hitel akár 45 százaléka vissza nem térítendő támogatásként is igényelhető, azaz vissza sem kell fizetni az elvárt feltételek teljesítése esetén. A konstrukció kísérleti fejlesztések megvalósítására is lehetőséget nyújt.

A Ganz Nullás Hitelek az MFB Pont Plusz hálózatban igényelhetők.

A közlemény hozzáteszi: a Gazdasági és Energetikai Minisztérium és az MFB folyamatosan nyomon követi a vállalkozások finanszírozási igényeinek változását. A piaci visszajelzések és a szélesebb körű elérhetőség biztosítása érdekében a hitelprogramok kapcsán további, kedvező irányú módosítások várhatók.

Kapitány István szerdai bejelentéséről itt írtunk:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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