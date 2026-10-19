Népszavazás lesz a legnagyobb svájci bank tőkéjéről? - Horrorforgatókönyvek a képviselők asztalán

Nehéz helyzetbe kerültek a svájci törvényhozók, hiszen ha túl szigorú tőkeszabályokat írnak elő az UBS számára, a bank külföldre költözhet, ha viszont túl engedékenyek, népszavazás fenyeget – mindkét forgatókönyv elhúzódó bizonytalansághoz vezetne a Reuters szerint.

A parlament alsóházi bizottsága

október 26-án kezdi meg a vitát azokról a banki szabályokról, amelyeket a felsőház még szeptemberben szavazott meg,

és amelyeket az UBS vezetése elfogadhatatlannak minősített. A Credit Suisse 2023-as összeomlása nyomán kidolgozott új előírások lényege, hogy az UBS-nek mekkora elsődleges alapvető tőkével (CET1) kell fedeznie a külföldi leányvállalatait.

A felsőház 90 százalékos CET1-arányt szavazott meg a jelenlegi 60 százalék helyett,

amelyet ráadásul részben olcsóbb tőkeinstrumentumokkal is teljesíteni lehet. A kormány eredetileg 100 százalékos kötelezettséget javasolt.

Az UBS többször hangsúlyozta, hogy Svájcban kíván maradni, a 90 százalékos követelményt ugyanakkor túlzónak és a versenyképességére nézve károsnak tartja. Jelentős befektetők – köztük az Artisan Partners – nyíltan arra szólították fel a pénzintézetet, hogy hagyja el Svájcot. A Reuters forrásai szerint az UBS készenléti terveket is kidolgoz, amelyek között a székhelyáthelyezés és egy másik bankkal való fúzió lehetősége is szerepel.

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A kompromisszumkeresés jelenleg is zajlik, ám a politikai paletta minden oldalán egyetértenek abban, hogy a szabályok enyhítése nehéz feladat lesz. Leo Müller, a Centrumpárt képviselője úgy fogalmazott, ha túlságosan felpuhítják a javaslatot, népszavazásra kerül sor, amelyen a választók akár el is utasíthatják azt, így a végén semmilyen szabályozás nem marad. Karin Keller-Sutter pénzügyminiszter a 90 százalékos CET1-célszám parlamenti elfogadását szorgalmazza. A szociáldemokraták, akik a 100 százalékos követelményt támogatják, a végső parlamenti döntés után határoznak majd arról, hogy kezdeményeznek-e népszavazást.

Az alsóházban a balközép pártok erősebben képviseltetik magukat, a centrista és jobbközép erők pedig megosztottak, vagy inkább a szigorúbb vonal felé hajlanak. A liberális FDP-s Hans-Peter Portmann 75 százalékos CET1-követelményt vetett fel, kiegészítve egy olyan mechanizmussal, amely automatikusan megerősíti a bank veszteségviselő képességét, ha a tőkemutató egy bizonyos szint alá csökken. Pártbeli kollégája, Olivier Feller viszont úgy véli, az alsóház végül a 90 százaléknál állapodhat meg, megjegyezve, hogy Svájc kis ország egy nagy bankkal.

Urs Saxer, a Zürichi Egyetem jogászprofesszora szerint

bármilyen kompromisszum születik, az várhatóan a 90 százalékos CET1-javaslat közelében fog kikötni.

Hozzátette, az UBS nem fog irracionálisan cselekedni, mert a svájci stabilitás és jogbiztonság nehezen pótolható előny. A teljes alsóházi szavazásra legkorábban decemberben kerülhet sor.

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