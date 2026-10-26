Hazai pályán támad a bankokra a Revolut, személyi hitelt kínálnak Londonban, és ez még csak az első lépés

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A lépéssel a társaság túllép az eddigi fizetési és előfizetési termékein, és közvetlenebb versenybe száll a NatWest, a Lloyds, a Barclays, a Santander brit leányvállalata, valamint a HSBC hitelezési üzletágával. Francesca Carlesi, a Revolut brit vezérigazgatója a Reutersnek elmondta, hogy céljuk szerint a Revolut a mindennapi költési alkalmazásból az ügyfelek elsődleges bankjává válik az Egyesült Királyságban. Hozzátette,

a közeljövőben hitelkártyák kibocsátását is tervezi a társaság.

A 2015-ben alapított, londoni székhelyű Revolut mára több mint 80 millió ügyfelet szolgál ki világszerte, zártkörű piaci értékeltsége pedig eléri a 115 milliárd dollárt. Ez meghaladja olyan tőzsdén jegyzett versenytársak piaci kapitalizációját, mint a Barclays vagy a NatWest. Ennek ellenére továbbra is kérdéses, hogy a cég képes-e fenntartani robbanásszerű növekedését, mivel az egy ügyfélre jutó bevétele és az elsődleges bankszámlaként használók aránya jelentősen elmarad a hagyományos bankokétól.

Az Egyesült Királyságban a hiteleket kezdetben óvatosan, egy szűkebb ügyfélkörnek kínálják, majd fokozatosan terjesztik ki a 14 milliós brit felhasználói bázisra. A hitelösszegek 2000 és 25 000 font között mozognak, 6,9 és 29,3 százalék közötti kamatláb mellett. Mivel a Revolut nem rendelkezik a hagyományos bankok évtizedes ügyféladataival, a hitelbírálatot külső adatszolgáltatóktól vásárolt információkkal egészíti ki.

A cég hosszabb távon értékpapírosítással tervezi tehermentesíteni a mérlegét a hitelkockázat jelentős részétől, a hitel-betét arányát pedig 6 százalék körül kívánja tartani, ami jóval alacsonyabb az iparági átlagnál. Carlesi azt is jelezte, hogy a Revolut idővel a rendkívül éles versenyt hozó

brit jelzáloghitel-piacra is be kíván lépni.

A Revolut gyors terjeszkedése egyébként felügyeleti aggályokat is felvet, hiszen a litván jegybank 2025-ben rekordösszegű, 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra a tranzakciófigyelési rendszerek hiányosságai miatt.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio