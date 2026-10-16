Vezérigazgató-váltás az MBH Jelzálogbanknál, a teljes vezetést újraválaszthatják

Rendkívüli közgyűlést tart november közepén az MBH Jelzálogbank, ahol a vezérigazgató leváltásáról is döntenek. A napirenden szerepel a 2017 óta hivatalban lévő Nagy Gyula László munkaviszonyának közös megegyezéses megszüntetése és az utódjának kinevezése. A részvényesek emellett újraválasztják az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az auditbizottságot is. Pénteken már megszűnt Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lányának vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya is.

Rendkívüli közgyűlést hívott össze november 17-re az MBH Jelzálogbank, amelyen a vezérigazgató leváltásáról és a társaság vezető testületeinek újraválasztásáról is dönthetnek – derül ki a pénzintézet pénteken közzétett tőzsdei tájékoztatásából.

A közgyűlés napirendjén szerepel Nagy Gyula László vezérigazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint az új vezérigazgató kinevezése. Nagy Gyula László 2017 óta vezeti a jelzálogbankot.

A részvényesek emellett megválasztják az igazgatóság elnökét és tagjait, valamint a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjait, és döntenek azok díjazásáról is.

A közgyűlést november 17-én délelőtt 10 órakor tartják Budapesten.

A tervezett személyi változások indokairól egyelőre nem közöltek részleteket.

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A vezetőváltás előkészítése egybeesik az MBH Banknál bejelentett másik fontos személyi változással:

a pénzintézet pénteken közölte, hogy október 16-ával megszűnt Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lányának vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya.

A bank a távozás indokát nem ismertette.

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