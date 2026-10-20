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Átalakul a vezetés a CIB Banknál: Szabó Balázs veszi át a lakossági üzletág irányítását
Bank

Átalakul a vezetés a CIB Banknál: Szabó Balázs veszi át a lakossági üzletág irányítását

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Vezetőváltásokat jelentett be a CIB Bank, amelyek a társaság közelménye szerint a bank következő növekedési és fejlődési szakaszának támogatását szolgálják. Szabó Balázst a Lakossági és Vagyonkezelési Üzletág vezetőjévé nevezték ki, Győr Tamás pedig a Vállalati és KKV Üzletág vezetője lett, és új szerepében a bank pozíciójának további erősítéséért felel majd ezekben a stratégiai üzleti szegmensekben.
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Szabó Balázs átvette a Lakossági és Vagyonkezelési Üzletág vezetését az MBH Bankhoz igazoló Ákos Tamás távozását követően, miközben továbbra is betölti a bank vezérigazgató-helyettesi pozícióját, és az Igazgatóság tagja marad - derült ki a bank közleményéből.

Szabó Balázs
CIB Bank, vezérigazgató-helyettes
2018 októberétől Szabó Balázs vezérigazgató-helyettesként vezeti a CIB Bank vállalati területét. Szabó Balázs az MKB Banknál kezdte szakmai pályafutását 1998-ban, ahol több mint másfél évtizedig dolgo
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2026. október 15-től a Vállalati és KKV Üzletágat Győr Tamás vezeti, aki az elmúlt hét évben sikeresen irányította a CIB Bank KKV üzletágát. Pályafutása során jelentős vállalati banki tapasztalatot szerzett, amelynek köszönhetően ismeri a magyar vállalkozásokat érintő lehetőségeket és kihívásokat.

Győr Tamás
CIB Bank, KKV üzletágigazgató
Győr Tamás 2019 januárjától irányítja a CIB Bank kis- és középvállalati üzletágát. A szakember a Budapesti Gazdasági Főiskola külkereskedelmi karán, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtani karán,
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