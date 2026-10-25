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Új ember érkezett az állami bankokhoz
Bank

Új ember érkezett az állami bankokhoz

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Herczku György miniszteri biztosként segíti az MFB, az Exim és a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó további pénzügyi intézmények működésének összehangolását – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kinevezés október 16-tól két évre szól, Herczku feladata az állami bankok stratégiáinak, üzleti terveinek és fejlesztéseinek koordinálása lesz.

A miniszteri biztos figyelemmel kíséri az érintett pénzügyi intézmények működését, stratégiai célkitűzéseit, üzleti terveit és fejlesztési programjait, ezekről pedig rendszeresen tájékoztatja a minisztert. Feladatai közé tartozik a minisztérium szervezeti egységei és a pénzügyi intézmények közötti együttműködés, valamint az egységes szakmai álláspont kialakításának elősegítése is.

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Herczku részt vesz a pénzügyi intézményeket érintő kormányzati, szakpolitikai és jogalkotási kezdeményezések előkészítésében, valamint nyomon követi azok végrehajtását. Közreműködik a tulajdonosi döntések előkészítésében is, ami vezetői kinevezéseket, stratégiai fejlesztéseket, tőkeműveleteket és más jelentős üzleti döntéseket is érinthet.

Elsődleges feladata, hogy az állami bankok stratégiái, üzleti tervei és fejlesztései egységes rendszerré álljanak össze

– írta Kapitány István. A miniszter szerint az MFB-nek, az Eximnek és a tárca portfóliójába tartozó többi pénzintézetnek a gazdasági növekedés és a magyar vállalkozások erősítését kell támogatnia.

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Herczku György vállalati pénzügyi, tőkepiaci és tranzakciós tanácsadási területen szerzett tapasztalatot. Pályafutását az Arthur Andersennél kezdte, majd a MAVA-nál és Londonban a Dresdner Kleinwort Wassersteinnél dolgozott. Később a KBC Securities Corporate Finance igazgatójaként vállalatfelvásárlásokkal, értékesítésekkel és tőkeemelésekkel foglalkozott, Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban is vezetett tranzakciókat. A Budapesti Értéktőzsde felügyelőbizottságának is tagja volt.

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