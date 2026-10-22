Idegen AI-ügynökök szállták meg az ügyfélszámlákat, riadót fújtak az amerikai bankok

A Morgan Stanley, a Bank of America, a JPMorgan, a Wells Fargo és más nagybankok egyaránt versenyt futnak az idővel, hogy megfékezzék azAI-ügynökök fakadó kockázatokat. Az Axios értesülései szerint
több pénzintézet is tudomást szerzett illetéktelen hozzáférésekről.
Jellemzően olyan esetekről van szó, amikor egy ügynök a felhasználó engedélyével és bejelentkezési adataival lép be a bankszámlára. Ez azonban ütközik a legtöbb bank üzletszabályzatával, amely előírja, hogy kizárólag maga az ügyfél jelentkezhet be a saját fiókjába.
A banki felsővezetők különösen attól tartanak, hogy az ügynökökök visszaélhetnek a lehetőséggel, amennyiben a felhasználóktól vásárlási jogosultságot vagy pénzmozgatási felhatalmazást kaptak. Egyes pénzintézeteknél már olyan eseteket is észleltek, amikor az ágensek
ügyfélszolgálati call centereket kerestek meg, vagy a felhasználói utasításoktól látszólag függetlenül hajtottak végre műveleteket.
Az egyik banki vezető egyenesen ijesztőnek nevezte a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a szektorban súlyos aggodalmat keltenek az ügyfélszámlákhoz hozzáférő és önálló pénzügyi döntéseket hozó ügynökök. Mindez több nagybankot arra késztetett, hogy korlátozza a külső AI-ágensek hozzáférését.
A Morgan Stanley már megkezdte a harmadik féltől származó ágensek letiltását, és a JPMorgan, a Bank of America, valamint a Citi is hasonló lépésekre készül.
A bankok többsége ugyanakkor nyitott arra – vagy már el is indult ebbe az irányba –, hogy csupán olvasási jogosultságot biztosítson az ügynököknek. Ebben az esetben a szoftverek megtekinthetnék az ügyféladatokat, de tranzakciókat nem indíthatnának. Hasonló hozzáféréssel már most is rendelkeznek egyes pénzügyi alkalmazások, mint például a Quicken nevű költségvetés-tervező program. Az iparági szereplők elismerik, hogy kompromisszumos megoldást kell találniuk, hiszen az ügyfelek a jövőben várhatóan egyre szélesebb körben szeretnék majd használni ezeket az eszközöket, jelenleg azonban még túl magasnak tartják a kockázatokat.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a pénzintézetek többsége jelenleg nem tudja megbízhatóan megkülönböztetni, hogy egy adott számlaművelet mögött valóban a felhasználó áll-e, vagy egy ágens cselekszik önállóan. Ez a technikai korlát teszi a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését az amerikai pénzügyi szektor egyik legsúlyosabb biztonsági kihívásává.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Folytatódik a kármentesítés előkészítése az egykori óbudai gázgyár területén
Döntött az Alkotmánybíróság.
Idegen AI-ügynökök szállták meg az ügyfélszámlákat, riadót fújtak az amerikai bankok
Többségük nem tudja megállapítani, egy-egy számlaművelet mögött valóban az ügyfél áll-e.
Michael Koplovsky: Európa lehet az új globális kereskedelmi rend zászlóvivője
A korábbi magas rangú amerikai diplomata a vámháborúk realitását és következményeit tekintette át.
Fenntarthatóság nélkül nincs jövőnk - A jó vállalati példákat ösztönzi a Green Awards
Videóinterjú a Green Awards céljairól.
Ennyit a szankciókról: Moszkva röhöghet a markába – Amerika jól bevásárolt
Működik a "belarusz modell."
Leépítések kezdődtek az iváncsai akkumulátorgyárban
Azonnal egyeztetést követel a helyu érdekképviselet.
Átveszi a hatalmat a mesterséges intelligencia a befektetéskezelésben?
Vannak jó példák az alkalmazására.
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?
Milyen gyakori ez?