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Új fintech kihívó lép be a magyar piacra, egy év alatt 100 ezer ügyfelet szereznének
Bank

Új fintech kihívó lép be a magyar piacra, egy év alatt 100 ezer ügyfelet szereznének

Portfolio
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A Zen.com globális fintech vállalat elindította lakossági pénzügyi szolgáltatásait Magyarországon. A több mint kétmillió ügyféllel rendelkező cég mobilalkalmazása 35 devizában kínál számlavezetést és fizetési lehetőségeket, amelyeket különféle vásárlási és utazási biztosítások, valamint pénzvisszatérítési lehetőségek egészítenek ki. A vállalat célja, hogy egy éven belül százezer hazai felhasználót szerezzen. November 10-én a bankok és a fintechek versenyéről is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A litván jegybank felügyelete alatt, európai engedéllyel működő szolgáltató belép a magyar piacra.

Michał Bogusławski, a vállalat európai vezérigazgatója szerint a magyar piac komoly lehetőségeket tartogat számukra, amit a fizetési funkciók, valamint a hozzájuk kapcsolódó megtakarítási és védelmi szolgáltatások ötvözésével igyekeznek kiaknázni.

Az alkalmazás alapvetően egy 35 devizát kezelő számlát és bankkártyát biztosít, amellyel a felhasználók utalásokat indíthatnak, devizát válthatnak és nyomon követhetik a kiadásaikat. A cég a különböző felhasználói igényekre szabva egy díjmentes és három fizetős csomagot alakított ki, amelyek ugyanarra a pénzügyi alapra épülnek, de eltérő szintű kiegészítő funkciókat tartalmaznak.

A havidíjmentes alapcsomag a devizaszámlát, a kártyahasználatot, a készpénzfelvételt és a partnerhálózatban elérhető egyes pénzvisszatérítési lehetőségeket foglalja magában. A fizetős szinteken ehhez egyre bővülő vásárlásvédelmi és utazási szolgáltatások társulnak. Ezek közé tartozik például az árkülönbözet-védelem, az elektronikai cikkekre vonatkozó kiterjesztett garancia és a dedikált ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

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A magasabb kategóriájú csomagok kifejezetten az utazóknak kínálnak extra megoldásokat, mint például a korlátlan munkanapi devizaváltást, a beépített utasbiztosítást, a poggyász- és járatkésésekhez kapcsolódó kártérítési ügyintézést, valamint a rendezvényjegy-védelmet. A legmagasabb prémium kategória fémkártyát, kiemelt ügyféltámogatást, valós idejű járatkövetést, autóbérlési önrészvédelmet és a járatok késése esetén repülőtéri váróhasználatot is biztosít.

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Információ és jelentkezés

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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