Van olyan gigabank, ahol már most hatalmas hatékonyságjavulást hoz a mesterséges intelligencia

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A Wall Street-i nagybankok kulcsszerepet töltenek be a mesterségesintelligencia-beruházási ciklus finanszírozásában, miközben a nagy technológiai vállalatok milliárd dolláros nagyságrendben költenek adatközpontok építésére. A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan szerint az MI-hez kapcsolódó tőkebefektetések volumene meghatározó a bank befektetési fokozatú kötvény- és tőkeáttételes finanszírozási üzletága számára. A Morgan Stanleyt irányító Ted Pick egyenesen

egzisztenciális jelentőségűnek nevezte a bank részvételét az MI-szektor finanszírozásában.

A hatalmas lehetőségek mellett ugyanakkor egyre több a kérdőjel. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója az elemzői konferenciahíváson rámutatott, hogy egyelőre senki sem tudja pontosan, miként alakul a tőke- és számításikapacitás-igény az MI-ökoszisztéma érettebb szakaszaiban. A Wells Fargo élén álló Charlie Scharf úgy véli, az MI-beruházási ciklus önmagában is összetett makrogazdasági tényezővé vált, hiszen

a projektek mögött jelentős tőkeáttétel áll, ami egyes iparágakban és ellátási láncokban felfelé hajtja az árakat.

Ennek ellenére a gazdaság jelenlegi ereje és a beruházások pozitív hatásai egyelőre felülmúlják a lehetséges kockázatokat.

A tartósan magas vagy tovább emelkedő kamatkörnyezet érdemben növelheti az adatközpont-projektek finanszírozási terheit, és szűkítheti a várható hozamokat. Sharon Yeshaya, a Morgan Stanley pénzügyi igazgatója a hitelezési sztenderdek lazulásának veszélyére figyelmeztetett, kiemelve, hogy a bank kifejezetten szelektív kockázatvállalási politikát folytat, és elkerüli azokat az ügyleteket, amelyeknél lazulnak a hitelezési feltételek. Macrae Sykes, a Gabelli Funds portfóliókezelője megjegyezte, hogy ha a bankok hitelkitettsége túlzottan spekulatív adatközpont-fejlesztésekhez kapcsolódik, az a későbbiekben még problémát okozhat. Más befektetők ugyanakkor arra mutatnak rá, hogy a pénzintézetek a 2008-as globális pénzügyi válság óta lényegesen szigorúbb kockázatkezelést alkalmaznak, és az MI-projektek finanszírozásában gyakran csak főszervezőként vesznek részt, vagyis a kockázatokat továbbértékesítik a piacon.

A finanszírozási szerepvállaláson túl a bankok saját belső működésükben is gőzerővel integrálják a mesterséges intelligenciát, bár az eddigi tapasztalatok még vegyes képet mutatnak. A JPMorgan pénzügyi igazgatója, Jeremy Barnum elismerte, hogy a technológia hatásai még nem tükröződnek a negyedéves pénzügyi eredményekben, mivel egy ekkora pénzintézetnél hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy a hatékonyságjavulás szembetűnővé váljon. Ezzel szemben Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója már kézzelfogható sikerekről számolt be; elmondása szerint

a bank egyes termékeket akár 40 százalékkal gyorsabban fejleszt, miközben a kódolási eszközök használatával 30 százalékkal csökkentette a technológiai beszállítói költségeit.

Fraser úgy véli, az MI-ből és az automatizálásból származó pénzügyi hasznok már most jócskán meghaladják a korábbi ráfordításokat.

A befektetők számára kulcskérdés, hogy a mesterséges intelligencia valóban meghozza-e a várt termelékenységnövekedést. Brian Mulberry, a Zacks Investment Management piaci stratégája szerint amennyiben a hatékonyságnövekedés és a költségcsökkentés a jövő év végéig nem válik kézzelfoghatóvá, a piac szereplői elkezdik majd megkérdőjelezni az MI-vel kapcsolatos felfokozott várakozásokat. Eközben az autonóm MI-ügynökök terjedése újabb biztonsági kihívásokat teremt, hiszen az önálló döntéshozatalra képes rendszerek nemcsak belső kockázatot jelentenek, hanem a kibertámadók eszköztárát is bővítik. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója kiemelte, hogy bankja már javában fejleszti azokat a védelmi eszközöket, amelyekkel az ügynökalapú MI jelentette kockázatok hatékonyan kezelhetők.

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