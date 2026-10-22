Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank

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A Barclays a harmadik negyedéves gyorsjelentésében közölte, hogy

strukturálisan csökkenti költségbázisát,

így szabadítva fel forrásokat a stratégiai beruházásokra. A pénzintézet tájékoztatása szerint a létszámcsökkentés

a szervezeti struktúra egyszerűsítésének, valamint

a mesterséges intelligencia nyújtotta technológiai hatékonyságjavulásnak

a következménye. A most bejelentett karcsúsítás elsősorban a háttérfunkciókat és a támogató területeket érinti, beleértve

A SZOFTVERFEJLESZTŐI POZÍCIÓKAT IS.

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