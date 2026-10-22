Idegen AI-ügynökök szállták meg az ügyfélszámlákat, riadót fújtak az amerikai bankok

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A Morgan Stanley, a Bank of America, a JPMorgan, a Wells Fargo és más nagybankok egyaránt versenyt futnak az idővel, hogy megfékezzék azAI-ügynökök fakadó kockázatokat. Az Axios értesülései szerint

több pénzintézet is tudomást szerzett illetéktelen hozzáférésekről.

Jellemzően olyan esetekről van szó, amikor egy ügynök a felhasználó engedélyével és bejelentkezési adataival lép be a bankszámlára. Ez azonban ütközik a legtöbb bank üzletszabályzatával, amely előírja, hogy kizárólag maga az ügyfél jelentkezhet be a saját fiókjába.

A banki felsővezetők különösen attól tartanak, hogy az ügynökökök visszaélhetnek a lehetőséggel, amennyiben a felhasználóktól vásárlási jogosultságot vagy pénzmozgatási felhatalmazást kaptak. Egyes pénzintézeteknél már olyan eseteket is észleltek, amikor az ágensek

ügyfélszolgálati call centereket kerestek meg, vagy a felhasználói utasításoktól látszólag függetlenül hajtottak végre műveleteket.

Az egyik banki vezető egyenesen ijesztőnek nevezte a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a szektorban súlyos aggodalmat keltenek az ügyfélszámlákhoz hozzáférő és önálló pénzügyi döntéseket hozó ügynökök. Mindez több nagybankot arra késztetett, hogy korlátozza a külső AI-ágensek hozzáférését.

A Morgan Stanley már megkezdte a harmadik féltől származó ágensek letiltását, és a JPMorgan, a Bank of America, valamint a Citi is hasonló lépésekre készül.

A bankok többsége ugyanakkor nyitott arra – vagy már el is indult ebbe az irányba –, hogy csupán olvasási jogosultságot biztosítson az ügynököknek. Ebben az esetben a szoftverek megtekinthetnék az ügyféladatokat, de tranzakciókat nem indíthatnának. Hasonló hozzáféréssel már most is rendelkeznek egyes pénzügyi alkalmazások, mint például a Quicken nevű költségvetés-tervező program. Az iparági szereplők elismerik, hogy kompromisszumos megoldást kell találniuk, hiszen az ügyfelek a jövőben várhatóan egyre szélesebb körben szeretnék majd használni ezeket az eszközöket, jelenleg azonban még túl magasnak tartják a kockázatokat.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a pénzintézetek többsége jelenleg nem tudja megbízhatóan megkülönböztetni, hogy egy adott számlaművelet mögött valóban a felhasználó áll-e, vagy egy ágens cselekszik önállóan. Ez a technikai korlát teszi a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését az amerikai pénzügyi szektor egyik legsúlyosabb biztonsági kihívásává.

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