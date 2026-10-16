Baljós jelek a magánhitelpiacon: elszabadultak a kockázatok az AI-szolgáltatónál

A magánhitelezés egyre nagyobb szerepet játszik az AI-infrastruktúra finanszírozásában, ám a CoreWeave kötvényeinek árfolyamzuhanása rávilágított a szektorban rejlő kockázatokra - írja a Reuters. A befektetők mostanra érezhetően magasabb hozamot követelnek a bizonytalanabb kilátásokért cserébe.

A mintegy 50 milliárd dolláros adósságállományával a CoreWeave az egyik legnagyobb olyan hitelfelvevő, amely a magánhitelezési piacon finanszírozza az AI-infrastruktúra kiépítését. A vállalat adósságára vonatkozó hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS) felárai ezen a héten csaknem 1200 bázispontra emelkedtek, egyes kötvényeinek hozama pedig 15–16 százalékra ugrott, ami

a befektetői kockázati aggodalmak jelentős felerősödését jelzi.

A magántőke központi szerepet játszott a CoreWeave terjeszkedésében. A cég 2023-ban egy 2,3 milliárd dolláros, grafikus feldolgozó egységekkel (GPU) fedezett hitelt vett fel a Magnetar Capital és a Blackstone vezetésével, majd 2024-ben egy 7,5 milliárd dolláros hitelkeretről állapodott meg a Blackstone, a Magnetar, a Carlyle és a BlackRock részvételével. Idén márciusban újabb 8,5 milliárd dolláros hitelt szerzett, amelyet a Blackstone Credit & Insurance nyújtott.

A következmények messze túlmutatnak egyetlen hitelfelvevőn.

A Carlyle októberi tanulmánya szerint a magánhitelezőknek az MI-infrastruktúra kiépítéséből akár 1000 milliárd dollárt is finanszírozniuk kellhet, ami a szektor jelenlegi kezelt vagyonának több mint a fele. A vagyonkezelő figyelmeztetett, hogy a gyors ütemű hitelezés koncentrációs kockázatokat idézhet elő, hasonlóan a szoftverhitelezési piacon korábban tapasztaltakhoz. A Carlyle elemzése szerint a legfontosabb tanulság nem az, hogy kerülni kell az MI-kitettséget, hanem az, hogy a koncentrációs korlátokat még a kiépítés felgyorsulása előtt fel kell állítani.

Egyes AI-hiteleket nemcsak GPU-k, hanem hosszú távú ügyfélszerződések is fedeznek. A CoreWeave jelentős megrendelői közé tartozik a Microsoft, az OpenAI és a Meta Platforms is. A cég több finanszírozási tranzakciója céltársaságokon (SPV) keresztül valósul meg, amelyek meghatározott infrastrukturális eszközökhöz és ügyfélszerződésekhez kapcsolódnak. Ez egyfelől javítja a hitel minőségét, másfelől viszont komoly koncentrációs kockázatot hordoz, ha a törlesztés mindössze néhány nagy ügyfél szerződésmegújításán múlik.

A közvetlen hitelezési (direct lending) alapok 2026 első kilenc hónapjában 129,15 milliárd dollárt gyűjtöttek, ami 35 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és a Preqin 2016-ig visszanyúló adatai alapján a legmagasabb kilenc havi értéknek számít. A becsült harmadik negyedéves hitelkihelyezés ugyanakkor 28 százalékkal, 49,77 milliárd dollárra esett vissza éves összevetésben a PitchBook/LCD adatai szerint. A szindikált hitelek piacával folytatott verseny is kiéleződött: a harmadik negyedévben 16,39 milliárd dollárnyi közvetlen hitelt refinanszíroztak a szindikált piacon, miközben az ellentétes irányú áramlás mindössze 2,6 milliárd dollárt tett ki.

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