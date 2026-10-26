12°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a pénzintézeteknél: beérték a nyugati versenytársakat a régiós bankok
Bank

Váratlan fordulat a pénzintézeteknél: beérték a nyugati versenytársakat a régiós bankok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kelet-közép-európai régió bankjai, köztük a magyar pénzintézetek már kiterjedten alkalmazzák a mesterséges intelligenciát (MI), elsősorban az ügyfélkapcsolatok és a termékfejlesztés területén – derül ki a Visa legújabb felméréséből. Bár a technológiát jelenleg leginkább a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére használják, a jövőben a hangsúly a hitelezésre, a csalásmegelőzésre és a közvetlen ügyfélélmény javítására tolódhat át. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A tizenhét európai országot, köztük nyolc régiós piacot vizsgáló kutatás rámutatott, hogy

a kelet-közép-európai pénzintézetek bizonyos területeken már behozták, sőt esetenként meg is előzték nyugat-európai versenytársaikat.

Az ügyfélkapcsolatok kezelésében a megkérdezett régiós bankok 77 százaléka, míg a termékfejlesztésben 71 százalékuk támaszkodik mesterséges intelligenciára. Ezek az arányok megegyeznek a brit mutatókkal, és több területen felülmúlják a német vagy francia adatokat is. Ugyanakkor az olasz és az észak-európai piacokon mért 80 százalék körüli értékek azt jelzik, hogy az iparágban még jelentős tér van a fejlődésre.

Jelenleg a régiós bankok döntő többsége a belső működés optimalizálását és a költségcsökkentést várja a technológiától, és csak kevesebb mint a felük tekinti elsődleges célnak az ügyfélélmény javítását. Ez a megközelítés eltér a nyugat-európai trendektől, a hazai banki szakemberek tapasztalatai szerint ugyanakkor a következő években a fókusz eltolódik az ügyfelek számára is közvetlenül érzékelhető fejlesztések felé. A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok automatizált feldolgozása, a fejlett ügyfélszolgálati chatbotok, valamint a rutinfeladatok átvétele mind felgyorsítják és egyszerűsítik az ügyintézést. Az iparági szereplők egyetértenek abban, hogy a mesterséges intelligencia akkor teremt valódi üzleti értéket, ha modern infrastruktúrára, jól strukturált adatokra és valós idejű döntéshozatalra épül, mindezt pedig biztonságos szabályozási környezet övezi.

Még több Bank

Átalakítják az MFB Pontok hálózatát, újabb bankoknál lesznek elérhetők az uniós hitelek

Babaváró hitelek: hat napja maradt a Tisza-kormánynak, még mindig nincs jogszabály

Hazai pályán támad a bankokra a Revolut, személyi hitelt kínálnak Londonban, és ez még csak az első lépés

A felmérés rávilágított arra is, hogy a hitelezés és a kockázatkezelés területén a kelet-közép-európai régió egyelőre lemaradásban van. Míg az észak-európai országokban a bankok több mint 80 százaléka alkalmazza az MI-t a hitelezés és a biztosítások terén, addig a régiónkban ez az arány csupán 46 százalék. Hasonló a helyzet a kiberbiztonság és a csalásmegelőzés esetében is: a régiós pénzintézetek mindössze harmada kezeli kiemelt prioritásként a technológia e célú felhasználását, holott a folyamatosan fejlődő, gyakran szintén gépi tanulásra épülő visszaélések miatt ennek a területnek a jelentősége egyre nő.

Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dízelsokk Magyarországon: itt a töréspont, elmentünk a falig - a következő ütésbe beleremeghet a rendszer
Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága
Új ember érkezett az állami bankokhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility