Otthon Start helyett Wekerle Plusz: őrületes roham jöhet, 10 pontban mutatjuk a változásokat

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Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

1. Mi változik?

Magyar Péter hétfői bejelentése alapján számos lényeges ponton átalakul az Otthon Start Program:

fix 3% helyett 5% lesz a kamat a használt lakások esetében (ez csak 1-2 százalékponttal alacsonyabb, mint a jelenleg 6-7%-os piaci lakáshitelek),

csak 18-41 év közöttiek vehetik fel (eddig nem volt életkori megkötés),

kizáró ok lesz a jogosultságban, ha az igénylőnek vagy házastársának már van 50%-ot elérő lakástulajdona (az Otthon Startnál ez még pont belefért, a régebbi kamattámogatott programok szabályaihoz térünk ezzel vissza),

az első 5 évben bentlakási kötelezettséget írnak elő (a gyermekvállaláshoz kötött CSOK Plusznál ez egyébként 10 év),

csökken a bankok "jutaléka" (itt feltehetően inkább a kamattámogatás mértékére gondolt a miniszterlenök - jelenleg a hitelintézeteket építés esetén 80 ezer, vásárlás esetén 40 ezer forint költségtérítés illeti meg, a kamattámogatás ehhez képest 12-15 millió forint egy tipikus hitel esetében a teljes futamidő alatt),

Otthon Start helyett Wekerle Plusz lesz a neve,

A jogosultsági kör szűkítése nagyjából megfelel az eddigi piaci várakozásoknak, a használt lakások esetében történő kamatemelésre viszont kevesen számítottak. Szeptemberi Future of Finance konferenciánk közönségszavazásán az alábbi ábra szerint oszlottak meg a szavazatok az Otthon Starttal kapcsolatos várakozásokat illetően.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 27. Belenyúl a kormány az Otthon Startba, gyengébb forintra vágynak a magyar cégek

2. Mi nem változik?

A miniszterelnök nyilván csak a legfontosabb változásokat ismertette, de

az új építésű lakások vásárlása vagy építése esetében megmarad a legfeljebb fix 3%-os kamat (ez biztos, Magyar Péter bejelentette),

a CSOK Plusz, a falusi CSOK és a babaváró hitel megmarad, feltételeik nem változnak (erről is beszélt Magyar Péter a parlamentben),

a már megkötött Otthon Start-szerződésekre nem vonatkoznak a változások (ezt is egyértelművé tette a miniszterelnök),

feltételezhető, hogy maximum 50 millió forint marad minden esetben a hitelösszeg (piaci hitellel vagy a gyermekvállalóknak CSOK-hitellel, babaváróval érdemes kiegészíteni),

várható, hogy sem a házasság, sem a gyermekvállalás nem feltétel továbbra sem,

a minimális önerő továbbra is 10% lehet (a meglévő 50%-ot elérő lakástulajdon kizárásával közelíthet vagy akár teljesen meg is felelhet az önerőelvárás az MNB adósságfékszabályainak),

vélhetően feltétel lesz ezután is a legalább 2 éves tb-jogviszony megléte, amiből az utolsó 180 napnak kell magyarországinak lennie (bizonyos kivételekkel).

3. Mit nem tudunk még?

Jóval bizonytalanabb, hogy

mikortól változnak pontosan a hitelfeltételek (a legvalószínűbb a 2027. január 1-je, de ez még nem hangzott el hivatalosan),

a határidőig már beadott hiteligénylések még a régi feltételekkel bírálhatók el, vagy a szerződéskötés időpontjára vonatkozik a váltás,

továbbra is csak házastárs, szülő és testvér vonható-e be adóstársként, vagy ezt is szigorítják (eddig akár az is vehetett fel hitelt, akinek nincs még jövedelme, egy családtagjának viszont van),

megmarad-e a 1,5 milliós felső négyzetmétár-korlát, illetve lakásnál a 100 milliós, családi háznál a 150 milliós felső értékhatár (ez viszonylag könnyen megkerülhető, viszont visszafogja a program árfelhajtó hatását), esetleg differenciálják-e ezt a használt és az új lakások között (ezért lobbiztak fejlesztők),

kiadható lesz-e a lakás akár az első 5 éves bentlakási kötelezettséggel egyidejűleg vagy azt követően (a lakáskiadással sérülhet a befektetők kizárására vonatkozó vélt vagy valós jogalkotói szándék).

Piaci forrásaink arra számítanak, hogy

2027. január 1-jén indul a Wekerle Plusz,

a többit ők is csak találgatják.

4. Mekkorát ugrik a törlesztőrészlet és a visszafizetendő összeg?

Míg az új építésű lakásokra felvett Wekerle Plusz hitelek törlesztőrészlete megegyezhet az Otthon Startéval, a használt lakások esetében jelentős drágulás várható a hitelben. Ugyanakkora hitelösszegre

15 éves futamidő mellett 15%-kal,

20 éves futamidő mellett 19%-os,

a maximális, 25 éves futamidő mellett 23%-kal magasabb

törlesztőrészletet és teljes visszafizetendő összeget adhat a Wekerle Plusz. A ma átlagosnak számító 35 milliós hitelösszeg mellett

havi 37 ezer forinttal, húsz év alatt 8,9 millió forinttal járhat rosszabbul az, aki a Wekerle Plusszal vásárol majd használt lakást, mint aki az Otthon Start Programban.

