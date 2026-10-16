12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Vezérigazgató-váltás az MBH Jelzálogbanknál, a teljes vezetést újraválaszthatják
Bank

Vezérigazgató-váltás az MBH Jelzálogbanknál, a teljes vezetést újraválaszthatják

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rendkívüli közgyűlést tart november közepén az MBH Jelzálogbank, ahol a vezérigazgató leváltásáról is döntenek. A napirenden szerepel a 2017 óta hivatalban lévő Nagy Gyula László munkaviszonyának közös megegyezéses megszüntetése és az utódjának kinevezése. A részvényesek emellett újraválasztják az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az auditbizottságot is. Pénteken már megszűnt Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lányának vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya is.

Rendkívüli közgyűlést hívott össze november 17-re az MBH Jelzálogbank, amelyen a vezérigazgató leváltásáról és a társaság vezető testületeinek újraválasztásáról is dönthetnek – derül ki a pénzintézet pénteken közzétett tőzsdei tájékoztatásából.

A közgyűlés napirendjén szerepel Nagy Gyula László vezérigazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint az új vezérigazgató kinevezése. Nagy Gyula László 2017 óta vezeti a jelzálogbankot.

A részvényesek emellett megválasztják az igazgatóság elnökét és tagjait, valamint a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjait, és döntenek azok díjazásáról is.

A közgyűlést november 17-én délelőtt 10 órakor tartják Budapesten.

Még több Bank

Távozik Mészáros Lőrinc lánya az MBH Bank vezetéséből

Banktitkot sérthetett egy újságíró, áll a bál miatta Svájcban

Baljós jelek a magánhitelpiacon: elszabadultak a kockázatok az AI-szolgáltatónál

A tervezett személyi változások indokairól egyelőre nem közöltek részleteket.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A vezetőváltás előkészítése egybeesik az MBH Banknál bejelentett másik fontos személyi változással:

a pénzintézet pénteken közölte, hogy október 16-ával megszűnt Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lányának vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya.

A bank a távozás indokát nem ismertette.

Kapcsolódó cikkünk

Távozik Mészáros Lőrinc lánya az MBH Bank vezetéséből

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Feljelentések, bérlakások, új hitelprogramok: megszólal az MFB vezérigazgatója
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility