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Átalakítják az MFB Pontok hálózatát, újabb bankoknál lesznek elérhetők az uniós hitelek
Bank

Átalakítják az MFB Pontok hálózatát, újabb bankoknál lesznek elérhetők az uniós hitelek

Portfolio
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Eddig csak az OTP, az MBH és a Gránit Bank vett részt a kamatmentes uniós hitelek közvetítésében kulcsszerepet játszó MFB Pontok működtetésében. Ezt a kört azonban kibővítené a bankok szélesebb körére a Magyar Fejlesztési Bank – derült ki az állami bank közleményéből.

Az MFB újabb bankfiókok bevonásával hozná még közelebb az uniós forrásokat a vállalkozásokhoz és a magánszemélyekhez. A jelenleg 431 lakossági és vállalati egységből álló, 2016 óta működő

MFB Pont Plusz hálózat bővítéséről már zajlanak az egyeztetések a kereskedelmi bankokkal

– közölte az állami bank. Mint írták, a folyamatban lévő egyeztetések azt mutatják, hogy a bővítési szándék a hálózatban már részt vevő pénzintézeteknél és az újonnan csatlakozni szándékozó partnerbankok között is kedvező fogadtatásra talál.

A cél: több elérési pont, könnyebb ügyintézés, vonzóbb finanszírozási lehetőségek.

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Az MFB két héttel ezelőtti bejelentése szerint az új kormány alatt Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok (Ganz nullás hitelek) márkanéven érhetők el az Orbán-kormánytól átvett, az MFB-nél még nyitott uniós hitelprogramok. A konstrukciók széles körű beruházási célokra vehetők igénybe 0 százalékos kamattal és banki költségektől mentesen:

  • A KKV Technológia Plusz Hitelprogramok keretében a vállalkozások 5-150 millió forintot igényelhetnek technológiai megújulást eredményező eszközbeszerzésre, infrastrukturális beruházásra, elektromos járművek beszerzésére, infokommunikációs technológiák, szoftverek és digitális rendszerek bevezetésére, megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák alkalmazására (például napelemek, hőszivattyúk telepítésére). A programok a kezdő vállalkozások számára is lehetőséget biztosítanak, akár 25 millió forintos hitelösszegig.
  • A Nemzeti Bajnokok program a komplexebb, 150 millió forint - 1 milliárd forintos összértékű beruházások megvalósítását támogatja. Előnye, hogy az igényelt hitel akár 45 százaléka vissza nem térítendő támogatásként is igényelhető, azaz vissza sem kell fizetni az elvárt feltételek teljesítése esetén. A konstrukció kísérleti fejlesztések megvalósítására is lehetőséget nyújt.

Ami az új, friss uniós forrásokból elindítandó hitelprogramokat illeti, ezekről Gerendás János, az MFB vezérigazgatója beszélt nemrég a Portfolio-nak adott interjújában:

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Ezeket az új PROGRAMOKAT KAMATTÁMOGATÁS NÉLKÜL INDÍTHATJÁK EL A JÖVŐ ÉV ELSŐ NEGYEDÉVÉBEN,

a kereskedelmi bankokkal együttműködve, refinanszírozási formában, vagyis az MFB Pontokon eddig kihelyezett hitelektől eltérő módon.  

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