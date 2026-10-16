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Valóságos kriptoüzletágat épít a Deutsche Bank
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Valóságos kriptoüzletágat épít a Deutsche Bank

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Néhány héten belül elindítja első digitáliseszköz-szolgáltatását a Deutsche Bank, amellyel Németország legnagyobb hitelintézete a kriptovaluta-letétkezelési piacra lép – jelentette be a bank vállalati banki üzletágának társvezetője, Gerald Podobnik a Reutersnek adott interjúban.

A szolgáltatást először Németországban vezetik be, majd jövőre az ázsiai pénzügyi központokra is kiterjesztik – mondta Podobnik a Bangkokban zajló IMF–Világbank találkozó margóján. A lépés a Deutsche Bank azon stratégiájának része, amellyel

2028-ra évi 8 százalékos összetett éves növekedési ütemet kíván elérni

a vállalati banki szegmensben.

A fokozatos bevezetés során először a legfőbb kriptovaluták – a bitcoin és az ether – letétkezelését teszik lehetővé, majd olyan szolgáltatásokkal bővítik a kínálatot, amelyek segítik az ügyfeleket a főbb stabilcoinokba történő be- és kilépésben. Emellett a bank tokenizált betéteket is kínálni tervez, és lehetővé teszi ügyfelei számára a blokkláncalapú értékpapírok, például digitális kötvények kibocsátását.

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Podobnik a digitális gazdaság gyors növekedésére – többek között az elmúlt két évtizedben megjelent stabilcoinokban tartott több százmilliárd dolláros értékre – hivatkozott. "

Úgy vélem, a pénzügyi rendszernek tokenizált, illetve blokkláncalapú megoldásokat is kell kínálnia az ügyfeleknek a hagyományos szolgáltatások mellett – de nem feltétlenül azok kiváltására

– fogalmazott a pénzintézetnél 23 éve dolgozó vezető.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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