10°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Szép csendben családok tízezreitől vesz el egymilliót a Tisza-kormány, nem lesznek boldogok a lakáshitelesek
Hetekről percekre rövidítette le a vállalati hitelbírálatot a mesterséges intelligencia
Bank

Hetekről percekre rövidítette le a vállalati hitelbírálatot a mesterséges intelligencia

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Deutsche Bank mesterséges intelligencia segítségével gyorsítja fel a hitelbírálati döntéseket, így a kisebb vállalati ügyfeleknél a korábban hetekig tartó folyamat mára percekre rövidült – közölte Marie-Jeanne Deverdun, a pénzintézet idén kinevezett technológiai igazgatósági tagja - írta meg a Reuters.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A nyáron élesített projekt a multinacionális vállalatoknak nyújtott hitelek esetében is hónapokról hetekre rövidíti a döntési időt. "

A kisebb vállalatoknál, amelyek felépítése és jogi struktúrája kevésbé összetett, hetekről percekre csökkent az átfutási idő

– mondta Deverdun a hírügynökségnek adott interjúban.

A német nagybank egy ADA nevű belső mesterségesintelligencia-platformot épített ki – a számítástechnika úttörőjéről, Ada Lovelace-ről elnevezve –, amelyen AI-ügynököket fejleszt, felügyel és irányít. A rendszer lehetővé teszi az ügynökök tevékenységének nyomon követését, a kockázatkezelést, valamint az AI-modellek közötti váltást a technológia fejlődésével párhuzamosan. Deverdun szerint a bank már egy olyan "ügynökalapú gazdaságra" készül, amelyben

Még több Bank

Szép csendben családok tízezreitől vesz el egymilliót a Tisza-kormány, nem lesznek boldogok a lakáshitelesek

Friss részletek a Wekerle-programokról: bejelentést tesz a kormány

Átalakítják az MFB Pontok hálózatát, újabb bankoknál lesznek elérhetők az uniós hitelek

saját AI-ügynökei közvetlenül az ügyfelek ügynökeivel lépnek interakcióba.

A technológiai vezető ugyanakkor kiemelte, hogy a kiberkockázatok kezelése a legfőbb prioritása.

Nagyon komolyan figyeljük a vitát arról, hogy azAI-fejlesztés túl gyorsan halad-e. Ezek jogos aggályok, és jelentős erőforrásokat fordítunk a bank védelmére az új technológiákból fakadó fenyegetésekkel szemben

– tette hozzá. A bankfelügyeletek világszerte fokozzák erőfeszítéseiket az AI-jal kapcsolatos kockázatok megfékezésére, miközben a pénzintézetek versenyeznek a technológia bevezetéséért.

A Deutsche Bank 2026 és 2028 között több mint 2,5 milliárd eurónyi további technológiai beruházást tervez. Az iparágban eközben más szereplők is jelentős lépéseket tesznek: a brit Barclays a múlt héten közölte, hogy az AI bevezetésének köszönhetően mintegy ötezer munkahelyet szüntet meg idén, a Citigroup pedig arról számolt be, hogy a technológia révén akár 40 százalékkal gyorsabban és olcsóbban fejleszt termékeket.

Kapcsolódó cikkünk

Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank

A nagy amerikai bankok ugyanakkor elkezdték blokkolni a harmadik féltől származóAI-ügynökök hozzáférését az ügyfélszámlákhoz, attól tartva, hogy a fejlett AI-ügynökök veszélyt jelenthetnek a bankrendszerre.

Kapcsolódó cikkünk

Idegen AI-ügynökök szállták meg az ügyfélszámlákat, riadót fújtak az amerikai bankok

A Deutsche Bank emellett továbbra is dolgozik legacy informatikai rendszereinek egyszerűsítésén. A bank korábbi vezetése még 2015-ben ismerte el, hogy rendszerei "

széttöredezettek, nehézkesek és túl gyakran egyszerűen összeférhetetlenek egymással.

Az ukrajnai háború kitörése után a banknak a technológiai munkatársait is ki kellett vonnia Oroszországból, ami tovább bonyolította a helyzetet, bár az utóbbi időben már eredményekről számoltak be a konszolidáció terén.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága
Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Friss részletek a Wekerle-programokról: bejelentést tesz a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility