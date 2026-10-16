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Ragadozóvá kell válniuk az olasz bankoknak Róma szerint
Bank

Ragadozóvá kell válniuk az olasz bankoknak Róma szerint

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Az olasz gazdasági miniszter, Giancarlo Giorgetti a bangkoki G7- és G20-találkozó szünetében kijelentette: az olasz bankoknak "ragadozóknak" kell lenniük, nem pedig "prédának". A tárcavezető ezzel az olasz és a német bankszektort átformáló felvásárlási hullámra reagált - írja a Reuters.

Giorgetti üdvözölte, hogy az Európai Központi Bank jóváhagyta a UniCredit részesedésszerzését a német Commerzbankban. A miniszter hangsúlyozta, hogy még sok munka vár rájuk az ügylet lezárásáig. A milánói székhelyű pénzintézet az EKB engedélyével tovább növelheti befolyását a német bankban, amivel a globális pénzügyi válság óta Európa legnagyobb határokon átnyúló bankfúziója valósulhat meg.

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Az olasz kormány korábban már jelezte, hogy

támogatja a UniCredit európai nagybankká válását, amennyiben a pénzintézet megtartja olaszországi székhelyét.

Arra a kérdésre, hogy Róma elfogadna-e egy olyan határokon átnyúló ügyletet, amelyben egy jelentős olasz bank lenne a felvásárlási célpont, Giorgetti úgy fogalmazott, hogy

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azt részesítené előnyben, ha az olasz szereplő töltené be a vevő szerepét.

Az olasz bankpiacon emellett egyéb átrendeződések is zajlanak. A francia Crédit Agricole közölte, hogy nem fogadja el a Monte dei Paschi di Siena ajánlatát a Banco BPM-re vonatkozóan, amelyben 29,3 százalékos részesedéssel rendelkezik. A francia bank emellett saját olasz leányvállalata és a Banco BPM egyesítésében érdekelt.

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Olaszország az úgynevezett golden power jogkörével élve feltételeket szabhat a stratégiai ágazatokat – köztük a bankszektort – érintő ügyletekhez, bár Róma hangsúlyozta, hogy

semleges marad a jelenlegi felvásárlási hullámban.

Giorgetti bejelentette azt is, hogy a bankoktól, a biztosítóktól és más pénzügyi intézményektől hozzájárulást fognak kérni a jövő évi költségvetés finanszírozásához, az erre vonatkozó részleteket azonban egyelőre nem árulta el.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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