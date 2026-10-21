Új fintech kihívó lép be a magyar piacra, egy év alatt 100 ezer ügyfelet szereznének

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A litván jegybank felügyelete alatt, európai engedéllyel működő szolgáltató belép a magyar piacra.

Michał Bogusławski, a vállalat európai vezérigazgatója szerint a magyar piac komoly lehetőségeket tartogat számukra, amit a fizetési funkciók, valamint a hozzájuk kapcsolódó megtakarítási és védelmi szolgáltatások ötvözésével igyekeznek kiaknázni.

Az alkalmazás alapvetően egy 35 devizát kezelő számlát és bankkártyát biztosít, amellyel a felhasználók utalásokat indíthatnak, devizát válthatnak és nyomon követhetik a kiadásaikat. A cég a különböző felhasználói igényekre szabva egy díjmentes és három fizetős csomagot alakított ki, amelyek ugyanarra a pénzügyi alapra épülnek, de eltérő szintű kiegészítő funkciókat tartalmaznak.

A havidíjmentes alapcsomag a devizaszámlát, a kártyahasználatot, a készpénzfelvételt és a partnerhálózatban elérhető egyes pénzvisszatérítési lehetőségeket foglalja magában. A fizetős szinteken ehhez egyre bővülő vásárlásvédelmi és utazási szolgáltatások társulnak. Ezek közé tartozik például az árkülönbözet-védelem, az elektronikai cikkekre vonatkozó kiterjesztett garancia és a dedikált ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

A magasabb kategóriájú csomagok kifejezetten az utazóknak kínálnak extra megoldásokat, mint például a korlátlan munkanapi devizaváltást, a beépített utasbiztosítást, a poggyász- és járatkésésekhez kapcsolódó kártérítési ügyintézést, valamint a rendezvényjegy-védelmet. A legmagasabb prémium kategória fémkártyát, kiemelt ügyféltámogatást, valós idejű járatkövetést, autóbérlési önrészvédelmet és a járatok késése esetén repülőtéri váróhasználatot is biztosít.