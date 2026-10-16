Valóságos kriptoüzletágat épít a Deutsche Bank

A szolgáltatást először Németországban vezetik be, majd jövőre az ázsiai pénzügyi központokra is kiterjesztik – mondta Podobnik a Bangkokban zajló IMF–Világbank találkozó margóján. A lépés a Deutsche Bank azon stratégiájának része, amellyel
2028-ra évi 8 százalékos összetett éves növekedési ütemet kíván elérni
a vállalati banki szegmensben.
A fokozatos bevezetés során először a legfőbb kriptovaluták – a bitcoin és az ether – letétkezelését teszik lehetővé, majd olyan szolgáltatásokkal bővítik a kínálatot, amelyek segítik az ügyfeleket a főbb stabilcoinokba történő be- és kilépésben. Emellett a bank tokenizált betéteket is kínálni tervez, és lehetővé teszi ügyfelei számára a blokkláncalapú értékpapírok, például digitális kötvények kibocsátását.
Podobnik a digitális gazdaság gyors növekedésére – többek között az elmúlt két évtizedben megjelent stabilcoinokban tartott több százmilliárd dolláros értékre – hivatkozott. "
Úgy vélem, a pénzügyi rendszernek tokenizált, illetve blokkláncalapú megoldásokat is kell kínálnia az ügyfeleknek a hagyományos szolgáltatások mellett – de nem feltétlenül azok kiváltására
– fogalmazott a pénzintézetnél 23 éve dolgozó vezető.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Háromszoros nyugdíjalapot kínál a katásoknak a Tisza-kormány: az új vagy a régi katával járok jobban?
Öles léptekkel haladna a kormány ezen a téren.
Nagy lezárások jönnek a legforgalmasabb magyar autópályákon: komoly torlódásokra kell készülni
Érdemes előre tájékozódni!
Megszólalt Zelenszkij a magyarországi látogatásról: fontos kérdésre válaszolt az ukrán elnök
Megkérdezték tőle, jön-e Budapestre.
Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége
Logikus lépés lehet miután a céget kizárták a folyamatban lévő állami beruházásokból.
Ahol jól alkalmazzák, ott nem a munkát, hanem a terhet veszi el az AI
Az AI lehetséges alkalmazási lehetőségeiről is szó volt a Portfolio győri konferenciáján.
Elismerte Zelenszkij: elfogyott Ukrajna egyik legfontosabb fegyvere - Az egész ország bajban van
Ezért ilyen sikeresek újfent az orosz támadások.
A deep tech pörgetheti fel az európai gazdaság motorját
Az évtized végére az EU GDP-jének felét is elérheti az így előállított javak értéke.
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben
Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is
Indián banánt a befektetési igazgatóknak!
A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést
A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el A-ból B-be, miközben egyre kevesebbet érzékelünk abból, ami körü
Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T
Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában
Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshelyeken, Romániában viszont alig másfél. A BB tengely mind a tizenegy országában nőtt a... The
A statisztikában vidékiek, a valóságban ingázók: a régiónk szuburbanizációja
Miközben a világ nagy részén gyorsul a városiasodás, a BB tengely országaiban harminc év alatt alig változott a városlakók aránya - öt országban még csökkent... The post A statisztikában v
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?
Van esély arra, hogy Zelenszkij lemond?
Véget ért a moratórium: meddig égetik még a magyarok a jövőjüket?
Erőművekben égetik el a védett erdőket?