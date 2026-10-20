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Kiszivárgott a terv: fontos lépésre készül az UniCredit
Bank

Kiszivárgott a terv: fontos lépésre készül az UniCredit

Portfolio
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Megállapodást írt alá az olasz UniCredit a Société Générale francia bankházzal a korábban értékesített értékpapír-szolgáltatási üzletágának visszavásárlásáról – derül ki egy szakszervezeti dokumentumból, amelybe a Reuters betekintést nyert.

Az érintett részleg a befektetők értékpapírjainak letétkezelésével és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokkal foglalkozik. A milánói és torinói központtal működő, 54 munkavállalót foglalkoztató üzletág vételárát és a tranzakció részleteit a dokumentum nem tartalmazza.

A Société Générale eredetileg 2006-ban vásárolta meg az UniCredit értékpapír-szolgáltatási egységét,

egyúttal hosszú távú partneri megállapodást kötött az olasz pénzintézettel a feladatok ellátására. Ezt a szerződést legutóbb 2017-ben hosszabbították meg, és 2026-ban járt volna le.

A kiszivárgott irat szerint a visszavásárlás szervesen illeszkedik az UniCredit azon stratégiájába, hogy a kulcsfontosságú tevékenységeket házon belülre hozza. Az értékpapír-szolgáltatások "insourcingjával" a bank csökkentheti a külső partnerétől való függőségét, és hatékonyabban aknázhatja ki az üzletághoz kapcsolódó adatvagyonban rejlő lehetőségeket.

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A Reuters megkeresésére sem az UniCredit, sem a Société Générale nem kívánta kommentálni a hírt.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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