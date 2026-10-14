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Valósággal kilőttek a bevételek: nagyot ugrott a Morgan Stanley profitja
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Valósággal kilőttek a bevételek: nagyot ugrott a Morgan Stanley profitja

Portfolio
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A Morgan Stanley a harmadik negyedévben 20,3 milliárd dolláros nettó bevétel mellett 3,03 dolláros egy részvényre jutó eredményt ért el, ami az egy évvel korábbihoz képest is növekedést mutat. A jó teljesítmény mögött elsősorban a részvénykereskedés kiugró eredménye és a vagyonkezelési üzletág rekordjai állnak. A bank részvényeinek árfolyama fél százalék felett emelkedik a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.

A Wall Street-i nagybank szerdán közzétett jelentése szerint

az egy részvényre jutó eredmény (EPS) az egy évvel korábbi 2,80 dollárról 3,03 dollárra nőtt,

A korrigált sajáttőke-megtérülés (ROTCE) elérte a 22,6 százalékot. A bevételek bővülését a továbbra is volatilis piaci környezet is támogatta, amelyet a Fed kamatdöntései és az amerikai–iráni konfliktus egyaránt alakítottak.

A Morgan Stanley negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)            20,3             19,95    1,7%    18,22    11,4%
 EPS (USD)            3,03               2,91    4,2%      2,80    8,2%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio         

A bank bevétele több mint 11 százalékkal meghaladta az egy éveel korábbit, és az elemzői várakozásokat is kis mértékben felülmúlta.

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A gyorsjelentés fontosabb részletei:

  • Az intézményi értékpapír-üzletág 10 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 18 százalékos éves növekedést jelent.
  • A részvénykereskedési bevételek 41 százalékkal ugrottak meg az élénk ügyfélaktivitásnak és az ázsiai piacok jó teljesítményének köszönhetően, így 5,8 milliárd dollárra emelkedtek.
  • Ezzel szemben a kötvénykereskedési bevételek 7 százalékkal estek vissza, főként az értékpapírosított termékek és a strukturált árupiaci ügyletek gyengébb szereplése miatt.
  • A befektetési banki bevételek 2,2 milliárd dollár közelében stagnáltak, mivel a fúziós és felvásárlási (M&A) tanácsadás erősödését ellensúlyozta a részvénykibocsátási bevételek elmaradása az egy évvel korábbi szinttől.
  • A vagyonkezelési üzletág minden korábbi rekordját megdöntve 9,1 milliárd dolláros bevételt és 2,8 milliárd dolláros adózás előtti eredményt ért el, ami 30,4 százalékos adózás előtti profitmarzsot jelent. A negyedév során 232 milliárd dollárnyi nettó új vagyon áramlott be, amelynek valamivel több mint fele tőzsdei bevezetésekhez (IPO) kapcsolódott, míg a díjalapú tőkebeáramlás 80 milliárd dollárt tett ki.
  • Az alapkezelési üzletág ezzel szemben gyengébben teljesített, miután bevétele 12 százalékkal, 1,5 milliárd dollárra csökkent. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy az egyik magántőkealaphoz kapcsolódó sikerdíjat (carried interest) vissza kellett könyvelni. A kezelt vagyon (AUM) ugyanakkor az egy évvel korábbi 1807 milliárd dollárról 2046 milliárd dollárra nőtt.
  • A bank a negyedév során 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket, az igazgatóság pedig részvényenként 1,15 dolláros negyedéves osztalékot hagyott jóvá. A pénzintézet elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója (CET1) 14,9 százalékon állt.

Ted Pick vezérigazgató így nyilatkozott:

Továbbra is a növekedésbe fektetünk, miközben erős hozamokat biztosítunk a részvényesek számára.

A bank részvényeinek árfolyama fél százalék felett emelkedett a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsenyitás előtti kereskedésben.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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