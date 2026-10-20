15°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megemelik a pénzügyi szektor adóját Olaszországban, kifakadt a bankvezér
Bank

Megemelik a pénzügyi szektor adóját Olaszországban, kifakadt a bankvezér

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az olasz kormány a pénzügyi szektor széles körére – beleértve a bankokat, a biztosítókat és a Cassa Depositi e Prestiti állami hitelintézetet – tervez különadót kivetni a 2027-es költségvetés finanszírozásához - írja a Reuters. Bár a lépést már előre jelezték a politikusok, az ország legnagyobb bankjának, az Intesa Sanpaolónak a vezetője élesen bírálta az elképzelést.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes kedden erősítette meg, hogy a teljes pénzügyi szektort bevonják a költségvetés finanszírozásába. Az olasz kormány költségvetési tervezete alapján

jövőre mintegy 5 milliárd eurónyi többletbevételt szednének be az ágazattól

az adócsökkentések és a kiadásnövelések fedezésére. A 2027 és 2029 közötti időszakban

  • összesen 10,7 milliárd eurót vonnának el a bankoktól, a biztosítóktól és más pénzügyi intézményektől, ami
  • a 2028-ig már korábban bejelentett, 12 milliárd eurós terhen felül rakódna a szektorra.

Az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója, Carlo Messina egy római rendezvényen élesen bírálta a terveket. Kifejtette, hogy a pénzügyi szektor tavaly már megállapodott Giorgia Meloni miniszterelnökkel egy hároméves hozzájárulásról, a kormány azonban most lényegében egyoldalúan módosítja az alku feltételeit. Messina hangsúlyozta, hogy eredetileg csupán egyéves hozzájárulást ajánlottak fel, de a kormány kérésére terjesztették ki azt három évre a költségvetési stabilitás biztosítása érdekében.

Még több Bank

Kettészakíthatja a magyar ingatlanpiacot a Wekerle Plusz, az új ingatlanok drágulhatnak

Többszáz millió eurós bírságot kapott az oroszoktól a Raiffeisen

Átalakul a vezetés a CIB Banknál: Szabó Balázs veszi át a lakossági üzletág irányítását

A bankvezető szerint más ágazatoknak is ki kellene venniük a részüket az energiaköltségek miatti terhek enyhítéséből, nem lehet egyetlen szektor feladata a nehéz gazdasági helyzet árának megfizetése. Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter ezzel szemben úgy érvelt, hogy a pénzügyi szektor korlátozott verseny mellett működik, ráadásul jelentős profitot ért el az Európai Központi Bank (EKB) kamatemeléseinek köszönhetően, valamint a koronavírus-járvány idején az előző kormányok által nyújtott állami hitelgaranciákból.

A teljes költségvetési tervezet bemutatása a következő hetekben várható.

Giorgia Meloni a 2027-es büdzsét kedvezőtlen gazdasági környezetben állítja össze, hiszen az emelkedő üzemanyagárak felfelé hajtják az inflációt, a kormányzati hitelfelvételi költségek nőnek, az olasz államadósság pedig idén várhatóan megelőzi a görögöt, így az euróövezet legmagasabb szintjére emelkedhet. A 2027-es költségvetés egyben Meloni utolsó büdzséje a jövőre esedékes parlamenti választások előtt.

Kapcsolódó cikkünk

Új különadót lengetett be a legnagyobb bankokra a kormány erős embere Olaszországban

Fájdalmas pofon jöhet a bankoknak: óriási adóemelés került napirendre az olasz kormánykoalícióban

Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány
Otthon Start helyett Wekerle Plusz: őrületes roham jöhet, 10 pontban mutatjuk a változásokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility