Feljelentések, bérlakások, új hitelprogramok: megszólal az MFB vezérigazgatója

Portfolio: Hol tart jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank szervezetének és pénzügyi portfóliójának az átvilágítása?

Gerendás János: Az átvilágítást rögtön az érkezésünk után, június elején kezdtük el a beszerzések kiírásával, a munkát külső szakértők végzik. A bank lényegi működését érintő pénzügyi vizsgálatok egyike a hitel- és garanciaportfóliót a kötvényállománnyal együtt, a másik a tőkebefektetéseket tekintette át, és ezekre épül a teljes jogi háttér vizsgálata.

A pénzügyi átvilágítások lezárultak, eredményeik alapján most határozzuk meg a megképzendő értékvesztéseket, és ezekhez igazodva állítjuk fel a cselekvési terveket.

A jogi átvilágítás szándékosan jár néhány hetes lemaradásban, mivel a jogászok a pénzügyi vizsgálat által feltárt problémás pontokat célzottan, mélyebben elemzik. A folyamat két fő fókusza a tőkehelyzetet érintő értékvesztés felmérése és a büntetőfeljelentést igénylő események azonosítása. Az utóbbi vizsgálatból származik a már ismert Waberer's-ügy is, amely viszonylag egyszerű, könnyen átlátható helyzet volt. További feljelentést egyelőre azért nem tettünk, mert a hitel- és tőkeoldali érintettségek sok helyen összefonódnak, ezért megvárjuk, amíg a teljes kép összeáll.

Mekkora a csoport teljes kitettsége, és ebből mennyi tekinthető a múlt terhének, vagyis jogilag aggályosnak vagy pénzügyileg túlzott kockázatúnak?

A bank tradicionális részében a hitelállomány 1600 milliárd forint körül van, az MFB által jegyzett eszközoldali kötvény és jelzáloglevelek állománya 645 milliárd forint, a tőkebefektetések állománya közel 1700 milliárd forint, a garancia- és garanciakeret-állomány pedig mintegy 1000 milliárd forint.

A hiteleknél, kötvényeknél és garanciáknál rendkívül nagy a koncentráció, hiszen a nem állami kitettségek több mint 60 százaléka hat jól körülhatárolható, a korábbi kormányzathoz szorosan kötődő üzleti csoporthoz kapcsolódik. A tőkebefektetéseknél is jelentős a koncentráció, ugyanakkor ott valamivel kisebb ezeknek a köröknek a súlya. Az azonban egyértelműen kijelenthető, hogy ezen üzleti érdekcsoportok számukra nagyon kedvező kondíciókkal szembesültek mind a hitel oldali tranzakcióknál, mind a magántőkealapokba történő befektetéseknél. Ezeknek a jogszerűségét egyenként vizsgáljuk. A tőkeportfólió egy része közvetlenül az MFB mérlegében szerepel, a többi a leánycégeknél, a 100 százalékos tulajdonunkban álló MFB Investnél és a Hiventuresnél található. A befektetések jelentős részében társbefektetők is részt vesznek, leggyakrabban 70 százalék MFB- és 30 százalék magántőke-arányban. Vannak alapok, amelyek teljes egészében az MFB tulajdonában állnak, van olyan is. ahol az Európai Beruházási Bank (EIB) a partnerünk. Több olyan befektetési alapot találtunk, amelyben nincsenek kiugró anomáliák, ezek jellemzően egy-egy nyilvános tőkeprogramhoz kapcsolódnak.

Az MFB-re vonatkozó megengedőbb jogszabályi környezet alapot adott a nagy koncentráció kialakulásához, amely gazdaságilag óriási kockázatot hordoz. A helyzetet tovább bonyolítja az állami garanciák megléte, mivel

ezen érdekcsoportok hitel- és kötvénykitettségei mögött az MFB nagyon gyakran azért vállalhatott magasabb kockázatot, mert az állam készfizető kezesként garantőri szerepet vállalt. Egy rosszabb forgatókönyv esetén ezért a várható kockázat jelentős része közvetlenül az államnál jelenhet meg.

645 milliárd forintos tőkeemelést hajtottak végre a nyáron az MFB-nél. Elképzelhető, hogy a tőke egy nem jelentéktelen része a korábbi ügyletek értékvesztésére fog „elúszni”?

