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Nagy bejelentést tett a Wise: szárnyal a fintech, de váratlan elutasítás érkezett az Egyesült Államokból
Bank

Nagy bejelentést tett a Wise: szárnyal a fintech, de váratlan elutasítás érkezett az Egyesült Államokból

Portfolio
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A vártnál erősebb második negyedéves eredményekről számolt be a Wise, a nemzetközi pénzforgalmi szolgáltató pedig a dinamikus ügyfélszerzésnek és a növekvő tranzakciós volumeneknek köszönhetően az éves árbevétel-növekedési célsávjának felső széléhez emelte előrejelzését.  November 10-én a hazai bankok és a fintech versenyéről is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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A londoni székhelyű fintech cég csütörtöki közlése szerint

a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó nettó árbevétel-növekedés várhatóan a korábban megjelölt 15–20 százalékos célsáv felső széléhez közelít majd.

Az adózás előtti eredményre vonatkozó előrejelzését szintén megerősítette a társaság, ez a 20–25 százalékos marzssáv felső határa közelében alakulhat.

Az alapító-vezérrel készített interjúnk itt olvasható:

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A második negyedévben a Wise nettó árbevétele 21 százalékkal 739,1 millió dollárra emelkedett. A határon átnyúló átutalások volumene 22 százalékkal 71,7 milliárd dollárra bővült, miközben az aktív ügyfelek száma 20 százalékkal 12,5 millióra nőtt. A platformon elhelyezett ügyfélbetétek állománya 28 százalékkal 43,5 milliárd dollárra ugrott.

A növekedés hátterében a kedvező árazású nemzetközi fizetési megoldások iránti erős kereslet áll, mivel a magánszemélyek és a vállalkozások egyaránt egyre több pénzt utalnak országhatárokon át, és folyamatosan nő a digitális platformokon tartott tőke összege is.

Az alacsony költségű stratégia ugyanakkor a díjbevételekre is rányomja a bélyegét, a határon átnyúló tranzakciók átlagos díjkulcsa ugyanis 0,52 százalékról 0,49 százalékra csökkent egy év alatt, ami az új ügyfelek megnyerését célzó árcsökkentések következménye.

A cég amerikai terjeszkedési tervei ugyanakkor akadályba ütköztek, miután

a szabályozó hatóságok júliusban elutasították a nemzeti vagyonkezelő bank létrehozására benyújtott kérelmét.

A Wise közlése szerint a társaság újra be kívánja nyújtani a szükséges engedélykérelmet.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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