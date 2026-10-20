Otthon Start helyett Wekerle Plusz: őrületes roham jöhet, 10 pontban mutatjuk a változásokat

1. Mi változik?
Magyar Péter hétfői bejelentése alapján számos lényeges ponton átalakul az Otthon Start Program:
- fix 3% helyett 5% lesz a kamat a használt lakások esetében (ez csak 1-2 százalékponttal alacsonyabb, mint a jelenleg 6-7%-os piaci lakáshitelek),
- csak 18-41 év közöttiek vehetik fel (eddig nem volt életkori megkötés),
- kizáró ok lesz a jogosultságban, ha az igénylőnek vagy házastársának már van 50%-ot elérő lakástulajdona (az Otthon Startnál ez még pont belefért, a régebbi kamattámogatott programok szabályaihoz térünk ezzel vissza),
- az első 5 évben bentlakási kötelezettséget írnak elő (a gyermekvállaláshoz kötött CSOK Plusznál ez egyébként 10 év),
- csökken a bankok "jutaléka" (itt feltehetően inkább a kamattámogatás mértékére gondolt a miniszterlenök - jelenleg a hitelintézeteket építés esetén 80 ezer, vásárlás esetén 40 ezer forint költségtérítés illeti meg, a kamattámogatás ehhez képest 12-15 millió forint egy tipikus hitel esetében a teljes futamidő alatt),
- Otthon Start helyett Wekerle Plusz lesz a neve,
A jogosultsági kör szűkítése nagyjából megfelel az eddigi piaci várakozásoknak, a használt lakások esetében történő kamatemelésre viszont kevesen számítottak. Szeptemberi Future of Finance konferenciánk közönségszavazásán az alábbi ábra szerint oszlottak meg a szavazatok az Otthon Starttal kapcsolatos várakozásokat illetően.
2. Mi nem változik?
A miniszterelnök nyilván csak a legfontosabb változásokat ismertette, de
- az új építésű lakások vásárlása vagy építése esetében megmarad a legfeljebb fix 3%-os kamat (ez biztos, Magyar Péter bejelentette),
- a CSOK Plusz, a falusi CSOK és a babaváró hitel megmarad, feltételeik nem változnak (erről is beszélt Magyar Péter a parlamentben),
- a már megkötött Otthon Start-szerződésekre nem vonatkoznak a változások (ezt is egyértelművé tette a miniszterelnök),
- feltételezhető, hogy maximum 50 millió forint marad minden esetben a hitelösszeg (piaci hitellel vagy a gyermekvállalóknak CSOK-hitellel, babaváróval érdemes kiegészíteni),
- várható, hogy sem a házasság, sem a gyermekvállalás nem feltétel továbbra sem,
- a minimális önerő továbbra is 10% lehet (a meglévő 50%-ot elérő lakástulajdon kizárásával közelíthet vagy akár teljesen meg is felelhet az önerőelvárás az MNB adósságfékszabályainak),
- vélhetően feltétel lesz ezután is a legalább 2 éves tb-jogviszony megléte, amiből az utolsó 180 napnak kell magyarországinak lennie (bizonyos kivételekkel).
3. Mit nem tudunk még?
Jóval bizonytalanabb, hogy
- mikortól változnak pontosan a hitelfeltételek (a legvalószínűbb a 2027. január 1-je, de ez még nem hangzott el hivatalosan),
- a határidőig már beadott hiteligénylések még a régi feltételekkel bírálhatók el, vagy a szerződéskötés időpontjára vonatkozik a váltás,
- továbbra is csak házastárs, szülő és testvér vonható-e be adóstársként, vagy ezt is szigorítják (eddig akár az is vehetett fel hitelt, akinek nincs még jövedelme, egy családtagjának viszont van),
- megmarad-e a 1,5 milliós felső négyzetmétár-korlát, illetve lakásnál a 100 milliós, családi háznál a 150 milliós felső értékhatár (ez viszonylag könnyen megkerülhető, viszont visszafogja a program árfelhajtó hatását), esetleg differenciálják-e ezt a használt és az új lakások között (ezért lobbiztak fejlesztők),
- kiadható lesz-e a lakás akár az első 5 éves bentlakási kötelezettséggel egyidejűleg vagy azt követően (a lakáskiadással sérülhet a befektetők kizárására vonatkozó vélt vagy valós jogalkotói szándék).
Piaci forrásaink arra számítanak, hogy
2027. január 1-jén indul a Wekerle Plusz,
a többit ők is csak találgatják.
