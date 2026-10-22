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Iráni bankot kapcsoltak le Németországban
Bank

Iráni bankot kapcsoltak le Németországban

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A BaFin német pénzügyi felügyelet csütörtökön bejelentette, hogy a szankciók nyomán visszavonta az iráni Bank Saderat hamburgi fiókjának működési engedélyét, és elrendelte a pénzintézet felszámolását - írja a Reuters.

Rövid időn belül ez már a második iráni bankot érintő hatósági intézkedés, miután a BaFin szeptemberben az állami tulajdonú Bank Sepah németországi fiókját is fizetésképtelennek nyilvánította.

A felügyelet közlése szerint a Bank Saderat engedélyét valójában már tavaly bevonták, miután a pénzintézet megsértette a jogszabályi előírásokat, és nem orvosolta a hatóság által feltárt hiányosságokat.

A hamburgi bíróság a múlt hónapban felszámolóbiztost jelölt ki a bank élére. "Ennek eredményeként az intézmény a továbbiakban nem végezhet banki tevékenységet" – közölte a BaFin. A pénzintézet 13 alkalmazottat foglalkoztatott, eszközállománya pedig 62,4 millió eurót tett ki.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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