A bank tőkéje technikailag homogén egészet alkot, és nem bontható szét. Politikailag és szakmailag ugyanakkor egyértelmű az állásfoglalásunk, amely szerint a Helyreállítási Alaphoz (RRF) kapcsolódó 645 milliárdos tőkeemelés teljes egészében az RRF-források kihelyezését szolgálja, így a múlt veszteségei semmilyen formában nem érintik. A tőkeemelésre, mint megoldásra azért volt szükség, mert csak így érhettük el az RRF céljait az EU által előírt augusztus 31-i határidőig, és csak így juthatott el a forrás a „végső kedvezményezetthez”, amelynek az Európai Bizottság ebben az esetben az MFB-t fogadta el. Ezt a kényszer szülte technikai megoldást rajtunk kívül 3-4 másik európai ország is alkalmazta. Az új tőkével a bank tőkemegfelelési mutatója olyan magasra került, hogy

az eredeti, mintegy 620 milliárd forintos tőke valószínűleg elegendő lesz a stresszforgatókönyvek és a szükséges értékvesztések kezelésére.

Az értékvesztéseket még idén átvezetjük, így pontosan látszani fog, hogyan érintik a bank tőkéjét, az RRF-tőke pedig érintetlenül a saját céljait szolgálhatja.

Hogy pontosan melyek ezek a célok és várható programok, arra még visszatérünk. Mire kapott mandátumot az MFB új vezérigazgatójaként? Miben lesz más a bankcsoport stratégiája, célrendszere, szervezeti felépítése és leánycég-hálózata, mint eddig?

A mandátumom egy olyan modern európai fejlesztési bank felépítésére szól, amely megfelel az MFB törvény szellemiségének és az európai legjobb gyakorlatokat követi. Szakítunk az utóbbi évek működésével, amely egyedi nagyvállalatok érdekeit szolgálta ki.

A programalapú működésre átállva a piaci tökéletlenségekre koncentrálunk, például a magasabb kockázatú, hosszabb megtérülésű projektekre, amelyeknél a kereskedelmi bankok kevésbé aktívak.

Ezeken a területeken a kereskedelmi bankokkal és a jó reputációjú alapkezelőkkel partnerségben kívánunk dolgozni. A bank jelenleg mintegy 550 fős, ebből a teljesen beintegrált Diákhitel Központot leszámítva 470-480 fő látja el a core banki tevékenységet. A leánycégek közül a Garantiqa sajátos helyzetű, mivel abban az MFB 30 egynéhány százalékos tulajdonos, a társtulajdonosok a kereskedelmi bankok és más szereplők, a tulajdonosi jogokat pedig a minisztérium gyakorolja. A többi leánycég, azaz az MFB Invest, a Hiventures, a Magyar Követeléskezelő Zrt., valamint az MFB Ingatlanfejlesztő Zrt. felett az MFB teljes kontrollt gyakorol. Az alapkezelők vonatkozásában folytatjuk a tőkebefektetések egyedi felülvizsgálatát. Azoknál az alapoknál, ahol a működés átlátható és a cél gazdaságfejlesztési szempontból indokolt, folytatódhat a finanszírozás.

Érkeznek az EU-források: a Helyreállítási Alapból (RRF) 10,4 milliárd, a Kohéziós Alapokból 6,0 milliárd eurót tudott felszabadítani Magyarország a kormányváltás óta. Ebből mennyi és milyen célokra fog az MFB-n keresztül a magyar gazdaságba áramlani?

Az RRF-ből két nagy tétel érkezik az MFB-hez, az 1,8 milliárd eurós (645 milliárd forintos) tőkeemelés és a villamosenergiahálózat-fejlesztési programra szánt 1,5 milliárd euró. Az MFB a kohéziós alapok pénzügyi programjaiban is részt vesz, amelyben a szerepvállalásunk- összességében eléri a 800 milliárd forintot. Ebből a keretből még több mint 200 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyet a következő hetekben mozgósítunk.

Hol tart jelenleg a villamosenergiahálózat-fejlesztési és okosmérő-telepítési program végrehajtásának az előkészítése, melyek a program sarokpontjai?

A program óriási kihívást jelentett, mert augusztus 31-ig le kellett szerződnünk a kedvezményezettekkel, az állami MVM-mel és MAVIR-ral, valamint az E.ON-nal, amit augusztus második felében sikeresen teljesítettünk. A mintegy 500 milliárd forintos, tisztán vissza nem térítendő támogatásból 450 milliárd forint az átviteli és elosztóhálózat kapacitásbővítésére, több mint 50 milliárd forint pedig okosmérőkre jut.

Ilyen mértékű, nem pénzügyi jellegű energetikai támogatást az MFB korábban soha nem kezelt, ezért ez a bank számára új funkció.

