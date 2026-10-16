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Banktitkot sérthetett egy újságíró, áll a bál miatta Svájcban
Bank

Banktitkot sérthetett egy újságíró, áll a bál miatta Svájcban

Portfolio
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Vádat emelt a zürichi ügyészség Lukas Hässig svájci újságíró ellen a banktitok megsértése miatt. Az oknyomozó riporter cikksorozata indította el korábban a Raiffeisen Switzerland (ennek nincs köze az osztrák bankcsoporthoz) egykori vezérigazgatója elleni büntetőeljárást - írja a Reuters.

Hässig a saját zürichi pénzügyi blogján, az Inside Paradeplatzon számolt be a vádemelésről. A portál még

2016-ban közölt cikksorozatot Pierin Vincenzről, a svájci Raiffeisen korábbi vezérigazgatójáról és üzlettársáról, Beat Stockerről.

Vincenzet és Stockert 2022 áprilisában csalás miatt bűnösnek találta a bíróság, ám az ítéletet jelenleg egy feljebbviteli bíróság vizsgálja felül, a döntés pedig 2027 januárjában várható.

A hatóságok 2025 júniusában tartottak házkutatást a blog szerkesztőségében és az alapító otthonában, ahol a banktitok feltételezett megsértésével kapcsolatos bizonyítékokat foglaltak le. Bár az ügyészség 2025 decemberében még megszüntette az eljárást, a zürichi felsőbíróság Stocker panaszát követően idén áprilisban úgy határozott, hogy bíróságnak kell döntenie a banktitokra vonatkozó törvényi rendelkezés értelmezéséről.

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bűncselekménynek minősíti a banki bennfentesektől származó bizalmas információk közzétételét,

ami akár három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal is büntethető. Hässig így súlyos büntetőjogi következményekkel nézhet szembe.

A Riporterek Határok Nélkül svájci szervezete aggasztónak nevezte a vádemelést, hangsúlyozva, hogy a banktitokra vonatkozó jogszabályokat nem lenne szabad újságírók ellen alkalmazni. A szervezet szerint az Inside Paradeplatz tényfeltárása egyértelműen közérdekű volt, a banktitok szigorú szabályozása pedig elrettentő hatást gyakorol a sajtóra, ami felhívja a figyelmet a svájci sajtószabadság "jogi hiányosságaira".

Az ügyészség közölte, hogy az eljárás során Hässigre is vonatkozik az ártatlanság vélelme. A bírósági tárgyalás időpontját egyelőre nem tűzték ki.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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