Már nagyon várják a bankok az új kormány konkrét döntéseit - Megszólal a Magyar Bankszövetség főtitkára

Érezhetően javult tavasz óta a kormány és a bankszektor viszonya, most már azonban konkrét döntéseket szeretnének látni a bankok: minimális elvárásuk az a kormányzat felé, hogy legalább lássák a különadóterhek csökkentésének a következő évekre vonatkozó ívét - nyilatkozta a Portfolio-nak Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség főtitkára szerint a kamatstop fenntartása már nem indokolt, hiszen egy tipikus érintett hitel törlesztőrészlete csak mintegy 7 ezer forinttal nőne, és számításaik szerint nagyjából 10 ezer adós számít valóban sérülékenynek. A szövetség lezártnak tekinti a devizahiteles ügyet, nem ért egyet a végrehajtások felfüggesztésével, és újabb átfogó rendezésre sem lát lehetőséget. Stabilabb és kiszámíthatóbb kamattámogatott hitelprogramokat, energetikai korszerűsítést segítő támogatást, valamint olcsóbb és digitálisabb végrehajtási és közjegyzői eljárásokat viszont szívesen látnának a bankok, mindezt kifejezetten szorgalmazzák.

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Portfolio: „Beszélgetünk, tárgyalunk, aktív a kommunikáció. Volt kollégáink ültek át a másik oldalra, még szép, hogy örülünk” – válaszolta elnökük, Jelasity Radován a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján arra a kérdésre, milyen a bankszektor és az új kormány viszonya. Szép szavak, de volt ennek a javuló kapcsolatnak bármilyen kézzelfogható eredménye fél év alatt a kereskedelmi bankok számára?

Kovács Levente: Elnök úr szavai pontosan tükrözik a valóságot: a párbeszéd minősége érdemben megváltozott. Egy bizalomra épülő iparág számára a kiszámítható és stabil jogalkotói attitűd óriási előrelépés. Ugyanakkor tisztában vagyunk az új kormány nehéz költségvetési és politikai örökségével is, ezért a bankszektor nem „ajándékokat” vár az államtól, hanem stabil jövőképet és arányosabb teherviselést, ami

a kamatstop és az extraprofitadó esetében például egy előre látható kivezetési menetrend felvázolását jelenthetné.

A kézzelfogható eredményt ma a partneri viszony jelenti, az erre alapozott konkrét döntéseket mi is nagyon várjuk.

A bankok számára 100-150 milliárd forint közötti átértékelődési veszteséggel jár idén, hogy nem nyúlt a kamatstophoz a Tisza-kormány, hivatkozva arra, hogy nem sikerült eddig megegyezni a bankokkal. Jogos a kormány félelme, hogy túl sok háztartás számára járna túl nagy adósságszolgálati sokkal a kivezetés?

A 2022-ben bevezetett kamatstop fenntartása már gazdasági és alkotmányos alapon sem indokolható a Magyar Bankszövetség szerint, mivel

a kedvezményezettek döntő többsége a jelenlegi kamatkörnyezetben már nem szorul rá a segítségre.

Míg az MNB 19 ezer sérülékeny adóst tart számon, szerintünk inkább 10 ezer adós tartozik ide az általunk indokoltnak ítélt célzottabb definíció alapján. A mi számításaink szerint egy tipikus kamatstopos hitelnél 7 ezer forinttal növekednének a havi törlesztőrészletek. A várható adósságszolgálati sokk tehát nem lenne már a többség számára jelentős, különösen a kamatstop bevezetése óta eltelt jövedelemnövekedést is figyelembe véve. Megjegyzem, az eloszlás sem egyenletes: a kamatstopból származó banki veszteség 30%-a az ügyfelek jellemzően magasabb jövedelmű 5%-ához tartozik.

Miben tér el az MNB és a Magyar Bankszövetség módszertana a sérülékeny adósok meghatározásakor?

Az MNB azokat sorolja a sérülékenyek közé, akiknek 5 ezer forintnál nagyobb mértékben nőne meg a törlesztőrészletük, és a törlesztőrészletük a nettó jövedelmük 40%-a fölé emelkedne, vagy akik időközben nyugdíjassá váltak. A bankszövetségi számítás viszont nem az 5 ezer forintos határból indul ki, helyette 10 ezer forintot javaslunk figyelembe venni. Emellett azokat tekintjük sérülékenynek, akiknek 40-50% fölé emelkedne a jövedelemarányos törlesztése, ahogy az általános adósságfék-szabályok alapján központi felső korlátként az új hitelezésben is alkalmazzák a piaci szereplők. Aki például 1 milliárd forint feletti ingatlanfedezettel adós, és több, mint 5 ezer forinttal nőne a havi törlesztőrészlete, az a jegybanki definíció szerint sérülékeny lehet, a mi definíciónk szerint nem – úgy gondolom, ez elég logikus.

