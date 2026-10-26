Hetekről percekre rövidítette le a vállalati hitelbírálatot a mesterséges intelligencia

A nyáron élesített projekt a multinacionális vállalatoknak nyújtott hitelek esetében is hónapokról hetekre rövidíti a döntési időt. "
A kisebb vállalatoknál, amelyek felépítése és jogi struktúrája kevésbé összetett, hetekről percekre csökkent az átfutási idő
– mondta Deverdun a hírügynökségnek adott interjúban.
A német nagybank egy ADA nevű belső mesterségesintelligencia-platformot épített ki – a számítástechnika úttörőjéről, Ada Lovelace-ről elnevezve –, amelyen AI-ügynököket fejleszt, felügyel és irányít. A rendszer lehetővé teszi az ügynökök tevékenységének nyomon követését, a kockázatkezelést, valamint az AI-modellek közötti váltást a technológia fejlődésével párhuzamosan. Deverdun szerint a bank már egy olyan "ügynökalapú gazdaságra" készül, amelyben
saját AI-ügynökei közvetlenül az ügyfelek ügynökeivel lépnek interakcióba.
A technológiai vezető ugyanakkor kiemelte, hogy a kiberkockázatok kezelése a legfőbb prioritása.
Nagyon komolyan figyeljük a vitát arról, hogy azAI-fejlesztés túl gyorsan halad-e. Ezek jogos aggályok, és jelentős erőforrásokat fordítunk a bank védelmére az új technológiákból fakadó fenyegetésekkel szemben
– tette hozzá. A bankfelügyeletek világszerte fokozzák erőfeszítéseiket az AI-jal kapcsolatos kockázatok megfékezésére, miközben a pénzintézetek versenyeznek a technológia bevezetéséért.
A Deutsche Bank 2026 és 2028 között több mint 2,5 milliárd eurónyi további technológiai beruházást tervez. Az iparágban eközben más szereplők is jelentős lépéseket tesznek: a brit Barclays a múlt héten közölte, hogy az AI bevezetésének köszönhetően mintegy ötezer munkahelyet szüntet meg idén, a Citigroup pedig arról számolt be, hogy a technológia révén akár 40 százalékkal gyorsabban és olcsóbban fejleszt termékeket.
A nagy amerikai bankok ugyanakkor elkezdték blokkolni a harmadik féltől származóAI-ügynökök hozzáférését az ügyfélszámlákhoz, attól tartva, hogy a fejlett AI-ügynökök veszélyt jelenthetnek a bankrendszerre.
A Deutsche Bank emellett továbbra is dolgozik legacy informatikai rendszereinek egyszerűsítésén. A bank korábbi vezetése még 2015-ben ismerte el, hogy rendszerei "
széttöredezettek, nehézkesek és túl gyakran egyszerűen összeférhetetlenek egymással.
Az ukrajnai háború kitörése után a banknak a technológiai munkatársait is ki kellett vonnia Oroszországból, ami tovább bonyolította a helyzetet, bár az utóbbi időben már eredményekről számoltak be a konszolidáció terén.
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