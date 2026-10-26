Váratlan fordulat a pénzintézeteknél: beérték a nyugati versenytársakat a régiós bankok

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A tizenhét európai országot, köztük nyolc régiós piacot vizsgáló kutatás rámutatott, hogy

a kelet-közép-európai pénzintézetek bizonyos területeken már behozták, sőt esetenként meg is előzték nyugat-európai versenytársaikat.

Az ügyfélkapcsolatok kezelésében a megkérdezett régiós bankok 77 százaléka, míg a termékfejlesztésben 71 százalékuk támaszkodik mesterséges intelligenciára. Ezek az arányok megegyeznek a brit mutatókkal, és több területen felülmúlják a német vagy francia adatokat is. Ugyanakkor az olasz és az észak-európai piacokon mért 80 százalék körüli értékek azt jelzik, hogy az iparágban még jelentős tér van a fejlődésre.

Jelenleg a régiós bankok döntő többsége a belső működés optimalizálását és a költségcsökkentést várja a technológiától, és csak kevesebb mint a felük tekinti elsődleges célnak az ügyfélélmény javítását. Ez a megközelítés eltér a nyugat-európai trendektől, a hazai banki szakemberek tapasztalatai szerint ugyanakkor a következő években a fókusz eltolódik az ügyfelek számára is közvetlenül érzékelhető fejlesztések felé. A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok automatizált feldolgozása, a fejlett ügyfélszolgálati chatbotok, valamint a rutinfeladatok átvétele mind felgyorsítják és egyszerűsítik az ügyintézést. Az iparági szereplők egyetértenek abban, hogy a mesterséges intelligencia akkor teremt valódi üzleti értéket, ha modern infrastruktúrára, jól strukturált adatokra és valós idejű döntéshozatalra épül, mindezt pedig biztonságos szabályozási környezet övezi.

A felmérés rávilágított arra is, hogy a hitelezés és a kockázatkezelés területén a kelet-közép-európai régió egyelőre lemaradásban van. Míg az észak-európai országokban a bankok több mint 80 százaléka alkalmazza az MI-t a hitelezés és a biztosítások terén, addig a régiónkban ez az arány csupán 46 százalék. Hasonló a helyzet a kiberbiztonság és a csalásmegelőzés esetében is: a régiós pénzintézetek mindössze harmada kezeli kiemelt prioritásként a technológia e célú felhasználását, holott a folyamatosan fejlődő, gyakran szintén gépi tanulásra épülő visszaélések miatt ennek a területnek a jelentősége egyre nő.

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