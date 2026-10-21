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Nagy lépésre készül a belga kormány: teljesen kivonulhatnak a válságban kimentett bankóriásból
Bank

Nagy lépésre készül a belga kormány: teljesen kivonulhatnak a válságban kimentett bankóriásból

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Egyre erősebb a nyomás a belga kormánykoalíción belül, hogy az állam adja el a BNP Paribas francia bankóriásban lévő 5,7 százalékos részesedését, amely a jelenlegi piaci értékelés alapján mintegy 5,4 milliárd eurót ér – jelentette a Bloomberg.

A tranzakció nem a közeljövőben várható, és kormányzati források szerint nem kapcsolódik közvetlenül a jelenleg is zajló, feszült költségvetési tárgyalásokhoz. Bart De Wever miniszterelnök ötpárti koalíciójában ugyanakkor határozott a szándék arra, hogy a folyamatban lévő egyéb privatizációk lezárása után a BNP-részesedés értékesítésére is sor kerüljön.

Belgium a 2008-as globális pénzügyi válság idején vált a BNP Paribas legnagyobb részvényesévé,

amikor a francia nagybank egy állami mentőcsomagot követően átvette az addig legjelentősebb belga pénzügyi szolgáltatónak számító Fortis irányítását. Az érintett minisztériumok és a BNP Paribas szóvivői egyaránt elzárkóztak a nyilatkozattételtől.

A belga kabinet jelenleg a Belfius Bank 20 százalékos pakettjének eladásán dolgozik, amelyet az év végéig tervez lezárni; ez a folyamat már a kötelező érvényű ajánlattételi szakaszban jár. Emellett napirenden szerepel az Ethias biztosító jövője is, beleértve annak informatikai részlegének leválasztását és a Belfiusszal történő esetleges összevonását.

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Jan Jambon pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy nyitott a nem stratégiai állami vagyonelemek értékesítésére. "Megítélésem szerint egy bank tulajdonlása nem az állam alapfeladata" – nyilatkozta júniusban egy parlamenti bizottsági meghallgatáson a Belfius eladása kapcsán.

Az európai bankrészvények árfolyama az elmúlt években jelentősen emelkedett, ami más kormányokat is lépésre ösztönzött. Olaszország a Banca Monte dei Paschi di Sienából, Németország a Commerzbankból, Hollandia pedig az ABN AMRO bankból igyekezett vagy igyekszik csökkenteni az állami részesedést. Belgium számára ugyanakkor nehezítő tényező, hogy az ötpárti koalíció számos kérdésben nehezen jut közös nevezőre, miközben a kabinet éppen azon dolgozik, miként érjen el mintegy 10 milliárd eurónyi megtakarítást 2029-ig.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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