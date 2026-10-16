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Megérkezett az EKB engedélye: átveheti az UniCredit a Commerzbank irányítását
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Megérkezett az EKB engedélye: átveheti az UniCredit a Commerzbank irányítását

Portfolio
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Az Európai Központi Bank engedélyezte az UniCredit számára, hogy irányítást szerezzen a Commerzbank felett – közölte csütörtökön Olaszország második legnagyobb bankja. Az olasz pénzintézet mintegy 48 százalékos részesedéssel rendelkezik német riválisában, miután júliusban lezárult 45 milliárd eurós értékű ellenséges vételi ajánlata - írja a Reuters.

Az EKB jóváhagyása ahhoz volt szükséges, hogy az UniCredit átvehesse a nyilvános vételi ajánlat során felajánlott Commerzbank-részvényeket. A felügyelet nemcsak a 30 százalékos tulajdoni küszöb átlépését hagyta jóvá, hanem azt is

engedélyezte, hogy az olasz bank korlátozás nélkül növelje részesedését a német hitelintézetben.

Az UniCredit közleménye szerint a fennmaradó hatósági eljárások lezárását követően az év végéig várhatóan mintegy 50 százalékos szavazati joggal szerezheti meg a Commerzbank feletti irányítást. A tranzakció a globális pénzügyi válság óta a legnagyobb határokon átnyúló bankfúzió lenne Európában.

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Az olasz bank, amely 2005 óta a bajor HVB tulajdonosa Németországban, több mint két éve kezdett el részvényeket vásárolni a Commerzbankban. Andrea Orcel vezérigazgató (címlapképünkön) egy olyan felvásárlásba vágott bele, amelyet több elődje is tanulmányozott, de egyikük sem mert megvalósítani. A Commerzbank ellenállása és a német kormány bírálatai ellenére az UniCredit elegendő részvényt szerzett a közgyűlési határozatok elfogadásához, miközben az 50 százalékos küszöb alatt maradt, mert

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e fölött kötelező kötelező vételi ajánlatot tennie a Commerzbank lengyel leánybankja, az mBank kisebbségi részvényeseire is.

Orcel felszólította a Commerzbank vezetőségét, hogy januártól az általa kidolgozott, profitnövelő stratégiát kövesse, miközben a teljes fúzió céldátumát 2029–2030-ra tolta. Az olasz bankár tárgyalásokat folytatott a német kormány képviselőivel is, akik a frankfurti központ megőrzését, a munkahelyek védelmét, valamint a német vállalkozások hitelezésének fenntartását várják el.

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Orcel kilátásba helyezte, hogy a részvények átvétele után rendkívüli közgyűlést hív össze, és anélkül, hogy megvárná a jövő évi rendes közgyűlést, új felügyelőbizottságot, valamint igazgatóságot választat meg a Commerzbank élére.

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Címlapkép forrása: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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