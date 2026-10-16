Megszűnik Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lányának vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya az MBH Banknál – derül ki a pénzintézet pénteken közzétett rendkívüli tőzsdei tájékoztatásából.
A közlemény szerint a munkaviszony október 16-án, pénteken ér véget.
A bank nem közölte a távozás indokát, és arról sem adott tájékoztatást, hogy ki veszi át Mészáros Beatrix helyét. A milliárdos üzletember lánya 2021-ben csatlakozott a Magyar Bankholding vezetéséhez, ahol a leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót töltötte be.
Mészáros Beatrix korábban apja tőzsdei vállalatcsoportjában, az Opus Globalnál is fontos vezetői feladatokat látott el, többek között az igazgatóság elnöke volt. A bankholdinghoz való csatlakozását követően a leányvállalatok integrációjáért felelt, ugyanakkor a pénzintézet korábbi beszámolói szerint 2023 novembere óta tartós távolléten volt.
Mint ismert, az MBH Bank 2023-ban jött létre az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesülésével, és mára Magyarország egyik legnagyobb pénzintézetévé vált. A bank tulajdonosi körében Mészáros Lőrinc üzleti érdekeltségei meghatározó szerepet töltenek be.
Címlapkép forrása: Portfolio
Távozik Mészáros Lőrinc lánya az MBH Bank vezetéséből
Nem ismert a döntés háttere.
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