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Megtámadták a hackerek, több ezer ügyfél bizalmas adatai kerültek ki a darkwebre az 1,3 milliárdos ország állami bankjától
Bank

Megtámadták a hackerek, több ezer ügyfél bizalmas adatai kerültek ki a darkwebre az 1,3 milliárdos ország állami bankjától

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Kibertámadás érte az indiai állami óriásbankot, a State Bank of Indiát (SBI). A pénzintézet szerdai bejelentése szerint csaknem négyezer ügyfél személyes adatai szivárogtak ki a darkwebre.
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Az SBI tájékoztatása alapján az előzetes vizsgálatok

3897 érintett ügyfelet azonosítottak.

A kiszivárgott adatok között nevek, telefonszámok, születési dátumok, e-mail-címek, lakcímek, valamint hitel- és ügyfélazonosítók is találhatók. A bank egy független kiberbiztonsági céget bízott meg az adatszivárgás pontos jellegének és mértékének feltárásával.

A pénzintézet az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ügyfelek számlaegyenlegei teljes biztonságban vannak. Az incidens a várakozások szerint nem gyakorol érdemi hatást a bank alapműködésére, pénzügyi teljesítményére, valamint az üzletmenet folytonosságára.

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Az eset különösen kényes időszakban történt, az indiai bankfelügyelet ugyanis az elmúlt években fokozottan sürgette a pénzintézeteket kiberbiztonsági védelmi rendszereik megerősítésére, mivel a pénzügyi szektort célzó fenyegetések száma folyamatosan növekszik.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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