Megtámadták a hackerek, több ezer ügyfél bizalmas adatai kerültek ki a darkwebre az 1,3 milliárdos ország állami bankjától

Az SBI tájékoztatása alapján az előzetes vizsgálatok
3897 érintett ügyfelet azonosítottak.
A kiszivárgott adatok között nevek, telefonszámok, születési dátumok, e-mail-címek, lakcímek, valamint hitel- és ügyfélazonosítók is találhatók. A bank egy független kiberbiztonsági céget bízott meg az adatszivárgás pontos jellegének és mértékének feltárásával.
A pénzintézet az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ügyfelek számlaegyenlegei teljes biztonságban vannak. Az incidens a várakozások szerint nem gyakorol érdemi hatást a bank alapműködésére, pénzügyi teljesítményére, valamint az üzletmenet folytonosságára.
Az eset különösen kényes időszakban történt, az indiai bankfelügyelet ugyanis az elmúlt években fokozottan sürgette a pénzintézeteket kiberbiztonsági védelmi rendszereik megerősítésére, mivel a pénzügyi szektort célzó fenyegetések száma folyamatosan növekszik.
Forrás: Reuters
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