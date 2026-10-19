Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is

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Az 5%-os lakásáfa meghosszabbításán és a jövőre 30 milliárd forintos bérlakásfejlesztési program bejelentésén túl egy három pillérből álló Wekerle Plusz programot jelentett be a Parlamentben a miniszterelnök. Az Otthon Start helyébe lépő hitelprogram csak a 41 év alattiak elsőlakás-vásárlására és -építésére lesz igénybe vehető, új lakások esetén fix 3%-os, használt lakások esetén fix 5%-os kamattal. Visszatér a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatása, a futamidő első öt évében a befizetések 10%-a, a hatodik évtől a 20%-a erejéig, emellett energetikai célú lakásfelújítási támogatást vezet be a kormány 7,5 millió forintig házasságra és gyermekre vonatkozó megkötés nélkül, akár 15 milliós, fix 3%-os kamatozású hitellehetőség mellett.

A miniszterelnök beszédében elhangzottak szerint 2027-ben elindítják a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Programot, amelynek keretében már az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására. A következő három évben további 550 millió euró uniós forrást terveznek bevonni, amelyhez a kormány várakozásai szerint legalább ugyanekkora összegű banki és piaci finanszírozás társulhat. A miniszterelnök szerint a több százmilliárd forintos program már a teljes lakáspiacra érdemi hatást gyakorolhat, és jelentősen növelheti a megfizethető lakások kínálatát. További részletek Magyar Péter bejelentéséről:

Szigorodik a fix 3%-os hitel

Az Otthon Start Program szándéka jó volt, megvalósítása és kivitelezése azonban a feje tetejére állította az eredeti szándékot: a hitelek 59%-a a leggazdagabb tizedhez vándorolt (ez nagyobb arány, mint a piaci hiteleknél), a forrásokból pedig sok esetben befektetési célú ingatlanokat vásároltak állami támogatással, néha négyet-ötöt is vettek befektetési céllal. Szegény emberek adóforintjaiból vásároltak a gazdagok új lakást – fogalmazott a miniszterelnök.

A jó célt a kormány megtartja, a hibás megvalósítást azonban pontról pontra kijavítja: az Otthon Startot a

Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel váltja fel, amely a 18 és 41 év közötti fiatalok önálló életkezdését fogja támogatni,

kiszámítható és igazságos feltételekkel. Jelentősen csökkentik a bankok jutalékát is (itt vélhetően inkább a kamattámogatás mértékére gondolt a miniszterelnök - a szerk.). A részletekről elmondta:

új lakás vásárlásakor vagy építésekor fix 3%-os,

használt ingatlan esetében fix 5%-os forrást biztosít a kormány,

kötelező 5 éves bentlakást írnak elő,

az igénylő és a házastárs meglévő ingatlantulajdonának egyaránt 50% alatt kell lennie, ezt szigorúan ellenőrzik,

a korábban megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak.

A változások megfelelnek a piac várakozásainak a jogosultság szűkítése szempontjából. A fenntarthatóságot jól szolgálja a valóban fiatal és elsőlakás-vásárlók kamattámogatásának a megtartása, ám a változással akár felére is eshet a kamattámogatott hitelek új kihelyezése. Újdonság erejű a 3%-os kamat 5%-ra emelése a használt lakások esetében, ami már csak 1-2 százalékponttal marad el a piaci kamatoktól, így kisebb stimulust jelent majd a használt lakások és a lakáshitelek piacára, mint az eddigi program.

Lakástakarékok: visszajön az állami támogatás

Második pillérként jön a Wekerle Plusz Lakástakarék is. Ha valaki 5 vagy 10 éven át félretesz a saját fizetéséből,

azt kiegészíti az állam az első 5 évben 10%-os, a hatodik évtől 20%-os támogatással.

Visszatér tehát a lakás-takarékpénztári megtakarítások 2018-ban megszüntetett állami támogatása, de a korábbi 30%-nál racionálisabb és fenntarthatóbb (a német és cseh példákhoz közelebb álló), a futamidőtől függő mértékben.

Felújítási program: akár 7,5 millió forintos támogatás jön energetikai célra

A harmadik fontos pillér Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel, amelyet az ingatlanok energetikai korszerűsítésére fognak adni. A programot

az ország minden egyes településén elérhetővé teszik gyermekre vagy házastársra vonatkozó feltétel nélkül,

a felvehető hitelösszeg 6 millióról 15 millió forintra emelkedik fix 3%-os kamattal,

30-tól akár 50%-ig terjedő, legfeljebb 7,5 millió forint állami támogatást adnak hozzá.

Legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni, a közepes energetikai besorolású ingatlanoknál 30%-os, a legrosszabb besorolásúaknál 50%-os vissza nem térítendő támogatást vállal az állam. Évente 30 ezer háztartás korszerűsítését indítják el mintegy 40 milliárd forintnyi tiszta állami támogatással.

A babaváró hitel, a CSOK, a falusi CSOK és a rezsicsökkentés szabályain nem változtat a 2027-es költségvetés

- jelentette be Magyar Péter.

A felújítási program átalakítása szintén észszerű módon történik: energiamegtakarításhoz kötik, hatékonyabban és célzottabban támogatva a lakásállomány korszerű megújítását. Az igénybevétel volumene elsősorban az energetikai elvárások szigorúságától és az adminisztratív feltételektől függhet majd. Egyelőre nem világos, ki fogja ezt lebonyolítani. Ha tisztán állami forrásból indítják el, akkor várhatóan a Magyar Államkincstár (energetikai szereplőkkel is kiegészülve a bankok mellett), ha viszont uniós forrásból, akkor az MFB-nek is lehet benne szerepe.

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