A jelenleg 6-7%-os piaci lakáshitelekhez képest viszont még így is 6-9%-kal kedvezőbb lehet a helyzet, így a jelenlegi kamatkörnyezetben megéri a Wekerle Pluszt választani. Kérdés, mikor esik a piaci kamatszint 5% környékére vagy az alá.

5. Mennyien esnek ki a jogosultak közül?

Az MNB alábbi adatai azt mutatják, hogy 10-ből 6 hitelfelvevő 35 év alatti, ennél azonban bonyolultabb az összekép. "Ismereteink szerint még a bankok sem gyűjtenek arról adatot, hogy aki eddig megfelelt az Otthon Start szabályainak, az milyen meglévő lakástulajdoni részesedéssel rendelkezik" – válaszolta erre a kérdésünkre Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője. Saját adataikon alapuló becslés alapján a 41 év felettiek, az 50%-os lakástulajdonnal már rendelkezők és a befektetési céllal lakást vásárlók aránya

valahová 35 és 50 százalék közé esik, ennyivel csökkenhet tehát a program igénybevétele

csak a jogosultság szigorítása hatására. Mivel az Otthon Start Program eddig kiszorító hatással volt a piacra (a teljes lakáshitelezés nagyjából 70%-át adta bevezetése óta), a lakáshitelezés tényleges visszaesése ezen szigorítás miatt ennél kisebb lehet.

6. Mit okozhat a használt lakásokra felvehető hitel kamatának a megemelése 3%-ról 5%-ra?

A lakáshitelek csaknem 80%-át használt lakásra veszik fel a háztartások, ez lesz tehát az egyik legfontosabb változás. Sándorfi Balázs szerint ugyanakkor nem a kamat, hanem az ingatlanpiac aktuális árszintje az elsődleges korlát. A kereslet elkezdett az olcsóbb irányba mozdulni az utóbbi időben lokáció, méret, és minőség alapján egyaránt – hívta fel a figyelmet. Ha a finanszírozás költségszintje emelkedik, az további kitolódást jelenthet ebbe az irányba, ráadásul a megemelkedett törlesztőrészlet miatt egyesek beleütközhetnek az 50%-os JTM-korlátba vagy a bankok ennél szigorúbb belső jövedelmi korlátaiba.

Az ingatlanáraknak minimum stagnálniuk, a béreknek pedig 5-6%-kal növekedniük kell ahhoz, hogy a kamatszint emelkedése ne éreztesse markánsan a hatását

- fogalmazott Sándorfi. Mindez a hatás nem idén, hanem a Wekerle Plusz elindulása után érződhet majd, ezt megelőzően ugyanis még egy előrehozott kereslet érvényesülhet.

7. Meddig lehet igényelni a kedvezőbb Otthon Startot? Érdemes rohanni?

Nem tudjuk pontosan, hogy a kormány által bejelentett váltás (Otthon Start helyett Wekerle Plusz) határideje

a lakásadásvétel időpontjára

a hiteligénylés beadásának a napjára vagy

a hitelszerződés aláírásának a napjára

vonatkozik majd, Sándorfi Balázs szerint az utóbbi kettő valamelyike várható. Ugyanakkor nem mindegy, hogy melyik lesz.

ha a hiteligénylés beadásának a napja lesz mérvadó, akkor sokkal nagyobb tere van még az év végi rohamnak,

a következő egy hónapban még érdemes lakás után néznie annak, aki az utolsó pillanatban 5% helyett 3%-os kamattal vásárolna használt lakást. Ha viszont a szerződéskötés időpontjára fog vonatkozni az Otthon Start kivezetése és a Wekerle Plusz bevezetése, akkor sokkal rövidebb idejük van a hitelfelvevőknek. Mivel használt lakások esetében Sándorfi Balázs szerint átlagosan 4 hét telik el a hitelkérelem hiánytalan beadásától a hitelszerződés-kötésig, ezért a december második felének holt időszakát is figyelembe véve

legkésőbb november közepéig be kell nyújtani a hitelkérelmet,

vagyis a lakás-adásvételt legkésőbb november első felében le kell bonyolítani. Sándorfi Balázs felhívta a figyelmet: kellő körültekintéssel válasszuk ki az ingatlant, ne az adásvétel és a hitelfelvétel után derüljön ki, hogy az ingatlannak „nincs teteje”. Később többe kerülhet az elhamarkodott ingatlanválasztás, mint amennyit a 3%-os hitelen nyerünk az 5%-oshoz képest.

8. Mekkora roham várható év végén?

Amikor egy kormány

előzetes bejelentés után több hónappal bevezet egy kedvező hitelprogramot, akkor az elhalasztott keresletet generál a piacon: ezt láttuk 2025 nyarán az Otthon Start bevezetésekor, lásd az alábbi ábrát,

előzetes bejelentés után több hónappal kivezet vagy szigorít egy kedvező hitelprogramot, akkor az előrehozott keresletet generál a piacon: ez várható most idén év végén a használt lakások esetében.

