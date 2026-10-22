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Elestek a bankok, azonnal magyarázatot követelnek a Google-től a pénzügyi szektort megbénító leállás miatt
Bank

Elestek a bankok, azonnal magyarázatot követelnek a Google-től a pénzügyi szektort megbénító leállás miatt

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Az európai pénzügyi felügyeletek magyarázatot várnak a Google-tól, miután a Google Cloud keddi leállása órákra megbénította több nagybank digitális szolgáltatásait, így több millió ügyfél maradt hozzáférés nélkül. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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Az Európai Bankhatóság (EBA) szóvivője a Reutersnek nyilatkozva közölte, hogy a hatóság felvette a kapcsolatot a Google Clouddal.

A felügyelet részletesebb tájékoztatást kért az incidensről, hogy felmérje annak következményeit és az uniós pénzügyi intézményekre gyakorolt lehetséges hatásait.

Az Alphabet tulajdonában lévő Google tájékoztatása szerint a többórás szolgáltatáskiesést egy londoni adatközpontban bekövetkezett áramellátási hiba okozta, amely az egész európai ügyfélkört kiszolgáló hálózatot érintette. A leállás többek között a Revolut, a Lloyds és a HSBC szolgáltatásaira is kihatott. A mintegy 13 millió brit ügyféllel rendelkező Revolutnál a bejelentkezéstől a kártyás fizetéseken át a készpénzfelvételig számos funkció elérhetetlenné vált. A fintechcég közleményében jelezte, hogy az ügyfelek pénze és adatai mindvégig biztonságban voltak, ugyanakkor felülvizsgálják az esetet, hogy a jövőben csökkentsék a harmadik felektől eredő fennakadások kockázatát.

A leállás egyben az első komolyabb próbatétele azoknak az új európai szabályozásoknak, amelyek a pénzügyi szektor számára kritikus technológiai szolgáltatók – köztük a felhőszolgáltatók – működési ellenállóképességének erősítését célozzák. Az Európai Unió tavaly 19 technológiai vállalatot jelölt ki a pénzügyi szektor szempontjából kritikus szolgáltatóként, ezzel először vonva őket három pénzügyi felügyeleti szerv – köztük az EBA – közvetlen, közös felügyelete alá. Nagy-Britannia hasonló lépéseket tett négy felhőszolgáltatóval kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy egyetlen nagy szolgáltató kiesése egyszerre több pénzügyi intézményt is megbéníthat. A Google Cloud mindkét szabályozási keretrendszer hatálya alá tartozik.

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Nagy-Britanniában a parlament pénzügyi bizottsága írásban fordult a brit jegybankhoz (Bank of England) és a Pénzügyi Magatartási Hatósághoz (FCA), tájékoztatást kérve a felügyeleti szervek válaszlépéseiről, a fennakadás mértékéről és az esetleges pénzügyi károkról. Az FCA közölte, hogy már felvette a kapcsolatot a Google-lal. A brit szabályozás értelmében a kritikus szolgáltatónak minősülő cégeknek – amilyen a Google Cloud is – a súlyos üzemzavarokat haladéktalanul jelenteniük kell az FCA és a jegybank felé. A brit előírások szerint ugyanakkor a bankok végső soron maguk felelnek az ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatásokért még akkor is, ha azok külső felhőszolgáltatókra támaszkodnak.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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