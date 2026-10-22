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Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank
Bank

Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank

Portfolio
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A brit Barclays 5000 munkahely megszüntetését jelentette be, ami a teljes munkavállalói létszám mintegy 5 százalékát éinti. A leépítés hátterében a mesterséges intelligencia terjedésével elért hatékonyságnövelés áll - számolt be a CNBC.
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A Barclays a harmadik negyedéves gyorsjelentésében közölte, hogy

strukturálisan csökkenti költségbázisát,

így szabadítva fel forrásokat a stratégiai beruházásokra. A pénzintézet tájékoztatása szerint a létszámcsökkentés

  • a szervezeti struktúra egyszerűsítésének, valamint
  • a mesterséges intelligencia nyújtotta technológiai hatékonyságjavulásnak

a következménye. A most bejelentett karcsúsítás elsősorban a háttérfunkciókat és a támogató területeket érinti, beleértve

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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