4. Mekkorát ugrik a törlesztőrészlet és a visszafizetendő összeg?
Míg az új építésű lakásokra felvett Wekerle Plusz hitelek törlesztőrészlete megegyezhet az Otthon Startéval, a használt lakások esetében jelentős drágulás várható a hitelben. Ugyanakkora hitelösszegre
- 15 éves futamidő mellett 15%-kal,
- 20 éves futamidő mellett 19%-os,
- a maximális, 25 éves futamidő mellett 23%-kal magasabb
törlesztőrészletet és teljes visszafizetendő összeget adhat a Wekerle Plusz. A ma átlagosnak számító 35 milliós hitelösszeg mellett
havi 37 ezer forinttal, húsz év alatt 8,9 millió forinttal járhat rosszabbul az, aki a Wekerle Plusszal vásárol majd használt lakást, mint aki az Otthon Start Programban.
A jelenleg 6-7%-os piaci lakáshitelekhez képest viszont még így is 6-9%-kal kedvezőbb lehet a helyzet, így a jelenlegi kamatkörnyezetben megéri a Wekerle Pluszt választani. Kérdés, mikor esik a piaci kamatszint 5% környékére vagy az alá.
5. Mennyien esnek ki a jogosultak közül?
Az MNB alábbi adatai azt mutatják, hogy 10-ből 6 hitelfelvevő 35 év alatti, ennél azonban bonyolultabb az összekép. "Ismereteink szerint még a bankok sem gyűjtenek arról adatot, hogy aki eddig megfelelt az Otthon Start szabályainak, az milyen meglévő lakástulajdoni részesedéssel rendelkezik" – válaszolta erre a kérdésünkre Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője. Saját adataikon alapuló becslés alapján a 41 év felettiek, az 50%-os lakástulajdonnal már rendelkezők és a befektetési céllal lakást vásárlók aránya
valahová 35 és 50 százalék közé esik, ennyivel csökkenhet tehát a program igénybevétele
csak a jogosultság szigorítása hatására. Mivel az Otthon Start Program eddig kiszorító hatással volt a piacra (a teljes lakáshitelezés nagyjából 70%-át adta bevezetése óta), a lakáshitelezés tényleges visszaesése ezen szigorítás miatt ennél kisebb lehet.
6. Mit okozhat a használt lakásokra felvehető hitel kamatának a megemelése 3%-ról 5%-ra?
A lakáshitelek csaknem 80%-át használt lakásra veszik fel a háztartások, ez lesz tehát az egyik legfontosabb változás. Sándorfi Balázs szerint ugyanakkor nem a kamat, hanem az ingatlanpiac aktuális árszintje az elsődleges korlát. A kereslet elkezdett az olcsóbb irányba mozdulni az utóbbi időben lokáció, méret, és minőség alapján egyaránt – hívta fel a figyelmet. Ha a finanszírozás költségszintje emelkedik, az további kitolódást jelenthet ebbe az irányba, ráadásul a megemelkedett törlesztőrészlet miatt egyesek beleütközhetnek az 50%-os JTM-korlátba vagy a bankok ennél szigorúbb belső jövedelmi korlátaiba.
Az ingatlanáraknak minimum stagnálniuk, a béreknek pedig 5-6%-kal növekedniük kell ahhoz, hogy a kamatszint emelkedése ne éreztesse markánsan a hatását
- fogalmazott Sándorfi. Mindez a hatás nem idén, hanem a Wekerle Plusz elindulása után érződhet majd, ezt megelőzően ugyanis még egy előrehozott kereslet érvényesülhet.
7. Meddig lehet igényelni a kedvezőbb Otthon Startot? Érdemes rohanni?
Nem tudjuk pontosan, hogy a kormány által bejelentett váltás (Otthon Start helyett Wekerle Plusz) határideje
- a lakásadásvétel időpontjára
- a hiteligénylés beadásának a napjára vagy
- a hitelszerződés aláírásának a napjára
vonatkozik majd, Sándorfi Balázs szerint az utóbbi kettő valamelyike várható. Ugyanakkor nem mindegy, hogy melyik lesz.
ha a hiteligénylés beadásának a napja lesz mérvadó, akkor sokkal nagyobb tere van még az év végi rohamnak,
a következő egy hónapban még érdemes lakás után néznie annak, aki az utolsó pillanatban 5% helyett 3%-os kamattal vásárolna használt lakást. Ha viszont a szerződéskötés időpontjára fog vonatkozni az Otthon Start kivezetése és a Wekerle Plusz bevezetése, akkor sokkal rövidebb idejük van a hitelfelvevőknek. Mivel használt lakások esetében Sándorfi Balázs szerint átlagosan 4 hét telik el a hitelkérelem hiánytalan beadásától a hitelszerződés-kötésig, ezért a december második felének holt időszakát is figyelembe véve
legkésőbb november közepéig be kell nyújtani a hitelkérelmet,
vagyis a lakás-adásvételt legkésőbb november első felében le kell bonyolítani. Sándorfi Balázs felhívta a figyelmet: kellő körültekintéssel válasszuk ki az ingatlant, ne az adásvétel és a hitelfelvétel után derüljön ki, hogy az ingatlannak „nincs teteje”. Később többe kerülhet az elhamarkodott ingatlanválasztás, mint amennyit a 3%-os hitelen nyerünk az 5%-oshoz képest.
