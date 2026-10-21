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Az MNB visszavonta egy kis magyar bank engedélyét, elrendelték a végelszámolást
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Az MNB visszavonta egy kis magyar bank engedélyét, elrendelték a végelszámolást

Portfolio
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A Trive Bank tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. Az Országos Betétbiztosítási Alap a törvényes összeghatárig hét munkanapon belül kifizeti a száznál kevesebb betétes követelését. A társaság hitelállománya és hitelezett ügyfeleinek száma is minimális, a pénzügyi piacok stabil, biztonságos működését így nem befolyásolja - írta az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában

visszavonta a Trive Bank Europe Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

A jogszabálynak megfelelően a hitelintézet végelszámolójának a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki. A végelszámolás kezdete a határozat közlésének napja.

Az MNB folyamatos felügyelési tevékenysége során megállapította, hogy a – döntően kis összegű online személyi kölcsönöket kihelyező – intézmény tőkehelyzete a továbbiakban nem teszi lehetővé a piaci működés folytatását.

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A Trive Bank 2 milliárd forint alatti lakossági hitelállománya a hazai bankpiac teljes volumenének jóval kevesebb mint egy tízezrelékét teszi ki. A hiteladósok száma is minimális, így a mostani lépés semmilyen hatással nincs a hazai pénzügyi piacokra. A hitelintézet betéteseinek száma nem éri el a száz főt - jegyezte meg az MNB, majd hozzátette: az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a jogszabály által előírt 7 munkanapon belül – az adott betétes tényleges betétösszegétől függően – akár 100 ezer eurós összeghatárig (jelenlegi árfolyamon több mint 36 millió forintig) fizeti ki a biztosított követeléssel bíró betéteseket a hitelintézeti törvény alapján. Ez a magyar Trive Banktól az OBA-nak átadott információk alapján történik, azt a betéteseknek nem kell kérelmezniük a magyar garanciaintézménynél.

Mint emlékezetes, a felügyelet korábban – bírságot is kiszabó határozatában – kötelezte a bankot, hogy a jövőben mindenkor folyamatosan és teljeskörűen feleljen meg a saját tőkeértékére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, azonban ez a jegybank szerint nem történt meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

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