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Szenved a Bank of America, ütik a részvényeket
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Szenved a Bank of America, ütik a részvényeket

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A Bank of America nyeresége jelentősen csökkent a harmadik negyedévben, miután a pénzintézetnek 1,2 milliárd dolláros céltartalékot kellett képeznie a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt kiszabott hatósági bírságra. A bank tőkepiaci üzletága szintén gyengén teljesített. A pénzintézet árfolyama a nyitás előtti kereskedésben közel 4 százalékkal gyengült a gyorsjelentés közzététele után.

Az Egyesült Államok második legnagyobb bankjának adózott eredménye 6,9 milliárd dollárra, részvényenként 91 centre esett a szeptember 30-án zárult negyedévben az egy évvel korábbi 8,3 milliárd dollárról - jegyzi meg a Reuters. A bank bevételei és eredménye egyaránt elmaradt a várttól, ahogy alábbi táblázatunk mutatja.

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Az említett bírság hátterében az áll, hogy a bank több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús tranzakció bejelentését mulasztotta el az amerikai hatóságok felé, ami az amerikai pénzügyminisztérium történetének harmadik legnagyobb büntetése. A felügyeleti hatóságok hatósági megállapodás (consent order) teljesítésére kötelezték a bankot, amelynek értelmében külső szakértő bevonásával kell azonosítania és jelentenie a korábban észrevétlenül maradt gyanús ügyleteket. A Wall Street-i elemzők szerint a szankció rányomhatja a bélyegét a befektetői hangulatra, és komoly kérdéseket vet fel a költségek alakulásával kapcsolatban.

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A befektetési banki üzletág sem teljesített jól.

A divízió bevételei 11 százalékkal 1,8 milliárd dollárra csökkentek, amit Brian Moynihan vezérigazgató már szeptemberben előrejelzett, elismerve, hogy a bank nem volt megfelelően pozicionálva egyes szegmensekben. A geopolitikai bizonytalanság, a magasabb hitelköltségek és a piaci volatilitás egyaránt fékezte a vállalatfelvásárlási és fúziós (M&A), valamint a tőzsdei kibocsátási (IPO) aktivitást. A Dealogic adatai szerint a Bank of America a globális befektetési banki rangsorban a negyedik helyre csúszott vissza 2026 első kilenc hónapjában az egy évvel korábbi harmadik pozícióból.

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A kereskedési üzletág sem az elvárásoknak megfelelően alakult,

az értékesítési és kereskedési bevételek 5 százalékkal 5,1 milliárd dollárra mérséklődtek. Ez elsősorban a kötvény-, deviza- és árupiaci (FICC) szegmens gyengeségének tudható be, miközben a bank szeptemberben még az előző év azonos időszakával megegyező kereskedési bevételt valószínűsített.

Tegnap írtunk arról is,

hogy számos neves szakember hagyta el a bankot az utóbbi hónapokban:

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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