Az ötéves programban, amelyet további ötéves utánkövetés egészít ki, az ellenőrzés és a folyósítás a feladatunk. Ellenőrizzük a közbeszerzések szabályszerűségét és a beruházások megvalósulását, eddig már közel 100 ilyen feladat érkezett, a program végéig pedig 500-700 egyedi ellenőrzésre számítunk. A forrás teljes egészében az MFB-nél van, így előfinanszírozási teher nem keletkezik. A már előkészített projektek miatt a következő 2-3 negyedévben erős lehívásokra számítunk, a program pedig a jövő év közepétől tartó átmeneti lassulás után gyorsul fel ismét, így ezek az összegek már az őszi hónapoktól megjelennek a gazdaságban negyedévente több tízmilliárdos tételben.

A 645 milliárd forintnyi új tőkét négy külön célra allokálnák. Melyek ezek a célok, és mekkora tőkeáttétellel vagy multiplikátorhatással számolnak ezek esetében, vagyis mekkora lehet a „végső tűzerejük”?

A tőkénkből 124 milliárd forintot kkv-versenyképességi programra allokálunk, amely a technológiai modernizációt, versenyképességet, azaz a gépbeszerzést és a digitalizációt, illetve az energiahatékonysági beruházásokat finanszírozó hitelprogram lesz. Ebben az MFB a saját forrását piaci források bevonásával multiplikálja, a konstrukció kamattámogatást és vissza nem térítendő elemet nem tartalmaz.

A 81 milliárd forintos kockázati és növekedési tőkeprogram „alapok alapja” struktúrában célozza az innovatív, nagy növekedési potenciálú kkv-kat. A programot befektetési alapkezelőkkel együttműködve valósítjuk meg. Az alapkezelőktől legalább 50 százalékos magántőke bevonását várjuk el, így a keret 160-180 milliárd forintra bővülhet. Tisztán tőkeprogramról van szó, hitellel kombinált terméket nem tervezünk.

A 195 milliárd forintos megfizethető bérlakás- és kollégiumfejlesztési program széles eszköztárral, hitellel, tőkével, garanciával és kismértékű vissza nem térítendő támogatással segíti új vagy átalakított lakóegységek létrehozását. A multiplikátorhatás a magánbefektetők, például az ingatlanalapok saját forrásaiból és az MFB tőkeáttételéből adódik.

A legnagyobb tétel, a 245 milliárd forintos keret az Európai Beruházási Bankkal közös társfinanszírozású projekteket szolgálja. Az RRF szabályait némileg tágítva ebből állami, köztük közüzemi, illetve magán nagyberuházásokat és kkv-kat is finanszírozunk, az áttételt pedig az EIB projektenkénti társfinanszírozása adja.

Mikor várható az imént felsorolt egyes programok elindulása? Melyik igényli a legkevesebb, melyik a legtöbb előkészítést? Milyen szerepet szánnak bennük a kereskedelmi bankoknak?

A legkevesebb előkészítést a kkv-hitelprogram igényli, amelynek a termékfejlesztését már elkezdtük, a Bankszövetséggel pedig a napokban indulnak az egyeztetések. A programot szigorúan a kereskedelmi bankokkal együttműködve, refinanszírozási formában indítjuk, hogy a bankok aktív szereplői legyenek.

A részleteket az év végéig bejelentjük, az első termékek a jövő év első negyedévében indulhatnak, majd az ötéves folyamat során fokozatosan vezetünk be újabbakat.

Az EIB-programnál november végéig szeretnénk megkötni a keretmegállapodást (Co-financing Agreement), ezt követően kezdjük el keresni a projekteket. A legtöbb előkészítést a bérlakás- és kollégiumfejlesztési program igényli, amely várhatóan a jövő év folyamán ölt testet.

Említette, hogy az új kkv-versenyképességi program nem tartalmaz majd kamattámogatást, miközben a korábbi uniós programok 0 százalékosak voltak. Ha a nulla százalékos hitelek sem fogytak kellő ütemben, miért lenne vonzó egy drágább konstrukció? Mitől lesz ez versenyképes a piaci hitelekkel, vagy éppen a Széchenyi Kártyával szemben?

Az új hitelek nem lesznek kamatmentesek, és vissza nem térítendő elemet sem tartalmaznak, mivel az MFB célja olyan forrásmix kialakítása, amely nem torzítja a piacot. Az árazás alapját a 124 milliárd forintos RRF-tőke adja, amely számunkra kamatmentes bázist jelent. Ehhez vonunk be piaci forrásokat, így

a kettő mixéből adódó kamatszint érezhetően kedvezőbb lehet a tisztán piaci hiteleknél. A korábbi nulla százalékos uniós hitelek a közvetlen EU-s finanszírozás miatt bonyolult dokumentációval és rendkívül szigorú elszámolással jártak.