Sándorfi Balázs szerint amennyiben 2026. december 31-e a hiteligénylések beadásának a végső határideje lesz, abban az esetben

a november és a december 50 milliárd forinttal nagyobb hitelvolument produkálhat.

Ezzel egy ma már leszállóágon lévő támogatási formának adhat utolsó leheletet a kormány.

9. Igazságosabb lesz a Wekerle Plusz, mint az Otthon Start?

Ahogy Magyar Péter is felhívta a figyelmet rá a parlamentben, az Otthon Start a magas jövedelműeket támogatja elsősorban. Az Otthon Start hitelek 76 százalékát, a piaci lakáshitelek 66 százalékát a legtöbbet kereső egyötöd veszi fel. Hiába volt tehát az az előző kormány szándéka a programmal, hogy megkönnyítse a lakáshoz jutást, ez jórészt a legmagasabb jövedelműeknél ért csak célba. Ráadásul ha tovább bontjuk a megoszlást, azt látjuk,

a legfelső jövedelmi egytizedé lett az Otthon Start lakáshitelek 59%-a.

A Wekerle Plusz két ellentétes hatással lehet erre:

a program célzottabbá tétele, vagyis a fiatal első-lakásvásárlókra való korlátozása méltányosnak mondható, és arányaiban elmozdíthatja a piacot az alacsonyabb jövedelműek irányába,

ezzel ellentétes irányba mutat, hogy az új építésű lakásokra kedvezőbb lesz a hitelfelvétel, mint a használt lakásokra – ez viszont éppen a magas jövedelműeknek kedvez, hiszen az új lakások átlagos négyzetméterára több mint duplája a használt lakásokénak (a KSH tavalyi adatai szerint 1,293 millió vs. 625 ezer forint). Itt jelentősége lesz a négyzetméterárkorlátok esetleges módosításának is, ami tovább növelheti a különbségeket. Mérsékelheti viszont az egyenlőtlensége az újlakás-kínálat esetleges későbbi jelentősebb bővülése, amit több más program és intézkedés is támogatna.

10. Milyen lakáspiaci hatásokkal járhat még a váltás?

A Wekerle Plusz bevezetése több másodlagos piaci hatással is járhat:

Csökkenhet az általános árnyomás a lakáspiacon , amit eddig az Otthon Start gyakorolt a piacra, igaz, ez az utóbbi időben már egyre mérsékeltebb volt: az MNB adatai szerint tavaly még országosan 23,5%-kal, Budapesten 25,4%-kal drágultak a lakások, idén év közepéig már csak 12,3%, illetve 8,3% volt a drágulás,

, amit eddig az Otthon Start gyakorolt a piacra, igaz, ez az utóbbi időben már egyre mérsékeltebb volt: az MNB adatai szerint tavaly még országosan 23,5%-kal, Budapesten 25,4%-kal drágultak a lakások, idén év közepéig már csak 12,3%, illetve 8,3% volt a drágulás, Nyílhat az árolló : a kereslet az új projektek felé terelődhet az alacsonyabb hitelkamat miatt, ám számos kiemelt projekt jelenleg is áll a kiemelt beruházások felülvizsgálata miatt, így a kínálat bővülése késve követheti a kereslet elmozdulását. Az árolló nyílását nagyban befolyásolhatja a négyzetméterárak esetleges differenciálása vagy annak elmaradása, illetve mérsékelheti ezt a hatást a használt lakásokat energetikai szempontból előnybe hozó lakásfelújítási program.

: a kereslet az új projektek felé terelődhet az alacsonyabb hitelkamat miatt, ám számos kiemelt projekt jelenleg is áll a kiemelt beruházások felülvizsgálata miatt, így a kínálat bővülése késve követheti a kereslet elmozdulását. Az árolló nyílását nagyban befolyásolhatja a négyzetméterárak esetleges differenciálása vagy annak elmaradása, illetve mérsékelheti ezt a hatást a használt lakásokat energetikai szempontból előnybe hozó lakásfelújítási program. Rövid távon növekedhet a bérleti árnyomás: a szigorodó feltételek (41 éves korhatár, 50%-os tulajdoni limit) és a használt lakásokra vonatkozó magasabb kamat miatt jelentős réteg kényszerülhet arra, hogy tartósan az albérletpiacon maradjon, miközben a befektetők kiszorítása miatt szűkülhet a bérleti lakáskínálat – ezt mérsékelheti a kormány új bérlakásprogramja, amire jövőre 30 milliárdot terveznek költeni, de ennek hatása csak késve érződik.

Építőipari árfelhajtó hatás: Az új építésű ingatlanok felé terelt kereslet újra leterhelheti a kivitelezői kapacitásokat. A megnövekedett megrendelésállomány az építőanyag-árak és a kivitelezői munkadíjak gyorsabb emelkedését hozhatja magával.

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