8. Mekkora roham várható év végén?
Amikor egy kormány
- előzetes bejelentés után több hónappal bevezet egy kedvező hitelprogramot, akkor az elhalasztott keresletet generál a piacon: ezt láttuk 2025 nyarán az Otthon Start bevezetésekor, lásd az alábbi ábrát,
- előzetes bejelentés után több hónappal kivezet vagy szigorít egy kedvező hitelprogramot, akkor az előrehozott keresletet generál a piacon: ez várható most idén év végén a használt lakások esetében.
Sándorfi Balázs szerint amennyiben 2026. december 31-e a hiteligénylések beadásának a végső határideje lesz, abban az esetben
a november és a december 50 milliárd forinttal nagyobb hitelvolument produkálhat.
Ezzel egy ma már leszállóágon lévő támogatási formának adhat utolsó leheletet a kormány.
9. Igazságosabb lesz a Wekerle Plusz, mint az Otthon Start?
Ahogy Magyar Péter is felhívta a figyelmet rá a parlamentben, az Otthon Start a magas jövedelműeket támogatja elsősorban. Az Otthon Start hitelek 76 százalékát, a piaci lakáshitelek 66 százalékát a legtöbbet kereső egyötöd veszi fel. Hiába volt tehát az az előző kormány szándéka a programmal, hogy megkönnyítse a lakáshoz jutást, ez jórészt a legmagasabb jövedelműeknél ért csak célba. Ráadásul ha tovább bontjuk a megoszlást, azt látjuk,
a legfelső jövedelmi egytizedé lett az Otthon Start lakáshitelek 59%-a.
A Wekerle Plusz két ellentétes hatással lehet erre:
- a program célzottabbá tétele, vagyis a fiatal első-lakásvásárlókra való korlátozása méltányosnak mondható, és arányaiban elmozdíthatja a piacot az alacsonyabb jövedelműek irányába,
- ezzel ellentétes irányba mutat, hogy az új építésű lakásokra kedvezőbb lesz a hitelfelvétel, mint a használt lakásokra – ez viszont éppen a magas jövedelműeknek kedvez, hiszen az új lakások átlagos négyzetméterára több mint duplája a használt lakásokénak (a KSH tavalyi adatai szerint 1,293 millió vs. 625 ezer forint). Itt jelentősége lesz a négyzetméterárkorlátok esetleges módosításának is, ami tovább növelheti a különbségeket. Mérsékelheti viszont az egyenlőtlensége az újlakás-kínálat esetleges későbbi jelentősebb bővülése, amit több más program és intézkedés is támogatna.
10. Milyen lakáspiaci hatásokkal járhat még a váltás?
A Wekerle Plusz bevezetése több másodlagos piaci hatással is járhat:
- Csökkenhet az általános árnyomás a lakáspiacon, amit eddig az Otthon Start gyakorolt a piacra, igaz, ez az utóbbi időben már egyre mérsékeltebb volt: az MNB adatai szerint tavaly még országosan 23,5%-kal, Budapesten 25,4%-kal drágultak a lakások, idén év közepéig már csak 12,3%, illetve 8,3% volt a drágulás,
- Nyílhat az árolló: a kereslet az új projektek felé terelődhet az alacsonyabb hitelkamat miatt, ám számos kiemelt projekt jelenleg is áll a kiemelt beruházások felülvizsgálata miatt, így a kínálat bővülése késve követheti a kereslet elmozdulását. Az árolló nyílását nagyban befolyásolhatja a négyzetméterárak esetleges differenciálása vagy annak elmaradása, illetve mérsékelheti ezt a hatást a használt lakásokat energetikai szempontból előnybe hozó lakásfelújítási program.
- Rövid távon növekedhet a bérleti árnyomás: a szigorodó feltételek (41 éves korhatár, 50%-os tulajdoni limit) és a használt lakásokra vonatkozó magasabb kamat miatt jelentős réteg kényszerülhet arra, hogy tartósan az albérletpiacon maradjon, miközben a befektetők kiszorítása miatt szűkülhet a bérleti lakáskínálat – ezt mérsékelheti a kormány új bérlakásprogramja, amire jövőre 30 milliárdot terveznek költeni, de ennek hatása csak késve érződik.
- Építőipari árfelhajtó hatás: Az új építésű ingatlanok felé terelt kereslet újra leterhelheti a kivitelezői kapacitásokat. A megnövekedett megrendelésállomány az építőanyag-árak és a kivitelezői munkadíjak gyorsabb emelkedését hozhatja magával.
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