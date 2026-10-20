Kettészakíthatja a magyar ingatlanpiacot a Wekerle Plusz, az új ingatlanok drágulhatnak

Több ponton is átalakíthatja a hazai ingatlanpiacot a bejelentett Wekerle Plusz-program – derül ki az OTP Ingatlanpont legfrissebb elemzéséből. Az új és a használt lakásokra vonatkozó eltérő hitelkamatok, valamint a szigorodó jogosultsági feltételek jelentősen befolyásolják majd a vásárlói döntéseket, a tényleges megfizethetőség és a megfelelő kínálat biztosítása ugyanakkor továbbra is kulcskérdés marad.

A tervek szerint az Otthon Start-programot felváltó intézkedés a 18 és 41 év közötti korosztályt célozza meg. A támogatás ötéves bentlakási kötelezettséghez és szigorúbb tulajdoni feltételekhez kötött, így egyértelműen a saját célú otthonteremtést segíti, a befektetési célú vásárlásokat pedig várhatóan visszaszorítja.

A konstrukció legfontosabb újítása a piac kettéválasztása, hiszen új lakás vásárlására vagy építésére 3 százalékos, míg használt ingatlanra 5 százalékos fix kamatozású hitelt kínál. A 41 év felettiek számára maradnak a drágább, piaci alapú kölcsönök. A kedvezményes kamat ugyanakkor önmagában senkinek sem garantálja a lakáshoz jutást, hiszen a hitelképességet továbbra is a jövedelmi helyzet, a meglévő önerő és a hitelbírálat határozza meg.

Mivel a két szegmens eltérő feltételekkel versenyez, a magasabb törlesztőrészletek miatt

a használt lakások iránt érdeklődők egy része az új építésű ingatlanok felé fordulhat.

Ez a használt lakások piacán átrendeződést, a vevői alkupozíció erősödését és bizonyos esetekben árkorrekciót hozhat, különösen a túlárazott ingatlanoknál. A tranzakciók zömét azonban továbbra is a használt lakások adják majd, hiszen számos vidéki településen szinte csak ez a kategória érhető el a kínálatban.

Az új lakások piacán a kedvezőbb finanszírozás gyorsan felélénkítheti a keresletet, a kérdés csak az, hogy a kínálat képes-e ezzel lépést tartani. Az új építésű lakások 5 százalékos áfájának határozatlan idejű meghosszabbítása komoly segítséget jelent a fejlesztőknek és az építőiparnak a beruházások kiszámítható tervezésében. A projektfejlesztések átfutási ideje viszont hosszú, így ha a keresletélénkülés hamarabb jelentkezik, mint ahogy az új lakások elkészülnek,

a szűkös kínálat jelentős áremelkedési nyomást idézhet elő.

A magyar lakóingatlan-állomány közel nyolcvan százaléka 1990 előtt épült és energetikai szempontból elavult, így a meglévő ingatlanok korszerűsítésének támogatása is elengedhetetlen. A szakértők emellett arra is rámutatnak, hogy a lakhatási problémák nem oldhatók meg kizárólag a tulajdonszerzés támogatásával. A tervekben szereplő bérlakás- és kollégiumépítési programok azoknak kínálhatnak érdemi alternatívát, akik nem rendelkeznek elegendő önerővel, nem akarnak évtizedekre eladósodni, vagy tanulmányaik, illetve munkájuk miatt rugalmasabb megoldást keresnek.

A bejelentett intézkedések pontos piaci hatásait egyelőre nehéz felmérni a részletszabályok – például az esetleges négyzetméterár-korlátok és a pontos indulási dátum – ismerete nélkül. A piac hosszú távú egyensúlyához a kereslet élénkítése mellett elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű, jó elhelyezkedésű és a lakosság számára ténylegesen megfizethető lakások épüljenek.

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