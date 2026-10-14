Valósággal kilőttek a bevételek: nagyot ugrott a Morgan Stanley profitja

A Morgan Stanley a harmadik negyedévben 20,3 milliárd dolláros nettó bevétel mellett 3,03 dolláros egy részvényre jutó eredményt ért el, ami az egy évvel korábbihoz képest is növekedést mutat. A jó teljesítmény mögött elsősorban a részvénykereskedés kiugró eredménye és a vagyonkezelési üzletág rekordjai állnak. A bank részvényeinek árfolyama fél százalék felett emelkedik a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.

A Wall Street-i nagybank szerdán közzétett jelentése szerint

az egy részvényre jutó eredmény (EPS) az egy évvel korábbi 2,80 dollárról 3,03 dollárra nőtt,

A korrigált sajáttőke-megtérülés (ROTCE) elérte a 22,6 százalékot. A bevételek bővülését a továbbra is volatilis piaci környezet is támogatta, amelyet a Fed kamatdöntései és az amerikai–iráni konfliktus egyaránt alakítottak.

A Morgan Stanley negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 20,3 19,95 1,7% 18,22 11,4% EPS (USD) 3,03 2,91 4,2% 2,80 8,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A bank bevétele több mint 11 százalékkal meghaladta az egy éveel korábbit, és az elemzői várakozásokat is kis mértékben felülmúlta.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

Az intézményi értékpapír-üzletág 10 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 18 százalékos éves növekedést jelent.

A részvénykereskedési bevételek 41 százalékkal ugrottak meg az élénk ügyfélaktivitásnak és az ázsiai piacok jó teljesítményének köszönhetően, így 5,8 milliárd dollárra emelkedtek.

Ezzel szemben a kötvénykereskedési bevételek 7 százalékkal estek vissza, főként az értékpapírosított termékek és a strukturált árupiaci ügyletek gyengébb szereplése miatt.

A befektetési banki bevételek 2,2 milliárd dollár közelében stagnáltak, mivel a fúziós és felvásárlási (M&A) tanácsadás erősödését ellensúlyozta a részvénykibocsátási bevételek elmaradása az egy évvel korábbi szinttől.

A vagyonkezelési üzletág minden korábbi rekordját megdöntve 9,1 milliárd dolláros bevételt és 2,8 milliárd dolláros adózás előtti eredményt ért el, ami 30,4 százalékos adózás előtti profitmarzsot jelent. A negyedév során 232 milliárd dollárnyi nettó új vagyon áramlott be, amelynek valamivel több mint fele tőzsdei bevezetésekhez (IPO) kapcsolódott, míg a díjalapú tőkebeáramlás 80 milliárd dollárt tett ki.

Az alapkezelési üzletág ezzel szemben gyengébben teljesített, miután bevétele 12 százalékkal, 1,5 milliárd dollárra csökkent. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy az egyik magántőkealaphoz kapcsolódó sikerdíjat (carried interest) vissza kellett könyvelni. A kezelt vagyon (AUM) ugyanakkor az egy évvel korábbi 1807 milliárd dollárról 2046 milliárd dollárra nőtt.

A bank a negyedév során 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket, az igazgatóság pedig részvényenként 1,15 dolláros negyedéves osztalékot hagyott jóvá. A pénzintézet elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója (CET1) 14,9 százalékon állt.

Ted Pick vezérigazgató így nyilatkozott:

Továbbra is a növekedésbe fektetünk, miközben erős hozamokat biztosítunk a részvényesek számára.

A bank részvényeinek árfolyama fél százalék felett emelkedett a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsenyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

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