Válasz Online: Varga Mihály majdnem visszaszerzett 200 milliárdot Matolcsyéktól, de utolsó pillanatban felrúgták a titkos alkut

A Válasz Online ügyészségi dokumentumok alapján számolt be az ügy részleteiről. A kiszivárgott iratok a lap szerint bizonyítják, hogy

az új jegybanki vezetés 2025 nyarán határozott kísérletet tett a Matolcsy-kör kezében lévő, hatalmas vagyonelem visszaszerzésére.

A lap azt írta, a Varga-adminisztráció 2025 júniusában titkos alkut kötött a Matolcsy-strómanként elkönyvelt Száraz Istvánnal annak érdekében, hogy az MBH Bankban lévő 23 százalékos Quartz-részesedés bő fele jegybanki alapítványi kezelésbe kerüljön. Mindez akkori értéken 200 milliárd forintnyi magánvagyon közpénzesítését jelentette volna

A szigorúan titkos műveletben a korábban a Matolcsy család üzleti partnereként ismert Száraz István is együttműködő partnernek bizonyult, a megállapodást azonban egy másik kulcsszereplő végül meghiúsította.

Száraz aláírása ott is volt a megállapodáson, és rákerült (volna) az ívekre a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-t vezérigazgatóként jegyző Valkó Mihály szignója is. Csakhogy a szerződéskötés helyszínén váratlanul megjelent Sándor Tamás ügyvéd, Matolcsy Ádám cégjogásza és lebeszélte Valkót az üzletről – aki a papírokat érvénytelenítette, sőt: a legenda szerint sebtében összetépte.

Matolcsy Ádám végül a lap szerint Mészáros Lőrinc érdekeltségeit választotta a további üzleteléshez: a Quartz a Mészáros-csapatnak adta el a 23 százalékos MBH-részesedést.

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