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Babaváró hitelek: hat napja maradt a Tisza-kormánynak, még mindig nincs jogszabály
Bank

Babaváró hitelek: hat napja maradt a Tisza-kormánynak, még mindig nincs jogszabály

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A babaváró hitel, a CSOK, a falusi CSOK és a rezsicsökkentés szabályain nem változtat a 2027-es költségvetés – jelentette ki egy hete a parlamentben a miniszterelnök. Arról viszont nem beszélt Magyar Péter, mi lesz azzal a gyermekvállalást nem teljesítő csaknem 30 ezer házaspárral, akik számára november 1-jén, vagyis most vasárnap lejár a kétszer is meghosszabbított határidő. Még mindig nem jelent meg a helyzetüket rendező jogszabály sem.

Csaknem 30 ezer fiatal házaspár várja, mi lesz a babaváró hitelével november 1-jétől. Ők azok, akik az első 5 évben nem tudták teljesíteni a gyermekvállalási feltételt, majd

  • a Fidesz-kormánytól 2 éves,
  • a Tisza-kormánytól további 4 hónapos moratóriumot kaptak erre.

Bizonytalanságban vannak ezzel kapcsolatban egyelőre a bankok is. A kétszeri moratórium az érintettek többsége számára nemcsak a probléma elodázását jelentette, hanem a tartozásukat is tovább növelte, ugyanis

a már igénybe vett kamattámogatást vissza kellene fizetniük, és ez a második 5 évben a magasabb hozamkörnyezet miatt magasabb kamat mellet ketyegett már tovább.

A kamattámogatás mértékét ugyanis 5 évente kell újra meghatározni a rendelet alapján. Ha nem lépne a Tisza-kormány a következő két hétben, akkor akár 3,9 millió forintnyi kamattámogatást kellene február végéig visszafizetniük, és ez nem minden, ugyanis a kamattámogatást a jövőre vonatkozóan is elveszítenék. Emiatt 13 éves hátralévő futamidővel számolva

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