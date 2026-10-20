Megbénult a Revolut: sem fizetni, sem utalni nem tudnak a felhasználók

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Az október 20-i leállás az Android és iOS operációs rendszereket egyaránt érinti, ami egyértelműen központi problémára utal. Az alkalmazás megnyitásakor egyes felhasználókat azonnal egy felugró hibaüzenet fogadott, és számukra a platform főbb funkciói is használhatatlanná váltak. A devizaváltó felületen a rendszer nem számította át a megadott összeget, a tranzakciókat jóváhagyó gombok pedig inaktívak maradtak.

A fennakadás a mindennapi pénzügyi műveleteket is megbénította.

A kimenő átutalásoknál az applikáció nem tudta betölteni a fogadó fél adatait, miközben a más bankokból a Revolutra indított utalások sem érkeztek meg. Szintén komoly fennakadást okoz, hogy a bolti terminálok elutasítják a kártyás fizetéseket, és az ATM-es készpénzfelvétel sem működik. A hibával kapcsolatos panaszok gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, noha a Revolut saját felülete még reggel 8 óra után is azt mutatta, hogy minden rendszerük zavartalanul működik.

A mostani leállás nem előzmény nélküli ebben a hónapban: október 12-én már tapasztaltak egy kisebb, a kártyás fizetéseket érintő technikai zavart, amelyből azonban a felhasználók keveset érzékeltek. Sokkal nagyobb felháborodást keltett viszont egy október 8-i eset, amikor a fintech cég korábbi tranzakciókat sztornózott. A vállalat akkor a felelősséget először az egyik hazai bankra, majd később a fizetési rendszer egy másik szereplőjére hárította.

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