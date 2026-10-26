Friss részletek a Wekerle-programokról: bejelentést tesz a kormány

A Tisza-kormány kedden jelenti be a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Program, a Wekerle+ hitel, lakástakarék és felújítási program részleteit, a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatóról a Portfolio élőben tudósít.

Meghívót kapott a Portfolio szerkesztősége "a 2027. évi költségvetés egyéb részleteiről" szóló sajtótájékoztatóra. Az eseményen a meghívó szerint

részt vesz Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, illetve Kármán András pénzügyminiszter is.

A sajtótájékoztatót kedden 11 órától tartják, az eseményről a Portfolio tervei szerint élőben tudósít.

A sajtótájékoztató tervezett témái:

Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Program

Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel, illetve Wekerle+ Lakástakarék

Wekerle+ Felújítási Támogatás és Hitel.

A miniszterelnök múlt hétfői parlamenti beszédében elhangzottak szerint 2027-ben elindítják a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Programot, amelynek keretében már az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására. A következő három évben összesen 550 millió euró uniós forrást terveznek bevonni, amelyhez a kormány várakozásai szerint legalább ugyanekkora összegű banki és piaci finanszírozás társulhat. A miniszterelnök szerint a több százmilliárd forintos program már a teljes lakáspiacra érdemi hatást gyakorolhat, és jelentősen növelheti a megfizethető lakások kínálatát.

Ezen kívül bejelentette azt is a miniszterelnök, hogy

Wekerle Plusz néven új kamattámogatott hitelt vezetnek be az Otthon Start helyett, az elsőlakás-szerzők számára célzottabbá téve a programot, és használt lakások esetében 5%-ra emelve a kamatot,

az Otthon Start helyett, az elsőlakás-szerzők számára célzottabbá téve a programot, és használt lakások esetében 5%-ra emelve a kamatot, visszahozzák a lakás-takarékpénztárak állami támogatását 10 és 20 százalékos sávos kulcs mellett,

10 és 20 százalékos sávos kulcs mellett, felélesztik a lakásfelújítási programot is 30%-os energiamegtakarítás elvárásával, akár 7,5 millió forint állami támogatás igénybevételének lehetőségével.

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