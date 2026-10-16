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Trükkös módokon költözhet el Svájcból a legnagyobb svájci bank, ha nem tágít a parlament
Bank

Trükkös módokon költözhet el Svájcból a legnagyobb svájci bank, ha nem tágít a parlament

Portfolio
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A UBS készenléti terveket dolgoz ki arra az esetre, ha a svájci törvényhozás szigorítaná a tőkekövetelményeket – a bank akár a székhelyét is áthelyezheti Svájcból, írja a Wall Street Journal értesüléseire hivatkozva a Reuters.

A lehetséges forgatókönyvek között szerepel

  • egy amerikai pénzintézet felvásárlása és a székhely Egyesült Államokba áthelyezése,
  • egy európai riválissal való összeolvadás, valamint az is, hogy
  • a svájci óriásbank "eladja magát" egy amerikai szereplőnek.

A UBS nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

A lépések hátterében a svájci kormány által tervezett, a rendszerszintű kockázatokat kezelő ("too big to fail") tőkeszabály-szigorítás áll, amelyet a Credit Suisse 2023-as kényszerű megmentését követően kezdtek kidolgozni. A javaslat értelmében a

UBS-nek mintegy 20 milliárd dollárral több elsődleges alapvető tőkét (CET1) kellene tartania,

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elsősorban azáltal, hogy a külföldi leányvállalatait a jelenlegi 60 százalék helyett 100 százalékban CET1-tőkével kellene feltőkésítenie.

A UBS élesen bírálja a javaslatot, mivel álláspontja szerint a százszázalékos követelmény túlzó, és rontaná a nemzetközi versenyképességét.

A hónap elején az amerikai Artisan Partners befektetési alap egyenesen arra szólította fel a UBS-t, hogy hagyja el Svájcot, mondván, a tervezett tőkekövetelmények büntető jellegűek, és az ország már nem nyújt vonzó környezetet a bank számára.

A UBS vezetése ugyanakkor eddig igyekezett eloszlatni a távozással kapcsolatos aggodalmakat. Sergio Ermotti vezérigazgató a múlt héten a CNBC-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy a svájci jelenlét mind a gazdaság, mind a részvényesek számára előnyös. Colm Kelleher elnök ugyanakkor már a múlt hónapban figyelmeztetett, hogy ha az új szabályok túl szigorúak lesznek, a banknak alaposan meg kell fontolnia a svájci jövőjét, hozzátéve, hogy a kívánatos kimenetel egy olyan svájci kompromisszum lenne, amely lehetővé teszi a maradást.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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