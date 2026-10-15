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Új miniszteri biztost nevezett ki Kapitány István
Bank

Új miniszteri biztost nevezett ki Kapitány István

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A Hivatalos Értesítő október 15-i számában jelent meg a gazdasági és energetikai miniszter 3/2026. (X. 15.) GEM utasítása, amely alapján Herczku Györgyöt két évre a Gazdasági és Energetikai Minisztérium bankszakmai kapcsolataiért felelős miniszteri biztosává nevezték ki.

A döntés értelmében Herczku György a miniszteri utasítás hatálybalépésének napjától számított két éven keresztül látja el a feladatot. Az utasítás a közzétételt követő napon, vagyis október 16-án lép hatályba.

A miniszteri biztos feladata lesz

a minisztérium portfóliójába tartozó hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal és egyéb pénzügyi intézményekkel kapcsolatos tulajdonosi, szakpolitikai, stratégiai és koordinációs feladatok összehangolása.

Emellett támogatnia kell az ezekhez kapcsolódó minisztériumi tevékenységek egységes szakmai irányát az érintett szakterületek bevonásával.

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A határozat nem tartalmazza a teljes névsort, de a kinevezés alapján Herczku György mandátuma leginkább az MFB-Eximbank-MEHIB-Garantiqa állami pénzügyi intézményi körre vonatkozhat.

A most megjelent utasítás szerint Herczku György többek között koordinálja majd a minisztérium irányítása, szakmai felügyelete vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó pénzügyi intézményekkel kapcsolatos belső szakmai feladatokat. Figyelemmel kíséri az érintett intézmények működését, stratégiai célkitűzéseit, üzleti terveit és fejlesztési programjait, ezekről pedig rendszeresen tájékoztatja a minisztert.

A miniszteri biztos feladatkörébe tartozik továbbá, hogy elősegítse a minisztérium szervezeti egységei és a portfólióba tartozó pénzügyi intézmények közötti együttműködést, valamint az egységes szakmai álláspont kialakítását. Részt vesz a pénzügyi intézményeket érintő kormányzati, szakpolitikai és jogalkotási kezdeményezések előkészítésében, illetve nyomon követi azok végrehajtását.

Az utasítás külön nevesíti, hogy a miniszteri biztos közreműködik a tulajdonosi döntések előkészítésében is. Ez kiterjedhet különösen a vezetői kinevezésekre, stratégiai fejlesztésekre, tőkeműveletekre és más jelentős üzleti döntésekhez kapcsolódó minisztériumi feladatokra.

Herczku György kapcsolatot tart majd az érintett pénzügyi intézmények vezetőivel, valamint a feladatkörét érintő állami, piaci és szakmai szereplőkkel. Tevékenységét a gazdasági és energetikai miniszter irányítja, munkáját pedig egyfős titkárság segíti.

A miniszteri biztos a tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a gazdasági és energetikai minisztert, szükség esetén írásbeli beszámolót is készít. A feladat ellátásáért a vonatkozó jogszabály szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

Herczku György pályája
Herczku György neve elsősorban a vállalati pénzügyi, tőkepiaci és tranzakciós tanácsadási területről lehet ismert. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett pénzügy szakos diplomát 1996-ban, pályafutását az Arthur Andersennél kezdte, majd a MAVA-nál, illetve Londonban a Dresdner Kleinwort Wassersteinnél dolgozott. Később a KBC Securities Corporate Finance igazgatójaként tevékenykedett, ahol elsősorban vállalatfelvásárlások, értékesítések és tőkeemelések lebonyolításával foglalkozott. 2002-ben csatlakozott a KBC-hez, és több tranzakciót vezetett Magyarországon, valamint a közép-kelet-európai régióban. Herczku a hazai tőkepiaci intézményrendszerben is feltűnt: a Magyar Nemzeti Bank 2015-ös közlése szerint a Budapesti Értéktőzsde felügyelőbizottságának tagjai között szerepelt, akkor szintén a KBC Securities Corporate Finance képviseletében.

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