Az RRF-ből származó források az MFB saját programjaiként jelennek meg a gazdaságban, ezért egyszerűbb eljárási szabályokkal működhetnek, így jóval rugalmasabb, életszerűbb terméket kínálhatunk. A Széchenyi Kártya rendkívül vonzó, államilag erősen támogatott konstrukció, ezért kiemelten vizsgáljuk, hogy az egyes termékek és állami programok ne versenyezzenek egymással. A kereskedelmi bankok piaci hiteleivel sem kívánunk versenyre kelni, ezért építjük fel a programot először várhatóan refinanszírozási formában, de természetesen más megoldásokat is vizsgálni fogunk. A termékeket a bankokkal közösen dolgozzuk ki olyan szegmensekre és célokra, ahol a piac jelzi, hogy igényli az MFB refinanszírozó partnerségét.

Mi lesz a már futó GINOP-os kamatmentes programokkal, így például a KKV Technológia Plusz és a Nemzeti Bajnokok Programmal, amelyek igénybevétele a kamatmentesség ellenére meglehetősen vontatottan halad?

Jelenleg hat kamatmentes és díjmentes termék érhető el. A lassú felhasználás részben az uniós hitelek szigorúbb elszámolási és dokumentációs követelményeinek is betudható, a keresletet pedig a Széchenyi Kártya elszívó hatása is visszafogta. Az irányító hatósággal könnyítésekben állapodtunk meg, csökkentjük a fedezeti elvárásokat, egyszerűsítjük az adminisztrációt és bővítjük a hitelösszegeket és a futamidőket. Ennek eredményeként

elsőként most módosult a KKV Technológia Plusz hitelprogram, itt jelentősen, 150 millió forintról 250 millió forintra emelkedik az igényelhető hitel. A kezdő vállalkozások az eddigi 25 millió forint helyett már 50 millió forintot is igényelhetnek.

Az ingatlanberuházás lehetőségének aránya 90 százalékra nő, és bővül az elszámolható költségek köre is. A benyújtási határidő 2026 vége helyett 2027 június végéig hosszabbodik meg. A következő hetekben jóval életszerűbb feltételekkel indítjuk újra a többi programot is, amelyek várhatóan szintén jövő június végéig lesznek elérhetők. A vállalkozásoknak most érdemes kihasználniuk a rendkívül kedvező lehetőségeket, amelyekben bizonyos esetekben még vissza nem térítendő forráshoz is juthatnak.

A jelenlegi szakaszában mit lehet tudni a bérlakás- és kollégiumfejlesztési programról? Milyen ösztönzőkkel számítanak a piaci szereplők részvételére, egyáltalán, hogy találnak elég ingatlanfejlesztőt?

A Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen dolgozunk a Wekerle Lakásépítési Programhoz kapcsolódó termékkonstrukción. Itt, tekintettel arra, hogy

a beruházóknak a piaci átlag alatti bérleti díjakkal kell számolniuk, az MFB olcsóbb finanszírozási konstrukciókkal tudja kompenzálni ezt a bevételkiesést, és közelíteni a megtérülést a piaci elvárásokhoz,

hogy az ingatlanalapok és a fejlesztők üzletileg is érdekeltek legyenek. A kollégiumoknál egyszerűbb a helyzet, mert ott az állam is lehet beruházó. A hivatalos piaci egyeztetések még nem kezdődtek el.

Tavasszal kimerült a lakosság számára nyitva álló KEHOP-os energetikai Otthonfelújítási Program kerete. Hogy áll a pályázatok elbírálása, és marad-e annyi a keretből, hogy újra tudják nyitni a programot?

A program kapcsán jelentkezett többletigény miatt a szakminisztérium jelenleg azon dolgozik, hogy a pályázók érdekében megteremtse a kereten felüli támogatások kifizetésének jogi és adminisztratív feltételeit. Ez a program teljesen független a korábban említett vállalati hitelkeretektől.

Az MFB a múltban számos nagy állami és magáncélú infrastrukturális beruházást is finanszírozott. Folytatják-e ezt a tevékenységüket? Milyen beruházásokat finanszíroznak a legszívesebben a jövőben?

Ezt a tevékenységet feltétlenül folytatni kívánjuk, és az EIB-vel közös 245 milliárdos keretből kifejezetten nagy állami, köztük közüzemi, valamint magánberuházásokat finanszírozunk az európai partnerrel közösen. Jelenleg a portfólió rendbetétele az elsődleges feladatunk. Amint az új struktúra feláll, az MFB saját forrású programjaiban is nyitva hagyjuk a kaput a nagy infrastrukturális fejlesztések előtt.

Fotók: Végh László / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.