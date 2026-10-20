Így múlik el Frankfurt dicsősége – a Commerzbank felvásárlása után

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Egyre több jel utal arra, hogy a Commerzbankért folytatott küzdelem sorsa lényegében már eldőlt: a frankfurti székhelyű hitelintézet a belátható jövőben elveszíti függetlenségét és beolvad az olasz Unicredit bankcsoportba – annak ellenére, hogy a bank menedzsmentje hevesen védekezik az ellenségesnek tartott felvásárlás ellen, a részvények 12 százalékát birtokló német szövetségi kormány pedig eddig kiállt a bank önállóságának megőrzése mellett. Az UniCredit azonban nem hagyta magát eltántorítani a Berlinből érkező intő szavaktól, hiszen – a 2005-ben felvásárolt müncheni székhelyű HypoVereinsbank révén – már több mint húsz éve sikeresen jelen van a német bankpiacon. A milánói bank jelenleg a Commerzbank részvényeinek már legalább a 38 százalékát birtokolja, s a felügyeleti hatóság zöld jelzését követően aligha kétséges, hogy megszerzi magának a frankfurti bankot. A nagy kérdés ezért ma már inkább az, hogy a felvásárlás után rögtön fuzionál-e a HypoVereinsbank és a Commerzbank, és ha igen, akkor München vagy Frankfurt lesz-e az egyesített leánybank székhelye.

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Ha München lesz a választott székhely, az bizony nagy érvágás lesz a kiemelkedő infrastruktúrával – többek között Németország legnagyobb repülőterével, a fontos csomópontként szolgáló központi vasútállomásával és a kiváló autópálya-összeköttetésével – rendelkező, Németország pénzügyi fővárosának tartott Frankfurt am Main számára.

A város kiemelkedő szerepe két jelentős európai központi bank jelenlétén, Németország – messze a legnagyobb – tőzsdéjén, valamint több európai szabályozó hatóság központja mellett a jelentős bankszektoron alapul.

A 770 ezer lakosú Frankfurt bankszektora egymaga mintegy 74 ezer embert foglalkoztat mintegy 250 pénzintézetnél,

amelyeknek több mint háromnegyede külföldi tulajdonban van. Nem véletlenül nevezik a Majna parti város banknegyedét New York bankközpontjának számító Manhattan városrész után tréfásan MainHattan-nak. Ha az Unicredit úgy dönt, hogy németországi központja Münchenben marad, az Frankfurtnak nagy érvágást fog jelenteni, mert 2600-2800 jól fizetett állás szűnik meg.

Frankfurt 1947-ben vált az Egyesített Gazdasági Térség (az úgynevezett „Bizonia”) gazdasági központjává, és itt alapították meg 1948 márciusában a Birodalmi Bank (Reichsbank) utódjaként a Német Tartományok Bankját, amelyet 1957-ben Deutsche Bundesbank néven szerveztek újjá. A hitelintézetek működéséről szóló 1956-os törvény teremtette meg a jogi lehetőséget a II. világháború után feldarabolt nagybankok újraegyesítésére. Ennek alapján alakult meg frankfurti székhellyel 1957. január 1-jén a Deutsche Bank és a Dresdner Bank. Bár a Commerzbank cégjogi székhelye 1990-ig Düsseldorfban maradt, üzleti tevékenységének jelentős része azonban

már a kezdetektől fogva Frankfurtban zajlott.

Amikor a Deutsche Börse 1988-ban a tőzsdén jegyzett harminc legnagyobb német részvénytársaság részvényei alapján létrehozta a DAX indexet, még öt bank szerepelt az indexben. (A felvásárlás után közülük négy "maradványa": a Commerzbank és a vele 2009-ben egyesült Dresdner Bank, valamint a 1998-ban fuzionált Bayerische Vereinsbank és a Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank mind az Unicredit tulajdonában lesz.) A Commerzbank felvásárlása után a DAX-indexben a hitelintézeti szektorból már csak a Deutsche Bank részvényei maradnak.

Ez a körülmény is magyarázza, hogy a Global Financial Centres Index (GFCI) ez év szeptemberében megjelent negyvenedik kiadása, amely a világ 117 pénzügyi központjának versenyképességét értékelte, miért

csak a 29. helyre sorolta Frankfurtot.

Ráadásul Frankfurtot a listában Európában belül 8 város is megelőzi: köztük olyan – Frankfurtnál kisebb lélekszámú – városok, mint Zürich, Genf, Lugano vagy Luxemburg. Így múlik el – ugyan nem a világ – de Frankfurt dicsősége.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 22. Megjelent a lista a világ pénzügyi központjairól, Budapest is rajta van

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