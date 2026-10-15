Jelentettek az amerikai nagybankok - Van egy üzletág, amelyik szinte mindenhol elhasalt most

A negyedév során az amerikai állampapírhozamok évtizedes csúcsokra emelkedtek, a tízéves hozam pedig a 2009 óta látott legnagyobb negyedéves emelkedést mutatta szeptemberben. A heves hozamemelkedés és a magas volatilitás visszafogta az ügyfélaktivitást, így különösen a strukturált ügyletek iránti kereslet esett vissza - hívta fel a figyelmet a Reuters.
A kötvények, devizák és árupiaci termékek kereskedéséből (FICC) származó bevételek a legtöbb nagybanknál visszaestek az előző év azonos időszakához képest:
- a Bank of Americánál volt a legnagyobb, 17 százalékos csökkenés,
- a Morgan Stanley 7,
- a JPMorgan pedig 4 százalékos mínuszt könyvelt el, míg
- a Goldman Sachsnál stagnált a bevétel.
- A Citigroup jelentette az egyetlen kivételt 4 százalékos növekedéssel.
A Bank of America pénzügyi igazgatója, Alastair Borthwick szerint a csökkenő ügyfélaktivitás és a megváltozott piaci feltételek – köztük a jelentős kamatfordulat – érzékenyen érintették a bank vezető FICC-üzletágait, beleértve a hitel-, jelzálog- és önkormányzatikötvény-kereskedést is.
Az emelkedő hosszú lejáratú hozamok a bankok mérlegét is megtépázták, mivel
jelentősen nőttek az értékpapír-portfóliókban lévő nem realizált veszteségek.
A Bank of America kötvényállományán – amely jelzálogfedezetű értékpapírokat, kincstárjegyeket és ügynökségi kötvényeket tartalmaz – a nem realizált veszteség 85 milliárd dollárról 109 milliárd dollárra ugrott a negyedév végére. Az érintett papírok nagy része a lejáratig tartott kategóriában szerepel, így ezeket a bank nem szándékozik értékesíteni, és rajtuk veszteséget realizálni.
EZZEL SZEMBEN A RÉSZVÉNYKERESKEDÉSI ÜZLETÁGAK KIUGRÓ EREDMÉNYEKET HOZTAK:
- A Goldman Sachs részvénykereskedési bevétele 72 százalékkal nőtt a derivatívák és a finanszírozási tevékenység fellendülésének köszönhetően,
-
- a Morgan Stanley 41,
- a JPMorgan pedig 49 százalékos növekedést ért el, míg
- a Bank of America 11,
- a Citigroup 14 százalékos emelkedéssel zárt.
Az Oppenheimer elemzője, Chris Kotowski ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a részvénybevételekre való fokozódó ráutaltság kockázatot hordoz, mivel ezek a bevételek jellemzően hektikusak.
Alábbi cikkeinkben számoltunk be a hat legnagyobb amerikai bank harmadik negyedéves gyorsjelentéséről:
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