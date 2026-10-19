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Még mindig nem tudni, mi lesz a babaváró hitelekkel, pedig már két hete sem maradt a Tisza-kormánynak
Bank

Még mindig nem tudni, mi lesz a babaváró hitelekkel, pedig már két hete sem maradt a Tisza-kormánynak

Portfolio
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Kevesesebb mint két héttel a moratóriumuk lejárta előtt még mindig nem tudják a babaváró hitellel rendelkező, az első 5 évre előírt, majd meghosszabbított gyermekvállalási határidőt nem teljesítő házaspárok, mi lesz a hitelükkel. Bizonytalanságban vannak ezzel kapcsolatban egyelőre a bankok is.

Csaknem 30 ezer fiatal házaspár várja, mi lesz a babaváró hitelével november 1-jétől. Ők azok, akik az első 5 évben nem tudták teljesíteni a gyermekvállalási feltételt, majd a Fidesz-kormánytól 2 éves, a Tisza-kormánytól további 4 hónapos moratóriumot kaptak erre.

Ez a kétszeri moratórium a többségük számára nemcsak a probléma elodázását jelentette, hanem a tartozásukat is tovább növelte, ugyanis

a már igénybe vett kamattámogatást vissza kellene fizetniük, és ez a második 5 évben a magasabb hozamkörnyezet miatt magasabb kamat mellet ketyegett már tovább.

A kamattámogatás mértékét ugyanis 5 évente kell újra meghatározni a rendelet alapján. Ha nem lépne a Tisza-kormány a következő két hétben, akkor akár 3,9 millió forintnyi kamattámogatást kellene február végéig visszafizetniük, és ez nem minden, ugyanis a kamattámogatást a jövőre vonatkozóan is elveszítenék. Emiatt

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a törlesztőrészlet novembertől 44 ezerről 80 ezer forint fölé ugrana.

A problémáról részletesen itt írtunk:

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És a Checklist podcast-adásában is beszéltünk:

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