Felfüggesztette a kormány a devizahiteles ügyeket érintő pereket és végrehajtásokat, kivéve, ha az adós kéri ezek folytatását. A kormány véglegesen rendezni szeretné a kérdést - tartanak tőle a bankok?

Az egészséges banki működés egyik alapfeltétele a hitelezés során a fedezetek érvényesíthetősége, ezt az elvet azonban sérti a végrehajtások felfüggesztése, így nem érthetünk vele egyet. A Bankszövetség álláspontja szerint Magyarország a régióban a leggyorsabban és legátfogóbban kezelte a devizahiteles válságot, a többi régiós országban vagy késve lépett a jogalkotó, vagy elmaradt az átfogó rendezés, ami miatt például Lengyelországban és Romániában is a hazainál jelentősen több per van folyamatban. 2010 óta a devizaválság kezelésének egyes lépései — a végtörlesztés, az árfolyamgát és a devizahiteles elszámolás — összesen mintegy 1000 milliárd forintos veszteséget okoztak már a bankszektornak, ami miatt 2008 és 2015 között 1600 milliárd forint tőkeemelést kellett végrehajtani a bankoknak. Ez jelentősen csökkentette a bankszektor jövedelemtermelő képességét és évekre visszafogva a hitelezést. Ha összesítjük a kamatkülönbségekből és a devizahiteleseket érintő intézkedésekből származó előnyöket, akkor a devizahitelesek döntő többsége jobban járt az ugyanabban az időszakban hitelt felvevő forinthitelesekhez képest. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a korábbi szabályozói és felügyeleti elvárásokkal összhangban lévő konstrukció a drágább forint hitelek mellett is

számos háztartás számára teremtette meg a saját otthon megszerzésének lehetőségét, amely ingatlanok értéke azóta jelentősen emelkedett.

Látnak-e esélyt egy újabb, átfogó rendezésre?

Újra és újra felbukkannak az ügy rendezésére vonatkozó hangok. A kérdés a Tisza Párt programjában is szerepelt, az Igazságügyi Minisztérium jelenleg is foglalkozik a kérdéssel. A 2014-15-ös átfogó rendezés eredményeként mostanra már egyáltalán nem beszélhetünk társadalmi méretű problémáról. Ezt igazolja az is, hogy alig ezres nagyságrendben zajlanak vagy állnak felfüggesztés miatt bankok és devizahiteles adósok közötti perek. Álláspontunk szerint jogi, gazdasági és társadalmi igazságossági szempontból az érvelésünk kellően megalapozott. Ez pedig röviden összefoglalva annyi, hogy a 2014-2015-ös elszámolás és forintosítás lezárta a vitatott kérdéseket, ezen túlmutató társadalmi szinten igazságos megoldást most, évtizedekkel később már aligha lehet találni. Összességében

lezártnak tekinti a Magyar Bankszövetség a devizahiteles ügyet, további általános rendezésére nem lát lehetőséget.

Az egyedi élethelyzetekben szociális alapon természetesen a bankok nyitottak az együttműködésre.

Idén több mint 400 milliárd forint extraprofitadót és több mint 100 milliárd forint „hagyományos” bankadót fizet a szektor. A jelenlegi költségvetési helyzetben milyen reményeik vannak a kivezetésre?

2010 és 2026 között 2654 milliárd forintnyi különadót — bankadót és extraprofitadót — fizetett a bankszektor, amivel arányosan nemcsak az egyes vállalati szektorok, hanem az európai országok között is első helyen áll. Csak példaként a Bankszövetség elnökének a bankja, az Erste Group méretének 4%-át adja a magyar piac, adófizetési szempontból ugyanez az arány 15%. A tranzakciós illetékkel együtt a bankok idén több extra adót fizetnek be a költségvetésbe, mint amekkora társaságiadó-bevételre az összes szektortól számít idén az állam.

Ez az első számú oka annak, hogy drága a bankolás Magyarországon?

A kérdést inkább úgy érdemes feltenni, hogy milyen tényezők alakítják a pénzügyi szolgáltatások költségeit Magyarországon. Ezek közül az európai összehasonlításban is kiugró adó- és illetékterhek, valamint a gyorsan változó szabályozói környezet mindenképpen meghatározó szerepet játszanak. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy egyik napról a másikra a költségvetés jelentős reformja nélkül nem lehet lemondani az említett összegű adóbevételekről, ezért

a bankok minimális elvárása az a kormányzat felé, hogy legalább lássák a tehercsökkentés következő évekre vonatkozó ívét.

