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Többszáz millió eurós bírságot kapott az oroszoktól a Raiffeisen
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Többszáz millió eurós bírságot kapott az oroszoktól a Raiffeisen

Portfolio
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Újabb, ezúttal 342 millió eurós bírságot szabott ki egy orosz bíróság a Raiffeisen Bank International (RBI) oroszországi leányvállalatára a Rasperia nevű orosz céggel folytatott, a Strabag építőipari vállalathoz kapcsolódó jogvitában.

Az RBI kedden közölte, hogy az orosz bíróság újabb kártérítés megfizetésére kötelezte helyi egységét a Rasperia javára. Az osztrák hitelintézet szóvivője szerint a döntés várható válaszlépés volt arra a bécsi ítéletre, amelyet a múlt hónapban hoztak az uniós szankciós listán szereplő Rasperia ellen.

A bécsi bíróság mulasztási ítéletében mintegy 3,15 milliárd euró kártérítés megfizetésére kötelezte az orosz céget.

A jogvita gyökere egy meghiúsult 2023-as ügyletre nyúlik vissza, amelynek keretében az RBI oroszországi leányvállalata a Rasperia Strabag-részesedését kívánta megvásárolni, az ügyletet azonban szankciós aggályok miatt végül elvetették. Ezt követően egy orosz bíróság 2 milliárd eurós kártérítést ítélt meg a Rasperiának az RBI orosz leányvállalatával szemben, amire válaszul az osztrák anyabank a Rasperia Ausztriában befagyasztott vagyonából próbált kompenzációhoz jutni.

A keddi orosz ítélettel az RBI oroszországi egységével szemben megítélt kártérítés összege tovább emelkedett. A Rasperia egyelőre nem reagált a fejleményekre.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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