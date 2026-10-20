Megemelik a pénzügyi szektor adóját Olaszországban, kifakadt a bankvezér

Az olasz kormány a pénzügyi szektor széles körére – beleértve a bankokat, a biztosítókat és a Cassa Depositi e Prestiti állami hitelintézetet – tervez különadót kivetni a 2027-es költségvetés finanszírozásához - írja a Reuters. Bár a lépést már előre jelezték a politikusok, az ország legnagyobb bankjának, az Intesa Sanpaolónak a vezetője élesen bírálta az elképzelést.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes kedden erősítette meg, hogy a teljes pénzügyi szektort bevonják a költségvetés finanszírozásába. Az olasz kormány költségvetési tervezete alapján

jövőre mintegy 5 milliárd eurónyi többletbevételt szednének be az ágazattól

az adócsökkentések és a kiadásnövelések fedezésére. A 2027 és 2029 közötti időszakban

összesen 10,7 milliárd eurót vonnának el a bankoktól, a biztosítóktól és más pénzügyi intézményektől, ami

vonnának el a bankoktól, a biztosítóktól és más pénzügyi intézményektől, ami a 2028-ig már korábban bejelentett, 12 milliárd eurós terhen felül rakódna a szektorra.

Az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója, Carlo Messina egy római rendezvényen élesen bírálta a terveket. Kifejtette, hogy a pénzügyi szektor tavaly már megállapodott Giorgia Meloni miniszterelnökkel egy hároméves hozzájárulásról, a kormány azonban most lényegében egyoldalúan módosítja az alku feltételeit. Messina hangsúlyozta, hogy eredetileg csupán egyéves hozzájárulást ajánlottak fel, de a kormány kérésére terjesztették ki azt három évre a költségvetési stabilitás biztosítása érdekében.

A bankvezető szerint más ágazatoknak is ki kellene venniük a részüket az energiaköltségek miatti terhek enyhítéséből, nem lehet egyetlen szektor feladata a nehéz gazdasági helyzet árának megfizetése. Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter ezzel szemben úgy érvelt, hogy a pénzügyi szektor korlátozott verseny mellett működik, ráadásul jelentős profitot ért el az Európai Központi Bank (EKB) kamatemeléseinek köszönhetően, valamint a koronavírus-járvány idején az előző kormányok által nyújtott állami hitelgaranciákból.

A teljes költségvetési tervezet bemutatása a következő hetekben várható.

Giorgia Meloni a 2027-es büdzsét kedvezőtlen gazdasági környezetben állítja össze, hiszen az emelkedő üzemanyagárak felfelé hajtják az inflációt, a kormányzati hitelfelvételi költségek nőnek, az olasz államadósság pedig idén várhatóan megelőzi a görögöt, így az euróövezet legmagasabb szintjére emelkedhet. A 2027-es költségvetés egyben Meloni utolsó büdzséje a jövőre esedékes parlamenti választások előtt.

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