A bankszektor jövedelmezőségére az adók mellett is számos lefelé irányuló tényező hat, így normál időszak alatt is egyre inkább közelítve a 10% alatti tőkearányos megtérüléshez, ami 9000 milliárd forint körüli saját tőke mellett 900 milliárd forint alatti nyereséget jelent. Ez a multinacionális vállalatok esetében, ismerve a szűk esztendők periodikus megjelenését, a részvényesi elvárások alatt lenne.

Bezzeg az Otthon Start magas kamattámogatásából származó pénzügyi előnyt szívesen zsebre rakják a bankok – mondják a kritikusok. Dübörög a program: egy év alatt 58 ezren vették fel 2045 milliárd forint összegben, felülmúlva a piaci várakozásokat. A kamattámogatott hitelprogramok maradhatnak?

Az Otthon Start Program kedvező hatással volt a hitelpiaci aktivitásra és azt is pozitívumok közé sorolhatjuk, hogy olyan rétegek számára is elérhetővé tette az első lakáshoz jutást, akik a korábbi támogatási programokból kimaradtak. Mindemellett a kormányzattal együtt gondolkodva

hatékonyabbá, kiszámíthatóbbá és a kormányzati ciklusokon túlmutató módon stabillá szeretnénk tenni a kamattámogatott programokat.

Az Otthon Start-hitelek átlagos összege 35 millió forint, márpedig ez futamidőtől és kamatpályától függően átlagosan 12-15 millió forintjába kerülhet az adófizetőknek egy ilyen hitel kamattámogatási tartalma. A piaci várakozások szerint a fiatalok elsőlakás-szerzésének ösztönzését célzottabban segítve megváltozhatnak az Otthon Start Program igénybevételének feltételei, de ezek tartalmát még mi sem ismerjük, várjuk a kormányzattól a részleteket. Ami a hitel- és támogatási programok szélesebb körét illeti,

hiányzik jelenleg egy energetikai korszerűsítéseket segítő program,

miközben a hazai lakásállomány rendkívül lassan újul meg. Egy ilyet kifejezetten üdvözölnének a bankok. Emellett a támogatott programok jövője kapcsán figyelembe kell venni azt is, hogy a régiós példák alapján az eurózónához való közeledés önmagában is csökkentheti a lakáshitelek kamatát, így idővel mérséklődhet a kamattámogatások szerepe. A hosszú távú cél egy olyan lakáshitelpiac kialakítása, amely alapvetően piaci alapon működik, a támogatások pedig célzott szerepet töltenek be.

Zajlanak az egyeztetések a végrehajtási és a közjegyzői reformról is. Mit javasolnak a bankok a kormánynak ennek során figyelembe venni?

A magyar pénzügyi rendszer egyik fontos versenyelőnye, hogy a követelések érvényesíthetősége és a jelzáloghitelezés jogi keretei nemzetközi összevetésben is erős garanciákat biztosítanak.

A cél ezért szerintem nem a rendszer alapjainak megváltoztatása, hanem annak hatékonyabbá, gyorsabbá és ügyfélközpontúvá tétele.

A hitelintézetek egyetértenek a kormánnyal abban is, hogy szükség van a végrehajtás költségeinek csökkentésére, leginkább a végrehajtói munkadíjak és jutalékok mérséklésével. Javasoljuk a végrehajtásban az adósok önkéntes teljesítését ösztönző szabályok alkalmazását, a kapcsolattartási szabályok rugalmasabbá tételét, valamint az előzetes vagyonfelmérés bevezetését is megfelelő garanciák mellett. Tanulságos összevetni, hogy míg egy néhány ezer forintos online rendelése esetén már évek óta nyomon tudjuk követni a szállítás státuszát a raktártól kezdve a futár érkezéséig, addig a végrehajtási eljárásban, ahol a végrehajtást kérő több százezer forintos munkadíjat előlegez, jelenleg nincs júl működő megoldás az eljárás lépéseinek online nyomon követésére. Európa nagy részén ismert a magyarhoz hasonló közjegyzői közreműködés a jelzáloghitelezésben, a fejlett jelzáloglevélpiaccal rendelkező

skandináv országokban azonban digitális nyilvántartásokra épül a jelzáloghitelezés. Érdemes ez utóbbi megoldás előnyeit és feltételeit is megvizsgálnunk.

Ennek része lehet a közjegyzői díjak felülvizsgálata, a folyamat digitalizációjával és egyszerűsítésével párhuzamosan, például formalizált központi jelzáloghitel-nyilvántartás és online okiratszerkesztés útján. Előre mutató megoldásnak tartjuk a támogatott hiteleknél alkalmazott egységes okiratminták bevezetését a piaci hitelek esetében is. Az ügyfélközpontú működést erősítené az is, ha az okirat kötelező felolvasása helyett az érdemi/szakmai ügyféltájékoztatás válna meghatározóvá.

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Fotók: Kaiser Ákos / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.