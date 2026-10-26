Átalakítják az MFB Pontok hálózatát, újabb bankoknál lesznek elérhetők az uniós hitelek

Eddig csak az OTP, az MBH és a Gránit Bank vett részt a kamatmentes uniós hitelek közvetítésében kulcsszerepet játszó MFB Pontok működtetésében. Ezt a kört azonban kibővítené a bankok szélesebb körére a Magyar Fejlesztési Bank – derült ki az állami bank közleményéből.

Az MFB újabb bankfiókok bevonásával hozná még közelebb az uniós forrásokat a vállalkozásokhoz és a magánszemélyekhez. A jelenleg 431 lakossági és vállalati egységből álló, 2016 óta működő

MFB Pont Plusz hálózat bővítéséről már zajlanak az egyeztetések a kereskedelmi bankokkal

– közölte az állami bank. Mint írták, a folyamatban lévő egyeztetések azt mutatják, hogy a bővítési szándék a hálózatban már részt vevő pénzintézeteknél és az újonnan csatlakozni szándékozó partnerbankok között is kedvező fogadtatásra talál.

A cél: több elérési pont, könnyebb ügyintézés, vonzóbb finanszírozási lehetőségek.

Az MFB két héttel ezelőtti bejelentése szerint az új kormány alatt Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok (Ganz nullás hitelek) márkanéven érhetők el az Orbán-kormánytól átvett, az MFB-nél még nyitott uniós hitelprogramok. A konstrukciók széles körű beruházási célokra vehetők igénybe 0 százalékos kamattal és banki költségektől mentesen:

A KKV Technológia Plusz Hitelprogramok keretében a vállalkozások 5-150 millió forintot igényelhetnek technológiai megújulást eredményező eszközbeszerzésre, infrastrukturális beruházásra, elektromos járművek beszerzésére, infokommunikációs technológiák, szoftverek és digitális rendszerek bevezetésére, megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák alkalmazására (például napelemek, hőszivattyúk telepítésére). A programok a kezdő vállalkozások számára is lehetőséget biztosítanak, akár 25 millió forintos hitelösszegig.

keretében a vállalkozások 5-150 millió forintot igényelhetnek technológiai megújulást eredményező eszközbeszerzésre, infrastrukturális beruházásra, elektromos járművek beszerzésére, infokommunikációs technológiák, szoftverek és digitális rendszerek bevezetésére, megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák alkalmazására (például napelemek, hőszivattyúk telepítésére). A programok a kezdő vállalkozások számára is lehetőséget biztosítanak, akár 25 millió forintos hitelösszegig. A Nemzeti Bajnokok program a komplexebb, 150 millió forint - 1 milliárd forintos összértékű beruházások megvalósítását támogatja. Előnye, hogy az igényelt hitel akár 45 százaléka vissza nem térítendő támogatásként is igényelhető, azaz vissza sem kell fizetni az elvárt feltételek teljesítése esetén. A konstrukció kísérleti fejlesztések megvalósítására is lehetőséget nyújt.

Ami az új, friss uniós forrásokból elindítandó hitelprogramokat illeti, ezekről Gerendás János, az MFB vezérigazgatója beszélt nemrég a Portfolio-nak adott interjújában:

Ezeket az új PROGRAMOKAT KAMATTÁMOGATÁS NÉLKÜL INDÍTHATJÁK EL A JÖVŐ ÉV ELSŐ NEGYEDÉVÉBEN,

a kereskedelmi bankokkal együttműködve, refinanszírozási formában, vagyis az MFB Pontokon eddig kihelyezett hitelektől eltérő módon.