Politikai és vallási diszkrimináció a bankoknál: megérkezett az amerikai felügyelet jelentése

Az amerikai bankfelügyelet (OCC) megállapította, hogy az ország kilenc legnagyobb bankja politikai, vallási vagy egyéb szubjektív szempontok alapján tagadta meg egyes ügyfeleitől a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Szankciókat azonban egyelőre nem szabott ki e gyakorlat miatt - írja a Reuters.

A szerdán közzétett jelentés egy tavaly szeptemberben indított vizsgálat eredményeit foglalja össze. A felügyelet megállapította, hogy mindegyik érintett pénzintézet alkalmazott olyan belső szabályokat, amelyek

nem kockázatalapú, hanem szubjektív kritériumok mentén korlátozták bizonyos ügyfelek kiszolgálását.

Legalább egy bank esetében az is kiderült, hogy a közvélemény reakciójától tartva tartott távolságot bizonyos politikai kötődésű ügyfelektől.

Az amerikaiaknak meggyőződésüktől, hovatartozásuktól és politikai nézeteiktől függetlenül hozzá kell férniük a pénzügyi szolgáltatásokhoz. A pénzügyi szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés nem szlogen, hanem kötelezettség

– fogalmazott Jonathan Gould, az OCC vezetője.

A bankszámlák politikai indíttatású megszüntetése – az úgynevezett debanking – régóta vitatott téma Washingtonban.

Konzervatív politikusok és üzleti csoportok azzal vádolják a nagybankokat, hogy szisztematikusan kizárják a fosszilis energiaágazattal, fegyverkereskedelemmel vagy kriptovalutákkal foglalkozó cégeket. Donald Trump elnök tavaly elnöki rendeletet írt alá a jelenség kivizsgálására, idén pedig 5 milliárd dolláros keresetet nyújtott be a JPMorgan Chase és annak vezérigazgatója, Jamie Dimon ellen, azt állítva, hogy a bank politikai okokból szüntette meg a számláit. A JPMorgan tagadja a vádakat, és kedden a kereset elutasítását kérte a bíróságtól.

A nagybankok következetesen cáfolják, hogy politikai vagy vallási alapon utasítanának el ügyfeleket.

Érvelésük szerint az éveken át tartó szigorú szabályozói nyomás túlzottan óvatos kultúrát alakított ki az iparágban, ezért világosabb iránymutatást sürgetnek arra vonatkozóan, hogy kiket szolgálhatnak ki. A JPMorgan szóvivője kiemelte, hogy a banki döntések folyamatos hatósági felülvizsgálata hozzájárult az óvatossági kultúra beidegződéséhez, így a jelenlegi rendszert meg kell reformálni.

Az OCC a jelentésben jelezte, hogy a társhatóságokkal együtt tovább vizsgálja, mennyiben járultak hozzá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni előírások a debanking jelenségéhez. Büntetéseket egyelőre nem helyezett kilátásba a hatóság, mindössze esetleges szabálymódosításokat vetett fel a gyakorlat visszaszorítása érdekében.

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