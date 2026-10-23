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Saját kínai értékpapír-társaság létrehozására kapott engedélyt a Citi

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Engedélyt kapott a Citi a kínai értékpapír-felügyelettől egy teljes egészében saját tulajdonú értékpapír-társaság létrehozására – közölte a bank. A sanghaji székhelyű Citigroup Securities (China) Company Limited brókeri, értékpapír-jegyzési, kutatási és saját számlás kereskedési szolgáltatásokat nyújthat majd belföldi és nemzetközi ügyfeleknek.

A China Securities Regulatory Commission jóváhagyása alapján létrejövő társaság, a Citigroup Securities (China) Company Limited, röviden CSCCL, a Citi kínai onshore jelenlétének bővítését szolgálja. A társaság részvénybrókeri szolgáltatásokat, értékpapír-kibocsátások jegyzését, értékpapír-kutatást, befektetési tanácsadást, valamint helyi részvényekkel, kötvényekkel, alapokkal és más pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kereskedési szolgáltatásokat kínálhat.

A Citi közlése szerint a működés megkezdése előtt még le kell zárni a társaság létrehozásához szükséges törvényi és szabályozói eljárásokat.

A Citi 1902 óta van jelen Kínában, és a közlemény szerint a Fortune 500 vállalatok Kínában működő szereplőinek 70 százalékát kiszolgálja. Emellett több száz nagy helyi vállalati és állami ügyféllel dolgozik együtt vállalati és befektetési banki üzletágán keresztül, valamint középvállalatokat is kiszolgál kereskedelmi banki tevékenysége révén.

A bank szerint az új értékpapír-engedély az offshore képességeket egészíti ki onshore szolgáltatásokkal. A Citi közlése alapján kínai ügyfelei az év eddigi részében több mint 40 milliárd dollár értékben vontak be forrást a globális tőkepiacokon a bank közreműködésével.

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Wenjie Zhang, a Citi kínai országvezetője és banki üzletágának vezetője szerint az értékpapír-társaság fontos része lesz a Citi kínai stratégiájának. Hozzátette: a bank helyi csapatot épít, és globális hálózatára támaszkodva kívánja támogatni a kínai belföldi tőkepiac fejlődését.

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