Van olyan gigabank, ahol már most hatalmas hatékonyságjavulást hoz a mesterséges intelligencia

A Wall Street-i nagybankok kulcsszerepet töltenek be a mesterségesintelligencia-beruházási ciklus finanszírozásában, miközben a nagy technológiai vállalatok milliárd dolláros nagyságrendben költenek adatközpontok építésére. A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan szerint az MI-hez kapcsolódó tőkebefektetések volumene meghatározó a bank befektetési fokozatú kötvény- és tőkeáttételes finanszírozási üzletága számára. A Morgan Stanleyt irányító Ted Pick egyenesen
egzisztenciális jelentőségűnek nevezte a bank részvételét az MI-szektor finanszírozásában.
A hatalmas lehetőségek mellett ugyanakkor egyre több a kérdőjel. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója az elemzői konferenciahíváson rámutatott, hogy egyelőre senki sem tudja pontosan, miként alakul a tőke- és számításikapacitás-igény az MI-ökoszisztéma érettebb szakaszaiban. A Wells Fargo élén álló Charlie Scharf úgy véli, az MI-beruházási ciklus önmagában is összetett makrogazdasági tényezővé vált, hiszen
a projektek mögött jelentős tőkeáttétel áll, ami egyes iparágakban és ellátási láncokban felfelé hajtja az árakat.
Ennek ellenére a gazdaság jelenlegi ereje és a beruházások pozitív hatásai egyelőre felülmúlják a lehetséges kockázatokat.
A tartósan magas vagy tovább emelkedő kamatkörnyezet érdemben növelheti az adatközpont-projektek finanszírozási terheit, és szűkítheti a várható hozamokat. Sharon Yeshaya, a Morgan Stanley pénzügyi igazgatója a hitelezési sztenderdek lazulásának veszélyére figyelmeztetett, kiemelve, hogy a bank kifejezetten szelektív kockázatvállalási politikát folytat, és elkerüli azokat az ügyleteket, amelyeknél lazulnak a hitelezési feltételek. Macrae Sykes, a Gabelli Funds portfóliókezelője megjegyezte, hogy ha a bankok hitelkitettsége túlzottan spekulatív adatközpont-fejlesztésekhez kapcsolódik, az a későbbiekben még problémát okozhat. Más befektetők ugyanakkor arra mutatnak rá, hogy a pénzintézetek a 2008-as globális pénzügyi válság óta lényegesen szigorúbb kockázatkezelést alkalmaznak, és az MI-projektek finanszírozásában gyakran csak főszervezőként vesznek részt, vagyis a kockázatokat továbbértékesítik a piacon.
A finanszírozási szerepvállaláson túl a bankok saját belső működésükben is gőzerővel integrálják a mesterséges intelligenciát, bár az eddigi tapasztalatok még vegyes képet mutatnak. A JPMorgan pénzügyi igazgatója, Jeremy Barnum elismerte, hogy a technológia hatásai még nem tükröződnek a negyedéves pénzügyi eredményekben, mivel egy ekkora pénzintézetnél hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy a hatékonyságjavulás szembetűnővé váljon. Ezzel szemben Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója már kézzelfogható sikerekről számolt be; elmondása szerint
a bank egyes termékeket akár 40 százalékkal gyorsabban fejleszt, miközben a kódolási eszközök használatával 30 százalékkal csökkentette a technológiai beszállítói költségeit.
Fraser úgy véli, az MI-ből és az automatizálásból származó pénzügyi hasznok már most jócskán meghaladják a korábbi ráfordításokat.
A befektetők számára kulcskérdés, hogy a mesterséges intelligencia valóban meghozza-e a várt termelékenységnövekedést. Brian Mulberry, a Zacks Investment Management piaci stratégája szerint amennyiben a hatékonyságnövekedés és a költségcsökkentés a jövő év végéig nem válik kézzelfoghatóvá, a piac szereplői elkezdik majd megkérdőjelezni az MI-vel kapcsolatos felfokozott várakozásokat. Eközben az autonóm MI-ügynökök terjedése újabb biztonsági kihívásokat teremt, hiszen az önálló döntéshozatalra képes rendszerek nemcsak belső kockázatot jelentenek, hanem a kibertámadók eszköztárát is bővítik. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója kiemelte, hogy bankja már javában fejleszti azokat a védelmi eszközöket, amelyekkel az ügynökalapú MI jelentette kockázatok hatékonyan kezelhetők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ne sajnáljuk az Y generációt, most nagyon is jól élnek
Könnyű eltúlozni a gazdasági nehézségeiket.
Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben
Közös és egyéni javaslatokkal is megkeresik a kormányt.
Beperelték a Fehér Házat: újabb torpedót kaphatnak a béketárgyalások - Veszélybe került Trump főtárgyalója
Alkotmányellenesen összeférhetetlen lehet Kushner kinevezése.
Elkészültek a háborús tervek: Trump elnök már a MOAB bevetésén gondolkozik
Látványos győzelmet szeretne az amerikai vezető.
Döntött a brit kormány: hozzányúlnak az érzékeny nyugdíjszabályhoz – Megszólalt a szakma
Vigyázni kell, hogy ne legyen még nagyobb baj.
Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik
Fél éve vannak előzetesben.
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Megjöttek a friss adatok.
Az éj leple alatt intéztek súlyos támadást a főváros közelében - Lángokban a bolgár Starlink-antennák
Oroszországot sejtik az akció mögött.
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Átadja a stafétát, és az alapjaira koncentrál Móricz Dani - új befektetési igazgató a HOLD-nál
Móricz Dani húsz év után megválik a befektetési igazgatói pozíciójától, Pekár Dávidnak adja át a vezetői feladatokat. Dani nem vonul vissza, a befektetési szakmára és... The post Átadja
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?
Zöld jelzést kapott a magyar bank.
Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól
Ez lehet a következő nagy lépés.
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!