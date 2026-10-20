Kiderült, mi okozhatta a Revolut leállását – Globális a probléma

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A Google közleménye szerint a fennakadások az úgynevezett "europe-west2" régióból erednek, amely a vállalat londoni adatközpontját jelöli. Mivel ez a techóriás egyetlen brit felhőrégiója, bármilyen leállás komoly láncreakciót válthat ki a Google felhőszolgáltatásaira támaszkodó, Egyesült Királyságban működő vállalkozások körében.

A Revolut digitális bank "több szolgáltatást érintő üzemzavarról" számolt be, miután

ügyfelek ezrei jelezték, hogy képtelenek használni a rendszert.

A pénzintézet közölte, hogy az ügyfelek pénze és adatai biztonságban vannak, a hiba elhárításán pedig a probléma azonosítása óta dolgoznak. A Halifax bank szintén jelezte, hogy mobilalkalmazásában és weboldalán is fennakadások tapasztalhatók, míg a DPD futárszolgálat a saját honlapjának működési zavaraival küzd.

A Downdetector szolgáltatásfigyelő platformon kedd délelőtt ugrásszerűen megnőtt a hibajelentések száma számos weboldal esetében, ugyanakkor nem biztos, hogy minden érintett cég a Google Cloud ügyfelei közé tartozik.

A Google Cloud az Amazon Web Services és a Microsoft Azure mellett azon kevés nagy felhőszolgáltató közé tartozik, amelyek a modern digitális infrastruktúrát biztosítják, tárhelyet, adatkezelést és fejlesztői eszközöket kínálva a vállalatoknak világszerte. Az ügyfelek földrajzi régiók szerint elosztott adatközpontokon keresztül érik el ezeket a szolgáltatásokat, így egyetlen régió kiesése akár nemzetközi szinten is fennakadást okozhat. Hasonló esetre tavaly októberben is volt példa, amikor az AWS legnagyobb amerikai adatközpont-régiójának hibája több mint ezer weboldalt, köztük brit bankok felületeit is elérhetetlenné tette.

Címlapkép forrása: Portfolio