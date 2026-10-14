Valósággal kilőttek a bevételek: nagyot ugrott a Morgan Stanley profitja

A Wall Street-i nagybank szerdán közzétett jelentése szerint
az egy részvényre jutó eredmény (EPS) az egy évvel korábbi 2,80 dollárról 3,03 dollárra nőtt,
A korrigált sajáttőke-megtérülés (ROTCE) elérte a 22,6 százalékot. A bevételek bővülését a továbbra is volatilis piaci környezet is támogatta, amelyet a Fed kamatdöntései és az amerikai–iráni konfliktus egyaránt alakítottak.
|A Morgan Stanley negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|20,3
|19,95
|1,7%
|18,22
|11,4%
|EPS (USD)
|3,03
|2,91
|4,2%
|2,80
|8,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A bank bevétele több mint 11 százalékkal meghaladta az egy éveel korábbit, és az elemzői várakozásokat is kis mértékben felülmúlta.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- Az intézményi értékpapír-üzletág 10 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 18 százalékos éves növekedést jelent.
- A részvénykereskedési bevételek 41 százalékkal ugrottak meg az élénk ügyfélaktivitásnak és az ázsiai piacok jó teljesítményének köszönhetően, így 5,8 milliárd dollárra emelkedtek.
- Ezzel szemben a kötvénykereskedési bevételek 7 százalékkal estek vissza, főként az értékpapírosított termékek és a strukturált árupiaci ügyletek gyengébb szereplése miatt.
- A befektetési banki bevételek 2,2 milliárd dollár közelében stagnáltak, mivel a fúziós és felvásárlási (M&A) tanácsadás erősödését ellensúlyozta a részvénykibocsátási bevételek elmaradása az egy évvel korábbi szinttől.
- A vagyonkezelési üzletág minden korábbi rekordját megdöntve 9,1 milliárd dolláros bevételt és 2,8 milliárd dolláros adózás előtti eredményt ért el, ami 30,4 százalékos adózás előtti profitmarzsot jelent. A negyedév során 232 milliárd dollárnyi nettó új vagyon áramlott be, amelynek valamivel több mint fele tőzsdei bevezetésekhez (IPO) kapcsolódott, míg a díjalapú tőkebeáramlás 80 milliárd dollárt tett ki.
- Az alapkezelési üzletág ezzel szemben gyengébben teljesített, miután bevétele 12 százalékkal, 1,5 milliárd dollárra csökkent. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy az egyik magántőkealaphoz kapcsolódó sikerdíjat (carried interest) vissza kellett könyvelni. A kezelt vagyon (AUM) ugyanakkor az egy évvel korábbi 1807 milliárd dollárról 2046 milliárd dollárra nőtt.
- A bank a negyedév során 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket, az igazgatóság pedig részvényenként 1,15 dolláros negyedéves osztalékot hagyott jóvá. A pénzintézet elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója (CET1) 14,9 százalékon állt.
Ted Pick vezérigazgató így nyilatkozott:
Továbbra is a növekedésbe fektetünk, miközben erős hozamokat biztosítunk a részvényesek számára.
A bank részvényeinek árfolyama fél százalék felett emelkedett a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsenyitás előtti kereskedésben.
Forrás: Reuters
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