Távozik Mészáros Lőrinc lánya az MBH Bank vezetéséből

Megszűnik Mészáros Beatrix vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya az MBH Banknál, derül ki a pénzintézet pénteki rendkívüli tőzsdei tájékoztatásából. Mészáros Lőrinc lánya október 16-án távozik, a bank azonban sem az okot, sem az utódját nem nevezte meg. A milliárdos üzletember lánya 2021-ben csatlakozott a Magyar Bankholding vezetéséhez, ahol a leányvállalatokért és azok integrációjáért felelt. A bank korábbi beszámolói szerint 2023 novembere óta tartósan távol volt. Az MBH Bank az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesülésével jött létre, és mára az ország egyik legnagyobb pénzintézete.

Megszűnik Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lányának vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya az MBH Banknál – derül ki a pénzintézet pénteken közzétett rendkívüli tőzsdei tájékoztatásából.

A közlemény szerint a munkaviszony október 16-án, pénteken ér véget.

A bank nem közölte a távozás indokát, és arról sem adott tájékoztatást, hogy ki veszi át Mészáros Beatrix helyét. A milliárdos üzletember lánya 2021-ben csatlakozott a Magyar Bankholding vezetéséhez, ahol a leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót töltötte be.

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Mészáros Beatrix korábban apja tőzsdei vállalatcsoportjában, az Opus Globalnál is fontos vezetői feladatokat látott el, többek között az igazgatóság elnöke volt. A bankholdinghoz való csatlakozását követően a leányvállalatok integrációjáért felelt, ugyanakkor a pénzintézet korábbi beszámolói szerint 2023 novembere óta tartós távolléten volt.

Mint ismert, az MBH Bank 2023-ban jött létre az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesülésével, és mára Magyarország egyik legnagyobb pénzintézetévé vált. A bank tulajdonosi körében Mészáros Lőrinc üzleti érdekeltségei meghatározó szerepet töltenek be.

Címlapkép forrása: Portfolio