Iráni bankot kapcsoltak le Németországban

A BaFin német pénzügyi felügyelet csütörtökön bejelentette, hogy a szankciók nyomán visszavonta az iráni Bank Saderat hamburgi fiókjának működési engedélyét, és elrendelte a pénzintézet felszámolását - írja a Reuters.

Rövid időn belül ez már a második iráni bankot érintő hatósági intézkedés, miután a BaFin szeptemberben az állami tulajdonú Bank Sepah németországi fiókját is fizetésképtelennek nyilvánította.

A felügyelet közlése szerint a Bank Saderat engedélyét valójában már tavaly bevonták, miután a pénzintézet megsértette a jogszabályi előírásokat, és nem orvosolta a hatóság által feltárt hiányosságokat.

A hamburgi bíróság a múlt hónapban felszámolóbiztost jelölt ki a bank élére. "Ennek eredményeként az intézmény a továbbiakban nem végezhet banki tevékenységet" – közölte a BaFin. A pénzintézet 13 alkalmazottat foglalkoztatott, eszközállománya pedig 62,4 millió eurót tett ki.

Forrás: Reuters

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